Si buscase ahora mismo un dispositivo para ayudarme a limpiar, iría a por un robot aspirador. Este Black Friday estamos viendo muy buenas ofertas, incluso en modelos que cuentan con sistema de fregado avanzado y bases de autovaciado que hacen que el mantenimiento que necesiten sea mínimo. Pero, ¿y cuál elegir?

Robot aspirador y fregona Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry PVP en Dyson — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Uno de los que tenemos en el punto de mira es Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, el robot aspirador y fregona que han estado probando nuestros compañeros de TikTok y que, además, tenemos rebajado ahora mismo de forma temporal: está disponible por 549 euros frente a los 849 euros que cuesta normalmente.

Un robot aspirador y fregona que llega a todos los rincones

Este robot aspirador y fregona de Dyson, como explican nuestros compañeros, tiene un sistema bastante particular. Sus mopas, que tienen forma triangular, se pueden extender mientras el robot circula. Eso, en la práctica, se traduce en que será capaz de llegar a esquinas y bordes, zonas que la mayoría de robots se dejan atrás sin limpiar, acumulando suciedad.

El sistema anterior se combina con hasta 21.000 Pa de potencia de succión, una cifra elevada y más que suficiente para recoger polvo y otras partículas de suciedad que haya en el suelo. Además, como tiene un cepillo antienredos, podrá recoger pelos sin que se líen o produzcan atascos en el robot. Eso mismo hace que sea una opción muy interesante si tienes mascotas en casa.

Todo eso del robot, pero su base es uno de sus puntos clave. Cuando el robot Dyson R2 Nurovi Wash+Dry termina de limpiar y regresa a la base, vaciará todos sus residuos, lavará las mopas con agua a 75 grados y las secará con aire caliente a 45 grados. Además, su depósito es capaz de almacenar suciedad durante hasta 90 días, lo que hace que sea un dispositivo que necesita muy poco mantenimiento.

Tanto si tienes una casa grande como un piso pequeño, podrás utilizar la app MyDyson para configurar el funcionamiento de este robot. Con ella podrás, entre otras cosas, organizar limpiezas, crear mapas y elegir qué zonas quieres que limpie o evite. Todo ello hace que sea un robot aspirador y fregona supercompleto que, además, tiene un descuento ahora mismo de 300 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dyson

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