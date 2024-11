Dónde comprar la Nintendo Switch y Nintendo Switch OLED más barata en el Black Friday 2024

En apenas un par de días llega una nueva edición del Black Friday. Y como cada año, es posible que las videoconsolas sean algunas de las grandes beneficiadas de los descuentos y promociones de la mayor campaña de rebajas. Sin embargo, ya encontramos Nintendo Switch y Switch OLED rebajadas en multitud de tiendas. Así que si no queremos esperar más, ya podemos hacernos con ellas al mejor precio.





Nintendo Switch

Quizá baje aún más de precio el propio Black Friday, pero mientras tanto el mejor precio para Nintendo Switch lo encontramos en forma de pack por 299 euros en tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés. No por la rebaja respecto a su PVP, sino por todo lo que incluye dicho pack.

Nintendo Switch viene con el juego 'Switch Sports' preinstalado, con la cinta de la pierna de este título y una suscripción de 12 meses para el servicio de Nintendo Switch Online. Pero, además, en el caso de MediaMarkt podemos añadir 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom' o 'Super Mario Party Jamboree' sin coste adicional.

Es decir: pagando lo que cuesta la consola conseguimos, además, dos juegos (uno preinstalado y otro en formato físico), el accesorio y un año de Nintendo Switch Online. Además, claro, de la propia Nintendo Switch original en color rojo neón.

Nintendo Switch OLED

En el caso de Nintendo Switch OLED pasa algo parecido: de momento no hay una rebaja potente, pero pagando lo que cuesta únicamente la consola nos llevamos algún que otro juego sin coste adicional.

En El Corte Inglés, por 349,90 euros, conseguimos Nintendo Switch OLED más 'Minecraft' en versión física de regalo. En MediaMarkt, a un precio de 349 euros tenemos la consola más 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom' o 'Super Mario Party Jamboree', también en versión física.

En Amazon hay varias opciones de compra, en este sentido: consola más 'Super Mario Bros. Wonder', 'Animal Crossing: New Horizons' y 12 meses de Switch Online, por 349,99 euros. O al mismo precio, cambiando el juego de 'Animal Crossing' por 'Super Mario 3D World'. Finalmente, en Carrefour, a esos 349 euros, encontramos idéntico pack, aunque con 'Super Mario Odyssey' como segundo juego de regalo.

Nintendo Switch (versión OLED) Blanca + Super Mario Bros. Wonder + 12 meses NSO + Animal Crossing: New Horizons Hoy en Amazon — 349,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas en Nintendo Switch

Pack Nintendo Switch más 'New Super Mario Bros. U Deluxe', auriculares MadCatz ES PRO+ y funda de viaje por 349,95 euros en xtralife

más 'New Super Mario Bros. U Deluxe', auriculares MadCatz ES PRO+ y funda de viaje por 349,95 euros en xtralife Pack Nintendo Switch más 'Switch Sports' y 12 meses de Switch Online por 289,95 euros en xtralife

más 'Switch Sports' y 12 meses de Switch Online por 289,95 euros en xtralife Pack Nintendo Switch más 'Switch Sports' y 'Mario Kart 8 Deluxe' por 299,99 euros en GAME

más 'Switch Sports' y 'Mario Kart 8 Deluxe' por 299,99 euros en GAME Nintendo Switch por 289,95 euros en xtralife

Más ofertas en Nintendo Switch OLED

Pack Nintendo Switch OLED más 'Super Mario Bros. Wonder' y 12 meses de Switch online por 344,95 euros en xtralife

más 'Super Mario Bros. Wonder' y 12 meses de Switch online por 344,95 euros en xtralife Pack Nintendo Switch OLED más 'New Super Mario Bros. U Deluxe', auriculares MadCatz ES PRO+ y funda de viaje por 349,95 euros en xtralife

más 'New Super Mario Bros. U Deluxe', auriculares MadCatz ES PRO+ y funda de viaje por 349,95 euros en xtralife Pack Nintendo Switch OLED más 'Switch Sports' y 'Mario Kart 8 Deluxe' por 349,99 euros en GAME

más 'Switch Sports' y 'Mario Kart 8 Deluxe' por 349,99 euros en GAME Nintendo Switch OLED por 344,95 euros en xtralife

