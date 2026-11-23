Uno de los mejores momentos para renovar el móviles es durante las campañas del Black Friday. Los descuentos suelen ser bastante atractivos e incluso en muchos casos exclusivos. Por ello, para comenzar la semana hemos reunido las mejores ofertas en móviles que podemos encontrar ahora mismo.

Samsung Galaxy S26 Ultra por 999 euros, un móvil de gama alta que pocas veces ha bajado tanto de precio.

por 999 euros, un móvil de gama alta que pocas veces ha bajado tanto de precio. Redmi Note 17 Pro 5G por 349,90 euros, un móvil con una enorme batería.

por 349,90 euros, un móvil con una enorme batería. Google Pixel 11 Pro XL por 1.079 euros, el móvil más top del catálogo actual de Google.

por 1.079 euros, el móvil más top del catálogo actual de Google. Poco F9 Ultra por 807,40 euros, un móvil con un altavoz Bose.

por 807,40 euros, un móvil con un altavoz Bose. TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G por 349 euros, un móvil con una pantalla que simula la tecnología de tinta electrónica.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Una de las mejores ofertas la tenemos en el Samsung Galaxy S26 Ultra, que se encuentra en Amazon por un precio de 999 euros y con disponibilidad en todos sus colores. Es un smartphone grande con pantalla de 6,9 pulgadas, incorpora un stylus, viene con pantalla de privacidad y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno.

Redmi Note 17 Pro 5G

Si queremos un móvil cuya autonomía aguante bastantes días, el Redmi Note 17 Pro 5G ahora mismo se encuentra por 349,90 euros. Este móvil viene con una batería de 8,340 mAh, por lo que aguanta bastantes días sin tener que utilizar el cargador. Incorpora una pantalla 1.5K de 6,83 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos. Además, viene con una configuración de 512 GB de almacenamiento interno.

Google Pixel 11 Pro XL

El Google Pixel 11 Pro XL no se ha perdido las ofertas del Black Friday y su precio ha bajado hasta los 1.079 euros. Es un móvil grande con pantalla de 6,8 pulgadas, su sistema operativo recibirá actualizaciones durante muchos años y su apartado fotográfico destaca, sobre todo, por su Super Zoom 120x.

Poco F9 Ultra

Si solemos escuchar mucha música o consumimos mucho contenido multimedia, el Poco F9 Ultra ha bajado hasta los 807,40 euros. Se trata de un smartphone que destaca sobre todo por su altavoz firmado por Bose que ofrece una buena potencia y una gran calidad de audio. También destaca su pantalla de 6,9 pulgadas, su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y su configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G

Por último, otra propuesta diferente es la del TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G, un móvil que, por 349 euros, cuenta con un botón que al presionarlo la pantalla simula la tecnología de tinta electrónica. Es ideal para leer en momentos puntuales, aunque esta tecnología también funciona con el resto de apps. También cuenta con una triple cámara solvente y su pantalla es la más grande de este listado con una diagonal de 7,2 pulgadas.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Iván Linares, Samsung, Xiaomi, Google, TCL

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