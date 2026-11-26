Aunque muchas ofertas de Black Friday volaron, todavía quedan muchas que merece la pena aprovechar. Nuestros compañeros de TikTok han estado buscando en la tienda de HUAWEI las más destacadas y han dado con cuatro que sobresalen sobre el resto. Lo mejor es que tienen doble descuento: el que ya tienen aplicado y uno extra del 12 % si aplicamos el código 'A12BFXAT'. Vamos a ver qué dispositivos son.

HUAWEI Watch GT 7 PVP en Huawei — 236,72 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tres relojes y unos auriculares de HUAWEI a un muy buen precio

El primero de estos dispositivos es HUAWEI Watch GT 7. El mismo baja de precio este Black Friday hasta los 269 euros, pero usando el código que hemos mencionado un poco más arriba, se queda en 236,72 euros. ¿Y qué ofrece? Es un reloj que llega hasta los 21 días de autonomía en su versión de 46 mm, tiene GPS de alta precisión y modos dedicados para muchas disciplinas deportivas, como esquí o snowboard. Además, esta oferta incluye de regalo una correa extra y unos auriculares HUAWEI FreeBuds SE 4.

Cambiamos a unos auriculares y lo hacemos con unos con diseño abierto. Tenemos rebajados hasta los 159 euros HUAWEI FreeClip 2, quedándose en 139,92 euros si utilizamos el cupón 'A12BFXAT'. Están diseñados para no aislarnos del exterior y para ofrecer una experiencia muy cómoda, puesto que apenas pesan 5,1 gramos por auricular. Cuentan con resistencia IP57 (por lo que son ideales para practicar deporte) y llegan hasta las 9 horas de autonomía (38 horas con el estuche).

Si buscas un reloj, pero quieres algo más ligero, entonces está el HUAWEI Watch Fit 5. Este dispositivo está rebajado hasta los 159 euros (de los 199 euros que cuesta habitualmente), aunque con el citado código se queda en solo 139,92 euros y viene con una correa extra de regalo. Apenas pesa 27 gramos sin correa, tiene una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas y su autonomía llega hasta los 10 días.

Para terminar, uno de los últimos lanzamientos de este fabricante: HUAWEI Watch D3. Es un dispositivo capaz de medir la tensión arterial desde la muñeca, incluso mientras duermes, por lo que es perfecto para llevar un seguimiento 24 horas de la misma. No está rebajado, pero sí que es compatible con el código 'A12BFXAT', quedándose de esa manera en 395 euros.

Estas son cuatro ofertas que nos parecen muy interesantes ahora mismo, pero no son las únicas. Con el código que os hemos contado, además, podemos ahorrar más en nuestras compras dentro de la tienda oficial de HUAWEI. Aunque eso sí, solo hasta el 2 de diciembre.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HUAWEI

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