Los mejores chollos de El Corte Inglés en tecnología, hoy sábado 10 de octubre

Tras una Fiesta de Ofertas Prime en la que hemos visto descuentos en numerosos productos, tiendas como El Corte Inglés están lanzando bastantes ofertas. Algunas en productos que podremos utilizar durante el invierno. Por esta razón, vamos a repasar los mejores chollos que tenemos ahora mismo en la tienda online.

Xplora X6Play 2ª Gen por 159 euros, un reloj inteligente orientado a los más peques de la casa.

por 159 euros, un reloj inteligente orientado a los más peques de la casa. Orbegozo MHP 3500 por 54,90 euros, una panificadora con 14 programas preconfigurados.

por 54,90 euros, una panificadora con 14 programas preconfigurados. Lenovo Yoga Slim 7 por 1.099 euros, un ordenador portátil para productividad con 32 GB de RAM.

por 1.099 euros, un ordenador portátil para productividad con 32 GB de RAM. Solac Denmark por 39,95 euros, un calientacamas eléctrico que es ideal para invierno.

por 39,95 euros, un calientacamas eléctrico que es ideal para invierno. Combiball Simon por 20,99 euros, una regleta con múltiples puertos USB y tomas de corriente.

Xplora X6Play 2ª Gen

El Xplora X6Play 2ª Gen es un reloj orientado a los más peques de la casa y permite que podamos tenerlos localizados. Por 159 euros, cuenta con red 4G, es resistente al agua y al polvo (IP68) e incluye tres correas diferentes. También incluye una tarjeta SIM que hay que activar en Xplora Connect y viene con modo colegio, calculadora, llamadas y más funciones.

Xplora X6Play 2ª Gen (Energy Pack) PVP en El Corte Inglés — 159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Orbegozo MHP 3500

Si te encanta el pan, El Corte Inglés ahora mismo tiene de oferta la Orbegozo MHP 3500 por 54,90 euros. Se trata de una panificadora que es apta para pan de entre 0,7 a 1 kg. Incluye 14 programas preconfigurados (incluso para pan sin gluten), dispone de tres niveles de dorado de corteza del pan y viene con una función automática para mantener caliente el pan durante una hora. Admeás, incluye recetario y varios accesorios: vaso dosificador y cucharilla medidora.

Lenovo Yoga Slim 7

La tienda también tiene un gran surtido de ofertas en ordenadores portátiles y el Lenovo Yoga Slim 7 ahora mismo se encuentra por 1.099 euros. Se trata de un ordenador con pantalla OLED de 14 pulgadas que ofrece una resolución 2,8K, incluye 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento (SSD), su procesador es el Intel Core Ultra 7-258V y viene con Windows 11 preinstalado.

Lenovo Yoga Slim 7 PVP en El Corte Inglés — 1.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Solac Denmark

De cara al invierno conviene ir preparando las mantas, sobre todo si son calefactables. Si no tenemos ninguna, El Corte Inglés ha dejado la Solac Denmark por 39,95 euros. Viene con tres niveles de temperatura, incluye un sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento, la funda es lavable, el cable se puede desmontar y tiene unas dimensiones de 140 x 0,5 x 160 cm.

Combiball Simon

Por último, si nos hemos cansado de desenchufar los cables de una toma de corriente cada vez que queramos recargar el móvil o utilizar un dispositivo, El Corte Inglés tiene la Combiball Simon por 20,99 euros. Se trata de una regleta bastante completa que inlcuye tres tomas de corriente junto con dos puertos USB-A y otros dos puertos USB-C. Además, incluye un cable de 1,4 metros, un interruptor de encendido y apagado y un adhesivo antideslizante para fijar la regleta a una superficie.

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Xplora, Orbegozo, Lenovo, Solac, Simon

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