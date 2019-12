Los mejores móviles por menos de 400 euros (2019): la opinión de los expertos de Xataka

Seguimos repasando los mejores teléfonos más allá de la gama alta. Los editores de Xataka que más saben de teléfonos y que más terminales prueban ya nos han explicado cuáles son los mejores por menos de 200 euros y también aquellos modelos top por menos de 300 euros. Cerramos nuestra propuesta subiendo un escalón más: ¿Qué teléfonos son los mejores por menos de 400 euros?

Ricardo Aguilar

"Mi principal recomendación por debajo de los 400 euros es el Realme X2 Pro (399 euros), en su versión de 6 + 64 GB.

Principalmente por ser el único en este precio con el Snapdragon 855+ (no el 855 normal) y un panel de 90Hz, aspecto bastante diferencial en la gama alta.

El resto del conjunto acompaña por pantalla, batería, carga rápida y demás, así que me parece una compra redonda.

Mi segunda recomendación es el Xiaomi Mi 9T Pro, un terminal con unas especificaciones casi idénticas a las del X2 Pro, aunque con la ausencia de los 90Hz y el Snapdragon 855+. Por lo demás, un conjunto completo y algo más barato que el Realme, así que es otra compra segura."

Amparo Babiloni

"Si tuviera que comprarme un móvil y mi presupuesto fuera de 400 euros, solo veo dos opciones: Xiaomi Mi 9T Pro (360 euros) o Realme X2 Pro.

Si me lo hubieran preguntado hace unos meses, el terminal de Xiaomi habría sido la elección clara, pero ahora le ha salido competencia y la propuesta de Realme también es una gran opción.

Los dos tienen procesador de gama alta, cámaras múltiples, pantalla AMOLED y una buena batería. La elección no es fácil porque los dos son móviles muy muy parecidos a nivel técnico y con precios rompedores. A mí me costaría decidirme."

Jose García Nieto

"Si yo tuviera que comprarme ahora mismo un móvil y mi presupuesto fuera de 400 euros tengo claro que me iría de cabeza a por el Xiaomi Mi 9T Pro (360 euros).

Suele encontrarse rebajado en Amazon, además en este rango de precios podemos hacernos con la versión de 128GB (378 euros) al haber bastantes ofertas. En relación calidad-precio creo que es uno de los máximos exponentes.

Recordemos que el Mi 9T Pro tiene 6 GB de memoria RAM, una pantalla AMOLED que ocupa todo el frontal gracias a la cámara periscópica y el procesador Snapdragon 855. Ya sea para tareas del día a día o para cosas más pesadas como jugar, el Mi 9T es una compra segura.

Para los que busquen un dispositivo con una capa de personalización más sencilla e intuitiva, así como una cámara de fotos espectacular, mi recomendación es el Google Pixel 3a. Tiene un panel gOLED FullHD+ de 5,6 pulgadas, el Snapdragon 670 y 4 GB de memoria RAM, y aunque solo tiene una cámara, los resultados que consigue son fantásticos. Está a 399 euros en la tienda oficial de Google."

Enrique Pérez

"En el sector de móviles por menos de 400 euros sigue habiendo una marca que sobresale por encima del resto y es Xiaomi.

El Xiaomi Mi 9T Pro ha sido el ganador de los Premios Xataka de este año en esta gama y no puedo estar más a favor de esta decisión.

Se trata de un terminal excelente para su precio, con buena cámara, gran diseño y pantalla, una autonomía más que satisfactoria y un rendimiento sobresaliente.

Difícil competir contra este terminal en calidad/precio y sin duda uno de los terminales más recomendables del momento.

Pero Xiaomi ya no está sola, porque Realme ha llegado a España con mucha energía. El Realme X2 Pro en su modelo de 6GB y 64GB está por debajo de los 400 euros y es incluso mejor en algunos aspectos como su pantalla de 90Hz, cuatro cámaras y una carga rápida de infarto.

He tenido la oportunidad de probar los dos a fondo y probablemente en bastantes ocasiones apostaría por el Realme. Lástima que la versión más interesante, la de 8/128GB, sea ligeramente superior en precio.

Finalmente apostaría por el Huawei Nova 5T (379 euros), con su Kirin 980 y ese diseño de cristal.

El fabricante chino no vive sus mejores momentos, pero este Nova 5T fue el último que sí tiene acceso a los servicios de Google al completo y la experiencia en general es bastante correcta. Si os buscáis un terminal más compacto que los Xiaomi y Realme, el Huawei es una buena opción."

Laura Sacristán

Mi recomendación es el Xiaomi Mi 9T Pro, uno de los mejores terminales en relación calidad-precio del mercado. Buena pantalla, buenas cámaras, buen rendimiento, buena autonomía… En definitiva, un buen equilibrio de prestaciones a un precio que en varios distribuidores ya ha bajado un poco respecto al lanzamiento. Por algo ha sido el ganador de los Premios Xataka 2019 en esta categoría.

El Realme X2 Pro en su versión de 6GB/64GB también es una buena opción con el añadido, además, de los 90Hz y el Snapdragon 855+. Y eso sin olvidarnos de la carga rápida SuperVOOC Charge, que permite recargar el móvil en 30 minutos.

Y como tercera alternativa, voy a recomendar otro Xiaomi, en este caso, el Xiaomi Mi 9(349 euros). Es un modelo cuyo precio de lanzamiento supera el límite de 400 euros, pero lleva ya algunos meses en el mercado y, precisamente por eso, ya es posible encontrarlo por debajo de esa cifra. Eso no quita para que siga presumiendo de un notable alto o sobresaliente en todos los apartados.

Xiaomi Mi 9 – Smartphone de AMOLED de 6,39" (4G, Octa Core Qualcomm SD 855 2.8 GHz, RAM de 6 GB, memoria de 64 GB, cámara triple de 48 + 16 + 12 MP, Android) color negro piano [Versión española] PVP en FNAC 324€ Hoy en Amazon por 349,00€PVP en Phone House 333€

Anna Martí

"En este rango de precios hay productos bastante interesantes, ya que se acercan componentes de alta gama a la media y, por tanto, a un precio más ajustado y asequible.

Un móvil que roza la frontera de los 400 euros y que personalmente me gustó bastante cuando lo probé fue el Xiaomi Mi 9T Pro, que integra el Snapdragon 855, uno de los procesadores de gama alta de Qualcomm de este año.

Integra también tres cámaras traseras incluyendo zoom óptico y un frontal muy despejado al apostar por la cámara frontal en pop-up. Va muy bien en general y MIUI cada vez es más completa y personalizable.

Otro que captó mi interés fue el Realme 5 Pro (249 euros), que con procesador de gama media acompañado de 8 GB de RAM y pantalla IPS de 6,3 pulgadas presenta una combinación llamativa.

Es más económico que el X2 Pro, otra gangaza, pero creo que es una opción muy buena para quien busca algo más modesto y económico sin renunciar a esa RAM o a cuatro cámaras traseras.

Además, al optar por el plástico para su construcción el precio puede ser algo más bajo y bueno, es un material que tiene sus muchas ventajas en mi opinión."

Iván Linares

"Los 400 euros forman una frontera que puede arruinar muchos presupuestos, de ahí que haya que elegir bien el móvil a comprar. El Realme X2 Pro o el Xiaomi Mi 9T Pro son recomendaciones ciegas: tanto por calidad como por prestaciones y cámara.

No obstante, voy a salirme de lo habitual para apostar por el Asus ROG Phone, un móvil "gaming" que está actualmente a 399 euros en su web, toda una oferta.

Es un teléfono súper potente, agresivo, con una estética que no suele verse de manera habitual, tiene un sonido y batería de nota y ofrece una experiencia en juegos de altísimo nivel.

Como inconvenientes, diría que la cámara no está a la altura y que quizá necesite algo de velocidad en las actualizaciones. Por lo demás, es una muy buena compra.

Para mi segunda recomendación rebajo el coste casi a la mitad apostando por un Realme 3 Pro (219 euros). Por poco más de 200 euros puede conseguirse un teléfono que es válido para cualquier tarea, incluso hace buenas fotos.

Todo con la excelente relación calidad/precio de Realme, es sorprendente. Eso sí, quizá tarde un poco en actualizar a Android 10, es de las pocas pegas que le pongo."

ASUS Rog Phone (ZS600KL) - Smartphone de 6" (RAM de 8 GB, ROM de 128 GB, cámara de 12 MP, Android 8.1), Negro PVP en Asus 399€ Hoy en Amazon por 603,65€

Samuel Fernández

"Si alguien me suele leer en redes sociales o me conoce en persona, sabrá que mi frase estándar suele ser algo parecido a por debajo de 400 euros de presupuesto ve a por Xiaomi, no te lo pienses.

Me parece que ninguna marca llega a donde llegan los chinos en cuanto a relacion calidad-precio, y eso me obliga a recomendar el Xiaomi Mi 9 Pro para este recopilatorio. Nadie te ofrece un líder de catálogo por el precio al que está en estos momentos, incluso cuando no tiene descuentos a la espalda.

Sin embargo, Realme empieza a hacer un poco de pupa en el sector en el que Xiaomi ha sido más fuerte tradicionalmente, y no me queda otra que colocar uno de sus modelos como alternativa al Mi 9T Pro.

Hablo del Realme X2 Pro, que tiene el modelo básico, el de 6GB y 64GB, rozando el límite de precio, 399 euros, sin ofertas. Y si lo cazas rebajado, lo mismo puedes saltar a la variante con 8GB de RAM o más. Por debajo de 400 euros no veo otros dos teléfonos más que ésos.

Y por completar las recomendaciones y salirme un poco de las marcas que seguramente inunden este recopilatorio, voy a tirar para el lado de OPPO para decir que el OPPO Reno (375,99 euros) sigue siendo a día de hoy un gran teléfono pese a contar con el Snapdragon 710.

No, no es una gama alta pero sin duda un teléfono que rinde muy bien y con una calidad fotográfica muy OPPO que merece la pena explorar. Me quedo con él, que está ahora mismo rondando los 380 euros."

