Carrefour tira la casa por la ventana con esta Nintendo Switch OLED: viene con cinco juegazos y un año de suscripción

Al fin, una nueva edición del Black Friday ha aterrizado oficialmente en las tiendas. Black Friday cuyas ofertas podemos seguir en nuestro directo, en tiempo real, para no perdernos ningún chollo. Pero si lo que vamos buscando es el mejor chollo en Nintendo Switch OLED, ojo a este brutal pack de Carrefour por 369 euros.

Consola Nintendo Switch OLED Blanca con Super Mario Bros Wonder + 12 meses Switch Online + Super Mario Odyssey + Pack 3 juegos PVP en Carrefour — 369,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Viene con un título en digital y cuatro en formato físico

A lo largo de estos días hemos visto algunas ofertas de lo más interesantes en las videoconsolas de Nintendo. Pero esta de Carrefour se lleva la palma, porque en torno a 15 euros más de lo que cuesta únicamente la consola, nos llevamos además cinco de los mejores juegos de su catálogo y más.

Concretamente, este pack está formado por Nintendo Switch OLED en versión blanca con 'Super Mario Bros. Wonder' preinstalado. Pero también viene con una suscripción a Nintendo Switch Online de un año. Y, además, con estos cuatro títulos en formato físico:

'Super Mario Odyssey'

'Rayman Legends'

'Mario y Rabbids: Sparks of Hope'

'Immortals: Fenyx Rising'

Además de estos geniales juegos, Nintendo Switch OLED nos abre las puertas a un inmenso catálogo repleto de joyas como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' o su precuela, 'Breath of the Wild'. Y lo hace con una magnífica pantalla OLED que favorece enormemente el juego en modo portátil.

Otros chollos de Nintendo en este Black Friday

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hoy en Amazon — 46,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch (versión OLED) Blanca + Super Mario Bros. Wonder + 12 meses NSO + Animal Crossing: New Horizons Hoy en Amazon — 349,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

