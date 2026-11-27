Cuando se trata de ahorrar al comprar un móvil, mirar hacia una generación anterior es una buena idea. Si a eso le sumamos que estamos en pleno Black Friday y que hay tiendas lanzando los mejores descuentos del año, mejor que mejor. Esas dos cosas se han unido con este Galaxy S25, disponible en MediaMarkt a un auténtico preciazo: sale por 474,05 euros.

Samsung Galaxy S25, Navy, 128 GB, 12 GB RAM, 6.2" FHD+ con IA , Snapdragon 8, 4000 mAh, Android 15 PVP en MediaMarkt — 474,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un teléfono compacto que todavía merece la pena en 2026

Este móvil de Samsung pertenece a su gama alta del pasado 2025, pero a este precio merece (y mucho) la pena si buscas un móvil compacto. El Galaxy S25 es un dispositivo ligero y muy manejable, puesto que apenas pesa 162 gramos. Es innegable que el Galaxy S26 cuenta con algunas mejoras frente a él, pero costando prácticamente el doble.

Estamos ante un móvil con una pantalla de 6,2 pulgadas que tiene resolución Full HD, 120 Hz y resolución 2.340 x 1.080 píxeles. En su interior tenemos el Snapdragon 8 Elite, un muy buen procesador Android que está acompañado, además, de 12 GB de RAM. Eso nos dice que vamos a tener un muy buen rendimiento, tanto ahora mismo como durante varios años.

A todo esto hay que sumarle que cuenta con un sistema de triple cámara bastante versátil y One UI, una de las mejores capas personalizadas de Android. Esta, además, viene con Galaxy AI, inteligencia artificial de Samsung con muchas herramientas útiles que se complementa muy bien con Gemini. Todo sin olvidar que cuenta con siete años de actualizaciones garantizadas (aunque ya ha consumido uno al haber sido lanzado el año pasado).

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy s25 ✅ LO MEJOR Precio top: Difícil encontrar un mejor precio para este móvil estando a estrenar.

Difícil encontrar un mejor precio para este móvil estando a estrenar. Buen rendimiento: Procesador de gama alta junto a 12 GB de RAM.

Procesador de gama alta junto a 12 GB de RAM. Muchos años de actualizaciones: Le queda cuerda para rato. ❌ LO PEOR Solo 128 GB: Es quizás el punto débil de esta versión.

Es quizás el punto débil de esta versión. Su batería: Está bien optimizada, pero queda lejos de la capacidad de la batería de otros móviles. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, que ofrezca un rendimiento top y que, además, sea longevo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un móvil de este año, con una pantalla más grande, o directamente quieres que tenga más almacenamiento.

También te puede interesar

XIAOMI POCO X8 Pro Smartphone de 12+512GB Negro Batería de 6500mAh | Pantalla AMOLED de 6.83" 1.5K 120Hz, Dimensity 8500-Ultra, Sensor Sony IMX882 de 50MP con OIS, 1 año de garantía Extra Hoy en Amazon — 419,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10a - 7 años de Nuevas actualizaciones y Funciones, más de 30 Horas de batería, Asistente de Cámara, Gemini Live, Seguridad de Pixel - Obsidiana, 128GB Hoy en Amazon — 395,87 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Samsung

En Xataka | Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo

En Xataka | Mejores móviles pequeños 2026: qué teléfono compacto comprar y 9 modelos recomendados