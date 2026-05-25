Movistar tumba el precio de esta televisión OLED de LG: menos de 650 euros, sin permanencia y sin tener que ser del operador

Estamos acostumbrados a encontrar buenas ofertas en televisores en tiendas como MediaMarkt, Carrefour o Amazon, pero ahora, Movistar quiere plantarles cara y en su web tiene un chollo para una tele OLED al que resulta difícil resistirse. Ahora, puedes llevarte esta LG OLED48B6ELC por solo 635,60 euros y, lo mejor de todo, es que lo puedes comprar libre, sin ser del operador y sin tener que firmar ninguna permanencia.

Una tele para disfrutar de negros puros a precio imbatible

Hasta hace unos años, comprar un televisor OLED implicaba irse obligatoriamente a las 55 pulgadas, pero LG fue pionera en romper esa barrera con las variantes de 48 pulgadas, una diagonal perfecta para quienes buscan una tele para espacios más contenidos.

Este modelo de 2026 destaca no solo por su pantalla, sino también por lo que hay bajo su capó. Nos encontramos con un procesador inteligente de última hornada (α8 AI Processor) que, gracias a la IA, es capaz de analizar la escena y trabajar de manera autónoma sobre 2.040 zonas independientes, aplicando reescalado 4K y optimizando el color y rango dinámico en tiempo real.

En lo que a audio se refiere, sus altavoces cuentan con tecnología Dolby Atmos FlexConnect, que calibra las señales acústicas dependiendo de la distribución de tu salón. El sistema operativo bajo el que funciona es webOS y otra de las cosas a destacar de esta tele es su mando a distancia Magic Remote con puntero inalámbrico.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la smart tv LG OLED48B6ELC hoy ✅ LO MEJOR Calidad de imagen y contraste infinito: como buen panel OLED, el control de la luz píxel a píxel ofrece negros perfectos, haciendo que ver películas a oscuras sea una experiencia espectacular.

como buen panel OLED, el control de la luz píxel a píxel ofrece negros perfectos, haciendo que ver películas a oscuras sea una experiencia espectacular. Política de actualizaciones (webOS Re:New): el compromiso de LG de actualizar el sistema operativo durante cinco años es un punto muy a favor para estirar la vida útil de la smart TV sin que se quede obsoleta a nivel de apps. ❌ LO PEOR Brillo pico inferior a las gamas superiores (C o G)... Aunque la tecnología de subpíxel blanco ayuda, los paneles de la serie B de LG se quedan un escalón por debajo en brillo máximo comparados con sus hermanos mayores (como el LG C4 o C4). En habitaciones extremadamente iluminadas o con luz solar directa, el HDR no impactará tanto.

Aunque la tecnología de subpíxel blanco ayuda, los paneles de la serie B de LG se quedan un escalón por debajo en brillo máximo comparados con sus hermanos mayores (como el LG C4 o C4). En habitaciones extremadamente iluminadas o con luz solar directa, el HDR no impactará tanto. El audio se queda corto... Físicamente, en 48 pulgadas hay poco espacio para meter cajas de resonancia grandes. Aunque tiene Dolby Atmos y tecnologías de IA, los graves son planos. Si quieres una experiencia de cine, vas a necesitar sí o sí una barra de sonido externa. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un cinéfilo o seriéfilo con espacio limitado. Es la mejor calidad de imagen que puedes comprar en este tamaño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes espacio de sobra y en tu salón encaja una tele de 55 pulgadas, es mejor estirar el presupuesto o buscar una oferta en ese tamaño.

Movistar Plus, la app de streaming perfecta para esta tele

Si te encanta ver series y películas y quieres hacerlo con buena calidad, una buena forma de complementar la compra de esta tele es contratando M+, un servicio de suscripción mensual y que actualmente tiene tres planes disponibles:

Plan gratuito: solo con tu correo y con acceso a programas de entretenimiento y el primer capítulo de las series Originales de Movistar Plus.

solo con tu correo y con acceso a programas de entretenimiento y el primer capítulo de las series Originales de Movistar Plus. Plan Libre Cine y Series (4,99 euros al mes): cine, series, programas y documentales, además de 70 canales de televisión.

(4,99 euros al mes): cine, series, programas y documentales, además de 70 canales de televisión. Plan Libre Cine, Series y Deportes (9,99 euros al mes): todo lo del anterior plan, pero con 80 canales de TV y además, un partido de la jornada de LaLiga y todos los de LaLiga Hypermotion y el mejor partido de cada jornada de la Champions y la Premier League, además de Euroliga, pádel, rugby, golf o atletismo.

Suscripción mensual a Movistar Plus - Cine y Series PVP en Movistar Plus — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Webedia y LG

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