Xiaomi POCO F4: la bestia económica de POCO se renueva para seguir siendo un superventas

POCO trajo a España el F4 GT, un gama alta gaming con el Snapdragon 8 Gen 1. Quedaba pendiente la verdadera renovación del popular POCO F3, el POCO F4. La compañía ha sido bastante conservadora esta generación, y es que estamos ante un F4 prácticamente idéntico a su antecesor, aunque con algunas mejoras. Estas son las especificaciones y características técnicas del POCO F4.

Ficha técnica del POCO F4

POCO F4 Pantalla 6,67" AMOLED

FHD+ (2.400 x 1.080 px)

120 Hz

Respuesta táctil 360 Hz

HDR10+

Dolby Vision Procesador Qualcomm Snapdragon 870

GPU Adreno 650 Memoria 6 / 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 Software MIUI 13 + POCO Launcher

Android 12 Batería 4.520 mAh

Carga rápida 67 W Cámaras traseras Principal: 64 MP, f/1.79

Gran angular: 8 MP, f/2.2

Macro: 2 MP, f/2.4 Cámara frontal 20 MP, f/2.45 Sonido Altavoces estéreo

Dolby Atmos, Hi-Res

Triple micrófono 360º Conectividad 5G, LTE, Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6 Dimensiones y peso 163,2 x 75,95 x 7,7 mm

195 g Otros Refrigeración LiquidCool, Gorilla Glass 5, lector de huellas lateral, USB-C, infrarrojos Precio Desde 399 euros

Continuismo puro y duro

Con el POCO X4 GT, la submarca de Xiaomi ha apostado por el mejor procesador de MediaTek, un Dimensity 8100 que rivaliza con lo mejor de Qualcomm. Sin embargo, para el POCO F4 (terminal de una gama, en principio, superior), han apostado por el mismo procesador del año pasado, el Snapdragon 870.

No es una mala noticia, ya que el 870 es un procesador con apenas año y medio de vida, eficiente a nivel energético y bastante potente (aunque no deja de ser una revisión del antiguo Snapdragon 865+). No obstante, un Dimensity 8100 le hubiese puesto en la línea de móviles bastante más caros en términos de potencia.

Las memorias son idénticas a las del año pasado, con base de 6 + 128 GB y posibilidad de 8 256 GB, LPDDR5 y UFS 3.1, respectivamente. La batería es la misma del año pasado, con 4.500mAh. Mejora la carga rápida, que sube ahora a los 67W, cargador incluido dentro de la caja.

El primer POCO con OIS

A nivel fotográfico, este POCO cuenta con un sensor de 64 megapíxeles, aunque parece repetir con la lente f/1.79 del año pasado. POCO presume de que es el primer POCO con OIS, algo que ayudará a que las fotografías sean más nítidas y a minimizar las trepidaciones que aparecen cuando no hay estabilizador presente.

El segundo sensor es un ultra gran angular de 8 megapíxeles y, por último, tenemos un testimonial macro de dos megapíxeles. Un importante paso atrás, ya que el POCO F3 contaba con un telemacro de 5 megapíxeles que funcionaba bastante bien.

Las demás especificaciones son clavadas al POCO F4. Lector de huellas lateral, cámara de vapor, sonido estéreo, pantalla de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y 120 Hz (AMOLED) y MIUI 13 bajo el capó.

Versiones y precio del POCO F4

El POCO F4 vuelve a ser una alternativa económica. Llega a España desde 399 euros en su versión base. No obstante, habrá oferta de lanzamiento hasta el 1 de julio.