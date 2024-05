Mejores móviles por menos de 400 euros (2024): las recomendaciones de los expertos de Xataka

Dejamos a un lado la gama alta y nos centramos en esos teléfonos de gama media que ofrecen una muy buena relación calidad-precio para aquellos usuarios exigentes que no quieren renunciar a prestaciones propias de los flagship, pero que tienen presupuestos más contenidos. Tras repasar los smartphones baratos que rondan los 100 euros, los mejores teléfonos por menos de 200 euros y aquellos móviles más recomendados por 300 euros, preguntamos a los editores de Xataka que más saben de teléfonos los teléfonos más atractivos por menos de 400 euros. ¿Qué teléfonos son los mejores?

Nuestra selección de móviles por menos de 400 euros, de un vistazo

Iván Linares

Un terminal que ronda los 400 euros suele andar el Google Pixel 7a (389 euros). Es mi principal recomendación en este rango de precio, me parece un móvil espléndido.

También apostaría por el POCO X4 GT, que es una auténtica bestia para el precio que tiene.

Pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas y tasa de refresco de 144 Hz, un Mediatek Dimensity 8100 como cerebro para entregar las máximas prestaciones, memoria RAM y almacenamiento suficientes, batería holgada con carga muy rápida... A mi juicio, resulta muy difícil encontrar un mejor hardware por menos de 400 euros. En cuanto a software, MIUI se mantiene al timón. Para lo bueno y para lo malo.





Laura Sacristán

"Si hay una marca que destaca por su relación calidad-precio, es, sin duda, POCO. En el rango que nos ocupa, el que pone el límite en 400 euros, mi recomendación es el POCO X4 GT (249,99 euros).

Cierto es que carece de una pantalla AMOLED, pero su gran autonomía, la carga rápida de 67 W y su buen rendimiento global lo compensa con creces. ¿Lo mejor? Que puedes encontrar la versión base incluso por debajo de 300 euros.

Otro modelo por debajo de 400 euros que me gusta bastante, fuera ya de POCO, es el realme 12 Pro+ (399,99 euros). Sin llevar lo mejor de MediaTek, sí que está a la altura en rendimiento y en otros apartados como la pantalla o las cámaras.

Mención especial para esa batería que aguanta casi dos días de uso sin problemas. Y eso sin olvidarnos de la versión con una trasera que cambia de color con la luz del sol."





Jose García Nieto

Por 400 euros tengo mis elecciones más que claras. En primer lugar, me iría al POCO X4 GT (249,99 euros).

¿En lugar del POCO F4? Sí, y tengo mis motivos. Es verdad que no tienes la pantalla OLED, pero lo compensas con uno de los mejores procesadores hasta la fecha, el MediaTek Dimensity 8100. Francamente, creo que es el mejor móvil en este rango de precios.Ahora bien, si me dices que quieres una pantalla OLED, en ese caso me iría al POCO F4 (399,99 euros). Es un dispositivo realmente solvente, clavado en muchos aspectos al POCO F3 (cada vez más difícil de encontrar) y más que suficiente para cualquier usuario. Creo que cualquiera de estas dos opciones dejarán satisfecho a casi cualquier usuario.

POCO F4 PVP en Xiaomi — 399,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Enrique Pérez

Por menos de 400 euros ya tenemos móviles con argumentos para competir incluso con los mejores gama alta. Xiaomi tiene dos modelos que compiten perfectamente en esta franja.

El primero de ellos es el POCO F4 (399,99 euros) y si tuviera que elegir uno me quedaría con él. Me encantan las pantallas OLED y este móvil viene con una FullHD y 120 Hz. Le acompaña un procesador Snapdragon 870 y cámara principal de 64 megapíxeles con una buena lente de apertura y OIS.

Otros años este mismo modelo era algo más potente, pero me sigue convenciendo por tener un diseño optimizado. Al final la sensación en mano es algo muy importante y el POCO F4 es uno de esos móviles que son agradables de sostener. Si le sumamos todo lo que ofrece, creo que sigue siendo la apuesta más segura por debajo de los 400€.

Para quienes busquen algo más de potencia, el POCO X4 GT (249,99 euros) ha dado un paso al frente con su excelente pantalla IPS y un procesador, el MediaTek Dimensity 8100, que es la gran sensación del año. A nivel de características es una joya y de bien seguro que se podrá conseguir pronto con ofertas muy agresivas.

Otro de los tapados es el OnePlus Nord 2T (286,30 euros). En potencia tenemos buenos resultados con sus 8 GB de RAM y el MediaTek Dimensity 1300.

Pero si por algo destaca es esa carga super rápida de 80W, una excelente pantalla AMOLED y una construcción sensacional. Un producto súper equilibrado que representa una apuesta segura.

Finalmente, tenemos el Google Pixel 7a (389 euros). Es un gama media, pero hereda lo mejor de los Pixel 7.

Y esto es, una cámara que sencillamente barre a todos sus rivales en esta gama de precio. Su pantalla OLED de 6,1" no es muy allá, aunque sí es un tamaño muy contenido, algo que también puede ser un plus.

Lo mejor es el procesador Google Tensor G2, la última versión de Android y esa cámara trasera doble de 12 megapíxeles que ofrece toda la magia del procesado de Google. Además, es resistente al agua y al polvo. Una fórmula ganadora en la gama media que ninguno debería dejar pasar.

OnePlus Nord 2T Hoy en Amazon — 286,30 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Ricardo Aguilar

Aunque tenga algo de tiempo en el mercado, mi recomendación actual por 400 euros es el Realme GT (349 euros). Es el miembro más potente de la familia GT el curso pasado, con carga rápida de 65W, un Snapdragon 888 que poco envidia a los procesadores actuales, y un equilibrio general brutal.

Por este precio te llevas un gama alta con todas las letras.

Si tuviese que dar una opción B, apostaría por él por el Xiaomi POCO F4 (399,99 euros). Tiene un procesador de gama alta, pantalla AMOLED a 120Hz, buena cámara, sistema de carga rápida de 67W y está actualizado a la última versión de MIUI. Una compra segura por no demasiado dinero.

realme GT Hoy en Amazon — 399,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Anna Martí, Iván Linares, Ricardo Aguilar, Javier Penalva

