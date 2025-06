¡No te quedes sin tu Nintendo Switch 2! Aquí puedes comprarla, pero su stock no tardará en volar

Desde que saliese oficialmente a la venta, hace apenas unas semanas, Nintendo Switch 2 está acaparando una gran cantidad de miradas. Por su precio, por sus especificaciones, por su falta de stock o todo al mismo tiempo. Y este último es precisamente uno de sus aspectos más criticados: si desde su lanzamiento hemos querido hincarle el diente habremos comprobado de primera mano que es más complicado de lo que parece.

De nuevo, disponible con o sin 'Mario Kart World'

A cuentagotas, el stock de Nintendo Switch 2 va llegando a tiendas como El Corte Inglés, MediaMarkt, Amazon, Fnac, xtralife, Carrefour o My Nintendo Store (el canal de venta oficial de Nintendo). Stock que varía enormemente y que suele volar según está nuevamente disponible. Y ahora, si nos damos prisa, podemos comprar Switch 2 en estas opciones y tiendas:

Nintendo Switch 2 por 469,99 euros en My Nintendo Store

por 469,99 euros en My Nintendo Store Nintendo Switch 2 más Mario Kart World por 509 euros en Amazon

por 509 euros en Amazon Nintendo Switch 2 más Mario Kart World por 509,99 euros en My Nintendo Store

Con un stock tan cambiante, es posible que cuando vayamos a comprarla ya se haya agotado. Sin embargo, ahora, tenemos varias opciones diferentes, de modo que si nos quedamos sin ella en una tienda podemos acudir a la otra. En todos los casos, con envíos rápidos para este mismo mes.

Ya sea para disfrutar de su nuevo catálogo de juegos, como para rejugar o enfrentarnos por primera vez con mejorado rendimiento y una renovada experiencia a títulos como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', su secuela o 'Cyberpunk 2077', Nintendo Switch 2 es una consola ideal.

