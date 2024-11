Mi padre quería tener un televisor en el dormitorio, pero no tenía espacio para colocarlo. La solución fue comprar este accesorio

Muchas veces queremos comprar algún dispositivo y finalmente no lo hacemos por no contar con el espacio suficiente para colocarlo. Esto es lo que les ocurrió a mis padres hace unos años cuando quisieron comprar un televisor para el dormitorio. Y, aunque al principio fueron algo reticentes, finalmente compraron un soporte de pared prácticamente idéntico al de Amazon Basics (19,53 euros); un soporte que, además, estará de oferta durante unas horas.

Un accesorio muy útil si no tenemos espacio para colocar el televisor

Después de unos años utilizando el televisor junto con el soporte de pared, estuve hablando con mi padre acerca de la experiencia que ha tenido durante todo este tiempo. Me comentó que les costó decidirse por varios motivos, siendo el principal que nunca lo habían probado y creían que sería un gasto innecesario.

Pero no ha sido así. Tanto él como mi madre están encantados. Ellos suelen ver la tele en el salón, pero siempre antes de dormir ven algún programa de televisión, y en ocasiones contadas la película de turno que emiten por los canales de TV. El soporte les ha permitido no sólo poder colocar un televisor en un dormitorio en el que no tienen prácticamente espacio, sino que también les permite poder ajustar el ángulo de visión.

El que se compraron es prácticamente idéntico al de Amazon Basics, al menos en diseño y en características. El de Amazon está preparado para colocar televisores —compatibles con soportes VESA— de 26 hasta 55 pulgadas con un peso de máximo 36 kg. No obstante, lo que debemos tener claro es que este soporte se ha de instalar en una pared de hormigón, ladrillo o madera panelada para evitar que pueda ceder.

También es importante tener en cuenta la altura a la que vamos a instalar el televisor. Mi padre estuvo haciendo pruebas antes de colocarlo para evitar que quedara muy arriba o muy abajo, ya que este tipo de soportes permiten únicamente ajustar la posición horizontal. No obstante, sí que cuenta, aunque de forma mucho más limitada, con un rango de inclinación de +10 a -5º.

Por otro lado, el soporte dispone de un rango de articulación de 6,60 a 41,40 centímetros, lo suficientemente amplio para ajustarlo bien para tener la mayor claridad posible a la hora de ver el televisor. Además, en este caso el soporte viene con herramientas para montaje (un montaje que es, además, sencillo), un nivelador y una plantilla de montaje.

