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Ya son oficiales: estos son los nuevos monitores Asus con panel OLED, Dual Mode de hasta 480 Hz y Dolby Vision

Dos monitores gaming que llegan a España con diagonales de 27 y 32 pulgadas

Asus Rog Swift Oled
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Alberto García

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En estos últimos meses hemos visto llegar muy buenos monitores orientados al gaming con tecnologías y funciones bastante llamativas. Ahora, Asus ha presentado los Asus Rog Swift OLED PG27UCWM y PG32UCWM, una nueva hornada que presenta una ficha técnica de lo más atractiva.

Dual Mode para adaptarse a cada videojuego

Asus Rog Swift Oled Asus

La mayor diferencia entre los modelos PG27UCWM y PG32UCWM es que cada uno cuenta con una pantalla de distinta diagonal. El primero viene con un panel de 27 pulgadas, mientras que el segundo crece en tamaño hasta las 32 pulgadas. En cualquier caso, ambos modelos montan un panel OLED con la misma relación entre resolución y tasa de refresco.

En esto último tenemos una de las características gaming más atractivas, y es que estos monitores cuentan con Dual Mode, una tecnología que permite cambiar entre los modos fidelidad con una resolución 4K y una tasa de refresco de 240 Hz y otro modo ultra-reactivo con una resolución Full HD y una tasa de refresco de 480 Hz. De esta forma, podemos alternar entre ambos modos dependiendo del videojuego que estemos jugando.

Al tratarse de un monitor gaming, ofrece un tiempo de respuesta ultrarrápido de, en este caso,0,03 ms para que podamos tener una experiencia mucho más fluida, algo muy importante en videojuegos competitivos. Para videojuegos más cinematográficos nos encontramos con la compatibilidad de Dolby Vision y con un recubrimiento TrueBlack Glossy, una tecnología que en la teoría promete que podamos ver imágenes y texto más nítidos y con una reproducción más precisa del color. Además, su panel tiene tratamiento antirreflejos.

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Los monitores también vienen equipados con la tecnología GaN FET para optimizar la disipación del calor, algo bastante importante para que la vida útil de la pantalla OLED no se vea reducida por las altas temperaturas que pueden alcanzar en determinados momentos. 

Además, cabe mencionar que estos monitores son compatibles con agentes de IA. Esto quiere decir que un agente puede programar diferentes perfiles para cada videojuego o momento del día. Por ejemplo, para sesiones de juego matutinas puede configurar un mayor nivel de brillo, aumentar la temperatura del color y desactivar el filtro de luz azul, mientras que para sesiones nocturnas puede activar el filtro de color azul, reducir el nivel de brillo y disminuir la temperatura del color.

Y respecto a la conectividad, los dos monitores vienen muy bien equipados. Por un lado nos encontramos con un puerto DisplayPort 2.1a que ofrece un ancho de banda total de 80 Gbps, mientras que por otro lado tenemos un puerto HDMI 2.1 y un puerto USB-C Power Delivery (PD) con potencia de 90W.

Los dos monitores ya se pueden comprar a un precio que varía dependiendo del modelo:

Eso sí, en el momento de escribir estas líneas, ambos monitores se encuentran agotados tanto en la tienda Asus como en proveedores como Amazon.

⚡ EN RESUMEN: oferta de Los Asus Rog Swift OLED PG27UCWM y PG32UCWM hoy

 LO MEJOR

  • El Dual Mode, que permite elegir entre dos modos para diferentes videojuegos.
  • La conectividad.
  • Sus tecnologías gaming.

❌ LO PEOR

  • Sus precios son bastantes elevados.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen monitor gaming que se pueda adaptar a diferentes videojuegos para tener una gran experiencia.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tu ordenador no puede exprimir las especificaciones de los dos monitores y buscas algún modelo más asequible.

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