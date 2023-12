No es la más potente, pero esta consola de bolsillo será el regalo de Navidad ideal para gamers nostálgicos por apenas 30 euros

Tanto si es para regalar, por ejemplo como amigo invisible, como si es para ti mismo, con la consola portátil My Arcade Dig Dug Pocket Player tienes horas de entretenimiento aseguradas por muy poco dinero. Tan poco como los 31,75 euros a los que la tiene actualmente rebajada Amazon, con envío gratuito incluido además.

My Arcade Dig Dug Pocket Player Hoy en Amazon — 31,73 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar la My Arcade Dig Dug Pocket Player al mejor precio

Esta consola de bolsillo tiene un precio oficial de 39,99 euros, pero ahora mismo, en Amazon, la tienen rebajada desde los 37,62 euros en casi 6 euros. Nos la podremos llevar a un precio de sólo 31,75 euros con envío gratuito incluido y a tiempo para regalar en Navidad si somos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

La Dig Dug Pocket Player de My Arcade es una pequeña arcade portátil al estilo de las clásicas de los 80 de Nintendo. Tiene un tamaño de sólo 13,97 x 2,54 x 6,99 cm y pesa sólo 0,45 gramos sin incluir las pilas con las que funciona, cuatro de tipo AAA que no vienen incluidas. No cuenta por tanto con batería, aunque también permite usarla alimentada mediante un cable Micro USB.

Su pantalla es de 2,75 pulgadas a color y cuenta con altavoz integrado, aunque también permite conectarle unos auriculares a través de su puerto jack de 3,5mm.

Además, no sólo lleva un juego; incluye los títulos clásicos Dig Dug, Dig Dug 2 y Tower of Druaga, por lo que la diversión está garantizada para muchas horas.

Además, esta pequeña portátil viene con correa para llevarla más segura sujeta de la muñeca.

También te puede interesar

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | My Arcade

En Xataka Selección | Mejores consolas y otras réplicas de hardware retro para gamers nostálgicos: cuál comprar y modelos recomendados

En Xataka | Emuladores, ROMs y el debate entre la nostalgia, el amor a lo retro y la ilegalidad