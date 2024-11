Dónde comprar la PlayStation 5 Slim y PlayStation 5 Pro más barata en el Black Friday 2024

Las consolas no son especialmente baratas, por lo que campañas como el Black Friday ofrecen una vía de compra para aquellas personas que busquen el mejor precio —y por supuesto pagar lo menos posible—. Si aún no has dado el salto a la actual generación de consolas, y estás buscando un modelo de PlayStation, en este artículo vamos a comentar en qué tiendas están más baratas las PlayStation 5 Slim (digital y con lector) y la PlayStation 5 Pro. Además, también hay de ofertas algunos packs.

PlayStation 5 Slim digital por 374 euros, la versión sin lector de discos que permite únicamente jugar a videojuegos digitales (es compatible con el lector, pero se vende por separado).

por 374 euros, la versión sin lector de discos que permite únicamente jugar a videojuegos digitales (es compatible con el lector, pero se vende por separado). PlayStation 5 Slim por 474 euros, la versión con lector de discos que permite jugar tanto a videojuegos digitales como en formato físico.

por 474 euros, la versión con lector de discos que permite jugar tanto a videojuegos digitales como en formato físico. PlayStation 5 Pro por 799 euros, la versión más potente que permite jugar únicamente a videojuegos digitales (también es compatible con el lector, pero se vende por separado).

PlayStation 5 Slim digital

La PlayStation 5 Slim digital es el modelo más económico que podemos encontrar, con o sin oferta. Durante el Black Friday, algunas tiendas lo han bajado de precio, quedándose con un descuento bastante interesante teniendo en cuenta el actual catálogo de videojuegos que dispone. Este modelo permite conectar el lector de discos de la marca para jugar a videojuegos en formato físico, pero se vende por separado.

Podemos encontrar la consola en versión digital en bastantes tiendas, siendo en Amazon, MediaMarkt, PcComponentes y Carrefour aquellas que la tienen con un mejor descuento y un precio rebajado de 374 euros.

En el caso de que estés buscando un pack de la PS5 Slim en versión digital, Xtralife tiene también rebajado este que incluye, además de la propia consola, contenido descargable de Fortnite (cosméticos para el personaje y vehículos y 1.000 pavos, la moneda del videojuego). Todo ello por 374,95 euros.

PlayStation 5 Slim con lector

El modelo más interesante de Sony es la PlayStation 5 Slim, ya que se trata de la versión que incluye el lector de discos para no sólo jugara videojuegos digitales, sino también en formato físico. Este modelo también ha bajado de precio durante el Black Friday y se puede encontrar en las tiendas de Amazon, MediaMarkt y Carrefour a un precio de 474 euros.

Entre todos los packs que podemos encontrar de este modelo en concreto, destacan los que tiene Xtralife en oferta:

Pack PS5 Slim con contenido descargable de Fortnite por 474,95 euros.

por 474,95 euros. Pack PS5 Slim con dos videojuegos ('Elden Ring' y 'Hogwarts Legacy') y unos auriculares Stereo PRO 4-70. Todo ello por 514,95 euros.

('Elden Ring' y 'Hogwarts Legacy') y unos auriculares Stereo PRO 4-70. Todo ello por 514,95 euros. Pack PS5 Slim con dos videojuegos ('Tales of Arise' y 'Sandland') y unos auriculares Stereo PRO 4-70. Todo ello por 514,95 euros.

('Tales of Arise' y 'Sandland') y unos auriculares Stereo PRO 4-70. Todo ello por 514,95 euros. Pack PS5 Slim con tres videojuegos ('Tales of Arise', 'Final Fantasy XVI' y 'Sandland') y unos auriculares Victrix Gambit Wireless. Todo ello por 574,95 euros.

PlayStation 5 Pro

La consola más potente de la generación, la PlayStation 5 Pro, no ha bajado de precio durante el Black Friday, algo previsible teniendo en cuenta que se lanzó hace escasas semanas. No obstante, tanto Amazon como MediaMarkt, PcComponentes y Carrefour la tienen ligeramente más barata (por unos céntimos); por 799 euros.

