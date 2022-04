MediaTek llevaba años a la sombra de Qualcomm. Pero quien ríe último ríe mejor

Hace apenas unos años, hablar de MediaTek era hablar de procesadores varios pasos por debajo respecto a Qualcomm, tanto en eficiencia como en rendimiento. Del mismo modo, a nivel de cuota de mercado, no llegaban a las cifras del gigante americano. Las tornas han cambiado. Desde el año 2020 MediaTek superó a Qualcomm en envíos, convirtiéndose en el primer proveedor de chips para móviles.

Pero el gran momento de MediaTek es 2022, con unos chips que han logrado una eficiencia nunca vista en Android. Repasamos la evolución del fabricante chino en los últimos dos años, y te contamos las claves por las que este 2022 será su año estrella.

El mercado móvil no tardó en recuperar los niveles pre-pandemia, cerrándose 2021 con 363 millones de unidades respectivas a los envíos globales. MediaTek ha aprovechado para conquistar el segmento de móviles de gama media, aquellos que se sitúan por debajo de los 400 euros.

Aquí MediaTek es imbatible, con una cuota de mercado del 52% según datos de Counterpoint Research. El crecimiento venía de atrás, y es que en 2020 MediaTek creció un 47,8%, según datos de Omdia. Qualcomm se ha centrado en conquistar la gama alta, y sigue muy presente en la práctica totalidad de los móviles del segmento premium.

Pero no todo son las cifras de envíos. MediaTek dio un importante salto en calidad el año pasado con alternativas como los Dimensity 1200, pero en 2022 apuntan a un hito en la historia de los chipsets: es la primera vez que un proveedor de chips Android supera a Qualcomm en eficiencia.

Apunta estos dos nombres, porque si ves que un móvil los lleva, es una buena noticia. MediaTek ha presentado sus dos chips estrella para 2022, el Dimensity 9000 y el Dimensity 8100. A nivel técnico, son dos procesadores con una arquitectura moderna, pero la sorpresa llega en el rendimiento y la eficiencia.

