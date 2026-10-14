¿Merece la pena pagar 60 euros más por el nuevo HomePod mini 2? Analizamos las diferencias clave con la primera generación

Años después de su debut en 2020, el altavoz compacto de Apple se renueva con el lanzamiento del HomePod mini 2. La principal novedad llega acompañada de un incremento de precio de 60 euros (aunque la primera generación salió a la venta por 99 euros, luego subió a los 109 euros y la nueva versión presentada parte de los 169 euros). Analizamos qué cambia exactamente bajo el capó y si esta subida de tarifa está justificada frente a la anterior versión. De momento, el nuevo altavoz está disponible para reserva y estará a la venta el próximo 30 de octubre.

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HomePod mini 2 PVP en Apple — 169,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lo que cambia en el HomePod mini 2: más cerebro y nuevas funciones

A primera vista, el diseño exterior se mantiene prácticamente intacto (salvo los 10 gramos que ha adelgazado el altavoz de nueva generación). Sin embargo, la renovación interna introduce cambios muy significativos.

Salto al chip S10

El procesador S5 de la primera generación (heredado directamente del Apple Watch Series 5) deja paso al chip S10, un componente mucho más potente que sirve de base para ejecutar las nuevas funciones inteligentes de la marca

Llegada de Siri AI

Gracias a la potencia del nuevo chip, el altavoz está preparado para ofrecer conversaciones más naturales, responder a consultas complejas y procesar contexto localmente. Eso sí, para exprimir funciones avanzadas personalizadas (como consultas basadas en correos, mensajes y calendarios), el dispositivo requiere estar vinculado a un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence.

Efecto visual "Sound Glow"

La superficie táctil superior retroiluminada se actualiza para incluir un sistema de iluminación dinámico que sincroniza los colores con el arte de la carátula de la música, reaccionando en tiempo real a los graves y agudos.

Mejoras en cine en casa y Mac

Apple ha introducido soporte para configurar sistemas de sonido envolvente utilizando cuatro unidades del HomePod mini 2 (o combinándolas con el modelo grande) conectadas al nuevo Apple TV. Además, los usuarios de Mac podrán utilizarlos finalmente como altavoces predeterminados con baja latencia y haciendo uso de sus micrófonos integrados para llamadas.

Entonces... ¿Qué modelo elegir?

Elige el HomePod mini 2 (2026) si: es tu primer altavoz inteligente de Apple o buscas ampliar la cobertura de tu ecosistema domótico con un nodo central moderno y preparado para funciones de Siri AI (aunque aún no hay fecha oficial de su llegada a España). También si notas que tu altavoz actual se atraganta al procesar peticiones o quieres la máxima fiabilidad en streaming de audio multidispositivo.

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Quédate con el HomePod mini de 1ª generación (2020): si ya tienes varias unidades en casa y tu uso se limita a reproducir música de fondo o controlar la domótica básica, ya que los cambios puramente musicales o estéticos no justifican el gasto adicional.

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Ficha técnica de ambos altavoces

característica homepod mini 1 (2020) homepod mini 2 (2026) dimensiones y peso 8,43 x 9,79 cm / 345 g 8,43 x 9,79 cm / 335 g Procesador principal Chip S5 Chips S10 Asistente e IA Siri convencional Siri AI (procesamiento local avanzado) Conectividad inalámbrica Wi-Fi 4 (802.11n) / Bluetooth 5.0 WiFi 6E / Bluetooth 6 ecosistema domótico Thread, Matter, UWB Thread, Matter, UWB mejorado colores Blanco, Gris Espacial, Naranja, Amarillo, Azul Blanco, Medianoche, Rosa, Verde, Azul pvp desde 139 euros

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