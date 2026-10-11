Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología y entretenimiento, hoy domingo 11 de octubre

Finalizamos una semana cargada de ofertas en la que hemos tenido una gran campaña como es la de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Las demás tiendas no se han quedado atrás y, tras la campaña, siguen teniendo descuentos muy interesantes. Por esta razón, vamos a repasar los mejores chollos que tiene MediaMarkt, hoy domingo 11 de octubre.

LG OLED C6 por 1.015 euros, un buen televisor para consumir contenido de cine, series y videojuegos.

por 1.015 euros, un buen televisor para consumir contenido de cine, series y videojuegos. Kindle por 89,90 euros, el lector más económico de Amazon sigue estando de oferta.

por 89,90 euros, el lector más económico de Amazon sigue estando de oferta. Fire TV Stick 4K Plus por 37,99 euros, un reproductor de contenido multimedia con una muy buena relación calidad-precio.

por 37,99 euros, un reproductor de contenido multimedia con una muy buena relación calidad-precio. Sony WH-CH720NB por 68,90 euros, unos auriculares buenos, bonitos y ahora mucho más baratos.

por 68,90 euros, unos auriculares buenos, bonitos y ahora mucho más baratos. 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' por 59,99 euros, el próximo videojuego de la saga que está para reservar en la tienda.

LG OLED C6

Si queremos tener en el salón un buen televisor, MediaMarkt ahora mismo tiene de oferta el modelo LG OLED C6. Por 1.015 euros, se trata de una smart TV con pantalla OLED de 55 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, su sistema de audio ofrece una potencia de 40W y es ideal para disfrutar de pelis, series y videojuegos.

Kindle

Con la nueva llegada de los nuevos Kindle, el modelo más básico, denominado simplemente como Kindle, se ha agotado en Amazon, pero MediaMarkt sigue manteniendo el precio de 89,90 euros que veíamos estos días atrás. Es un modelo básico, pero también ideal para aquellas personas que quieran dar el salto a este tipo de dispositivos. Incorpora una pantalla de seis pulgadas, es bastante compacto y su batería ofrece una autonomía de hasta ocho semanas.

Fire TV Stick 4K Plus

Si quieres tener un buen dongle y no te convence la nueva generación de Amazon que no admite descargas externas, el Fire TV Stick 4K Plus (que sí las admite) se encuentra de oferta en MediaMarkt por 37,99 euros. Ofrece una resolución 4K, viene con el sistema operativo FireOS y no con VegaOS, y es compatible con HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Sony WH-CH720NB

Si no llegamos a aprovechar las ofertas en auriculares de la campaña de Amazon, todavía tenemos a un buen precio los Sony WH-CH720NB. Por 68,90 euros, son unos auriculares que cuentan con una buena cancelación activa de ruido, son bastante cómodos y su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 35 horas.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ya queda menos para que 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', el remaker de uno de los títulos más icónicos de la saga, llegue a Nintendo Switch 2. Mientras tanto, se puede reservar en MediaMarkt con un descuento que lo deja por 59,99 euros. Estará disponible a partir del 5 de noviembre y tiene muy buena pinta.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), LG, Amazon, Sony, Nintendo

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