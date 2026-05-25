Movistar tumba el precio de esta televisión OLED de LG: menos de 650 euros, sin permanencia y sin tener que ser del operador

Estamos acostumbrados a encontrar buenas ofertas en televisores en tiendas como MediaMarkt, Carrefour o Amazon, pero ahora, Movistar quiere plantarles cara y en su web tiene un chollo para una tele OLED al que resulta difícil resistirse. Ahora, puedes llevarte esta LG OLED48B6ELC por solo 635,60 euros y, lo mejor de todo, es que lo puedes comprar libre, sin ser del operador y sin tener que firmar ninguna permanencia.
Smart TV LG OLED48B6ELC (LG OLED AI B6E)
Una tele para disfrutar de negros puros a precio imbatible
Hasta hace unos años, comprar un televisor OLED implicaba irse obligatoriamente a las 55 pulgadas, pero LG fue pionera en romper esa barrera con las variantes de 48 pulgadas, una diagonal perfecta para quienes buscan una tele para espacios más contenidos.
Este modelo de 2026 destaca no solo por su pantalla, sino también por lo que hay bajo su capó. Nos encontramos con un procesador inteligente de última hornada (α8 AI Processor) que, gracias a la IA, es capaz de analizar la escena y trabajar de manera autónoma sobre 2.040 zonas independientes, aplicando reescalado 4K y optimizando el color y rango dinámico en tiempo real.
En lo que a audio se refiere, sus altavoces cuentan con tecnología Dolby Atmos FlexConnect, que calibra las señales acústicas dependiendo de la distribución de tu salón. El sistema operativo bajo el que funciona es webOS y otra de las cosas a destacar de esta tele es su mando a distancia Magic Remote con puntero inalámbrico.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para la smart tv LG OLED48B6ELC hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un cinéfilo o seriéfilo con espacio limitado. Es la mejor calidad de imagen que puedes comprar en este tamaño.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes espacio de sobra y en tu salón encaja una tele de 55 pulgadas, es mejor estirar el presupuesto o buscar una oferta en ese tamaño.
Movistar Plus, la app de streaming perfecta para esta tele
Si te encanta ver series y películas y quieres hacerlo con buena calidad, una buena forma de complementar la compra de esta tele es contratando M+, un servicio de suscripción mensual y que actualmente tiene tres planes disponibles:
- Plan gratuito: solo con tu correo y con acceso a programas de entretenimiento y el primer capítulo de las series Originales de Movistar Plus.
- Plan Libre Cine y Series (4,99 euros al mes): cine, series, programas y documentales, además de 70 canales de televisión.
- Plan Libre Cine, Series y Deportes (9,99 euros al mes): todo lo del anterior plan, pero con 80 canales de TV y además, un partido de la jornada de LaLiga y todos los de LaLiga Hypermotion y el mejor partido de cada jornada de la Champions y la Premier League, además de Euroliga, pádel, rugby, golf o atletismo.
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