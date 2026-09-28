Con molinillo integrado, esta cafetera superautomática (muy rebajada) prepara capuchinos pulsando un solo botón

Las cafeteras superautomáticas se han puesto muy de moda: es una solución muy fácil de usar para tener café de barista en casa. Si estás buscando una para tu cocina y quieres que tenga un sistema para preparar capuchinos o lattes pulsando un solo botón, esta Krups Arabica Latte te puede encajar muy bien: está disponible en PcComponentes por 309,99 euros, su precio mínimo histórico.

Con molinillo integrado y sistema automático para la espuma

El PVP de esta cafetera es de 599 euros, por lo que podemos aprovechar ahora mismo un descuento de 289 euros. A cambio, nos estaremos llevando a casa una cafetera superautomática que nos va a permitir hacer un café de cafetería sin complicaciones, puesto que estas cafeteras se caracterizan por tener un manejo y un mantenimiento bastante sencillos.

Esta Krups tiene un depósito de 260 gramos para el grano de café y molinillo integrado, por lo que siempre tendremos café recién molido (lo que mejora tanto el sabor como el aroma). Tiene una pantalla LCD que nos permitirá configurar de forma muy intuitiva cada bebida, puesto que podremos hacer diferentes tipos como capuchinos, lattes o espresos.

Algo que caracteriza a esta cafetera es que cuenta con una jarra de leche que se conecta al circuito de vapor de la máquina. Esto es muy útil por dos razones: te permite crear espuma densa pulsando un botón y, además, también te sirve para almacenar la leche en la nevera. Además, cuenta con un sistema de autolimpieza que nos ahorra tener que estar desmontándola para limpiarla.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la cafetera superautomatica krups arabica latte ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Nunca habíamos visto esta cafetera Krups tan barata, por lo que estamos ante un momento genial para hacernos con ella.

Nunca habíamos visto esta cafetera Krups tan barata, por lo que estamos ante un momento genial para hacernos con ella. Su jarra para la leche: Su sistema para la leche es muy útil para generar espuma para bebidas como capuchinos sin esfuerzo alguno. Es un sistema mucho más cómodo que los espumadores manuales. ❌ LO PEOR Hace ruido: Este tipo de cafeteras hace bastante ruido a la hora de moler el café y al espumar la leche. Quizás no querrás usarla muy temprano en casa para no molestar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática a buen precio que prepare bebidas como capuchinos sin esfuerzo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa con un molinillo más configurable (este solo permite entre tres configuraciones diferentes).

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Imágenes | Krups

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