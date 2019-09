Las mejores ofertas de Disfruta la vuelta de Amazon de hoy 4 septiembre: móviles, portátiles, smart TV, robots aspiradores y más

Nos encontramos casi en la mitad de la semana "Disfruta la vuelta" de Amazon, una campaña con ofertas al estilo Black Friday o Prime Day pero con la vuelta al cole o el trabajo como leit motiv. Ante el volumen de productos rebajados lanzado por Amazon desde el lunes y hasta el próximo domingo, hemos recopilado las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de hoy 4 de septiembre.

El Xiaomi Redmi Note 7 de 64GB de capacidad está a 167 euros , no es su precio mínimo histórico en Amazon, pero sigue siendo muy buena oferta para sus prestaciones

El Kindle Paperwhite baja de 129,99 euros baja a 109,99 euros, un libro electrónico con muy buena relación calidad precio de acuerdo con nuestro análisis por la calidad de su pantalla, su autonomía y la resistencia al agua.

Huawei Watch GT Sport , con su doble corona de 1.39" y pantalla AMOLED de 454 x 454, monitoriza tus entrenamientos y tu sueño, ofreciéndote consejos para dormir mejor. Mide el ritmo cardíaco y soporta 3 sistemas de posicionamiento via satélite, GPS, GLONASS y GALILEO. Está rebajado a 119 euros .

Y si quieres una versión más sencilla, la Fitbit Versa Lite es más una pulsera cuantificadora que un reloj inteligente, ya que no tiene NFC, altímetro, WiFi, ni giroscopio de tres ejes. Pero es mucho más barata, y está rebajada a 119,90 euros en los colores lila, fucsia, negro, blanco y azul.

Si estás buscando un reloj inteligente o una pulsera cuantificadora, la Fitbit Versa está por 159,90 euros con descuento del 20% fente a su precio habitual de 199,95 euros. No tiene GPS, pero sí medidor de frecuencia cardíaca, y es sumergible hasta 50 metros. Lo analizaron en Vitónica .

Ordenador portátil MEDION Ultrafino S6445 - MD61389 por 499,99 euros . Con panel de 15.6" FHD, procesador Intel Core i5-8265U, 8 GB de RAM, 256 GB SSD y Windows 10 Home Plus. Y si nos basta con un procesador Core i3-8145U porque no vamos a hacer un uso tan intensivo, el MEDION Ultrafino S6445 - MD61351 , con el resto de hardware igual, baja a 399,99 euros

Más de 300 euros de rebaja en el Lenovo Ideacentre AIO 910-27ISH, que se queda en 779,99 euros. Viene con Windows. Lo mejor de este equipo son las 27" de su pantalla FHD y sus 8GB de RAM, contando además con el procesador veterano Intel Core i5-6400T disco duro HHD 1TB y Nvidia GT940A-2GB.

All in One HP 24-xa0003ns por 749,99 euros, un ordenador potente para uso intensivo con una gran pantalla de 23.8" FullHD, procesador Intel Core i5-8400T, 8GB de RAM, SSD de 256GB y NVIDIA GeForce MX130. Viene con Windows 10

HP 22-c0027ns por 299,99 euros, un All in One de lo más sencillo a nivel de hardware con su pantalla de 21,5" y su SSD de 256GB como puntos fuertes. Monta un procesador Intel Celeron J4005 y le acompañan 4GB de RAM. Viene con teclado y ratón, pero sin Windows