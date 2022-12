Las ofertas de Navidad de última hora de Amazon dejan rebajas en Fire TV Stick, altavoces Echo, seguridad en el hogar y más

No queda mucho tiempo para que llegue la Navidad, época de reuniones con amigos, familia... y regalos. Si todavía no los has comprado o te queda por hacer alguno, y no sabes qué regalar, Amazon te lo pone fácil con sus ofertas de Navidad de última hora y sus rebajas en Fire TV Stick, altavoces Echo, seguridad en el hogar y más.

Fire TV Stick con mando por voz Alexa por 33,99 euros: empezamos con una de las propuestas superventas, ideal para convertir un viejo televisor con HDMI en Smart TV. Esta opción permite reproducir contenido en alta resolución Full HD y alto rango dinámico HDR10/10+, así como sonido Dolby Atmos. Su mando a distancia tiene un botón dedicado a Alexa para interactuar con el asistente de voz, así como varios botones de accesos directos a plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+.

Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa por 41,99 euros: este es el modelo más potente de Fire TV Stick, con un procesador un 40% más rápido que el del 4K "normal" y conectividad Wi-Fi 6 para velocidades de conexión más estables y fluidas. Puede reproducir contenido en alta resolución 4K Dolby Vision y sonido Dolby Atmos. Su mando a distancia es idéntico al del anterior, con botón de Alexa y accesos directos a apps populares como Netflix y Prime Video.

Altavoz "inteligente" Echo Dot (3ª generación) por 24,99 euros: un altavoz en el que reproducir la música favorita de Spotify, Apple Music, Amazon Music y controlar dispositivos domóticos a través de Alexa, esta es una de las propuestas más económicas. También es compacta, por lo que apenas ocupa espacio. Es ideal para usar en dormitorios o cocina, ya que no es tan potente como otras propuestas de la compañía por sus reducidas dimensiones.

Altavoz "inteligente" Echo Dot 5ª generación (modelo de 2022) por 29,99 euros: no mucho más caro que el otro es el modelo de 2022, con diseño esférico y mejor calidad de sonido (voces más nítidas y graves más intensos). También es compatible con Spotify, Apple Music y Amazon Music, además de usar otros servicios a través del Bluetooth integrado. Con Alexa se pueden controlar los accesorios domóticos compatibles. Se puede usar con Fire TV para crear un sistema de cine en casa.

Kindle Paperwhite con 8 GB por 124,99 euros: no hay nada mejor para leer digitalmente que las pantallas de tinta electrónica, y esta propuesta es una de las mejores del mercado con su tecnología de luz cálida ajustable, autonomía de hasta 10 semanas y conectividad USB-C. La pantalla es de 6,8 pulgadas con bordes reducidos y de 300 ppp para una experiencia más similar a la de leer en papel impreso.

Pantalla "inteligente" Echo Show 8 de 2ª generación por 74,99 euros: más completo que un altavoz "inteligente", este dispositivo tiene pantalla HD de 8 pulgadas con ajuste adaptativo de color y altavoces estéreo. Con su cámara de 13 MP incorporada se pueden hacer videollamadas, y la función de Encuadre automático nos mantiene siempre en el centro, a la vista. Se puede reproducir contenido de Netflix y Prime Video, además de interactuar con Alexa, reproducir música de Spotify y más.

Auriculares inalámbricos Echo Buds (2ª generación) por 79,99 euros: audio dinámico, cancelación activa de ruido, Alexa y autonomía que ronda las cinco horas de reproducción de música por carga (hasta 15 horas con su estuche). Estos auriculares sin cables compatibles con iOS y Android que pueden usarse con los principales asistentes de voz ofrecen mucho a un precio ajustado con esta oferta.

Cámara de seguridad doméstica Blink Mini por 22,99 euros: para saber lo que ocurre en casa en todo momento y recibir notificaciones de actividad si detecta movimiento. La calidad de imagen es Full HD para un buen nivel de detalle, tiene visión nocturna y ofrece audio bidireccional para poder comunicarse. Es compatible con Alexa y compacta, para que pueda colocarse en cualquier lado.

Sistema de Wi-Fi 6 de malla Amazon eero+ (dos routers) por 199 euros: acabamos con esta propuesta para mejorar la cobertura del Wi-Fi en casa, capaz de cubrir hasta 280 m2 y administrar una gran cantidad de dispositivos. También funcionan como controlador Zigbee y Thread, y son compatibles con Alexa.

