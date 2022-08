Mejor televisor para exteriores: cuál comprar y modelos recomendados

En estos meses de buen tiempo quizás te estés planteando hacer tu vida al aire libre montando un merendero, piscina o una sala de estar en tu jardín. Si es el caso, también puedes tener en mente instalar el electrodoméstico rey de tu salón en el exterior: un televisor. No es el escenario habitual, pero existen televisores para exteriores que te permitirán disfrutar de películas, eventos deportivos o tu serie favorita en el jardín o similar. En esta guía de compra de televisores para exteriores repasamos qué los diferencia de los televisores estándar y te proponemos los modelos más interesantes que puedes comprar.

Qué hace con un televisor sea para exteriores

Lo primero que llama la atención de los televisores para exteriores es su precio elevado. De hecho, por lo que cuesta un televisor para exteriores de 55 pulgadas podemos comprar modelos estándar de lo más ambiciosos (que sobrepasasen las specs del modelo "outdoor") y nos sobraría dinero.

Piensa que la imagen emitida por un televisor estándar bajo los rayos del sol ofrecerá con alta probabilidad una mala experiencia por culpa de colores poco matizados, contrastes difusos y un brillo insuficiente. El sonido también será manifiestamente mejorable, teniendo en cuenta que los televisores para interiores están diseñados para aprovechar techos y paredes para reflejar el sonido.

Extrapolando a otros dispositivos con pantalla, lo primero que nos viene a la cabeza tiene que ver con el brillo: será necesaria una alta entrega de brillo para poder visualizar correctamente las imágenes en un escenario de potencialmente alta luminosidad. En base a eso podríamos apuntar a algunos modelos de gama alta que si bien cuentan con paneles con brillo elevado no son adecuados para permanecer de forma continua y regular a la intemperie.

Antes de instalar un televisor para exteriores has de considerar dónde la vas a instalar y cuánta exposición solar va a exponerse a lo largo del día.

Certificación IP

Porque además de verse (y oírse) bien en exteriores, han de resistir las inclemenencias del tiempo. Si colocásemos un televisor estándar al exterior, la suciedad, humedad y el agua o las temperaturas "extremas" terminarían estropeándolo sin que pudiéramos acudir a la garantía. Como otros dispositivos que van a ser usados fuera, como los altavoces Bluetooth, smartwatch, teléfonos o auriculares, los televisores para exteriores se clasifican según la resistencia al polvo y agua mediante la certificación IP.

No obstante, no todos los televisores para exteriores están diseñados para soportar lo mismo. Obviamente un televisor colocado en un porche no necesitará el mismo grado de protección que un TV instalado en abierto, donde es susceptible de sufrir chaparrones, salpicaduras de la piscina o agua de aspersores. Para la mayoría de consumidores debería bastar con una resistencia al polvo de 5 - 6 y 4 a 6 para el agua. Así, por ejemplo la Samsung Terrace tiene un IP55 y la Furrion Aurora de IP54.

Un buen televisor para exteriores ha de estar hecho con materiales resistentes y de alta durabilidad, con elementos sellados como las rejillas de los altavoces, ventilación, ranuras y orificios para lograr la estanqueidad, puertos y tomas waterproof y cuyo rango de temperatura de funcionamiento soporte el invierno y el verano en nuestra localización.

Ten en cuenta que los televisores para interiores están construidos en plástico, dependen del flujo de aire pasivo para refrigerarse y no están protegidos para la humedad o los cambios de temperatura. La otra cara de la moneda son los televisores para exteriores, con chasis de metal, cobertura de pintura resistente a la oxidación y cristal especialmente resistente a los impactos. También pueden disponen de sistemas de regulación de temperatura activos para mantener el interior fresco en verano y cálido en invierno. Además cada ranura, orificio y pequeño espacio está sellado o equipado con juntas estancas para evitar la entrada de elementos que pudieran dañarlo.

Además del propio televisor, considera también que el mando a distancia también ha de ser a prueba de agua y suciedad. Sin ir más lejos, el mando del Samsung Terrace cuenta con una certificación IP de tipo IP56 como la que encontramos en otros dispositivos como teléfonos, auriculares o smartwatch. Esto también ha de aplicarse con otros accesorios, como por ejemplo las barras de sonido o los soportes para colgar la TV.

Temperatura y cantidad de sol

Tu televisor para exteriores también ha de tener una temperatura de funcionamiento que cubra la horquilla de temperaturas de tu zona climática. Así, el Samsung Terrace soporta temperaturas de - 30 grados a 50 grados y la Furrion de -15 a 50 ºC.

Para poder "competir" con la luz solar los televisores para exteriores no solo cuentan con un brillo superior a la media, sino también con revestimientos antideslumbrantes, filtros especializados e incluso ajustes de imagen automáticos que lo configuran en función del momento.

Respecto a la exposición a la luz solar, vas a encontrar modelos clasificados para usar full shade, es decir, a la sombra, la mayoría para una exposición parcial, o lo que es lo mismo, que vayan a instalarse en una zona con sombra/cubierta, por ejemplo un porche o una pérgola, no bajo el sol directo. Si tu idea es ponerla en abierto completamente, hay algunos modelos Full sun, pero su precio es más elevado.

Otros

La mayoría de televisores para exteriores no incluyen stands o montajes, por lo que tendrás que comprar un soporte por separado. Es importante considerar que estos modelos son más pesados que los TV para interiores, por lo que necesitarás un soporte a prueba de exteriores con alta capacidad de carga.

Finalmente y aunque tu TV sea para exteriores, es recomendable que compres una funda o cubierta que prolongue su vida útil al ofrecer un extra de protección, minimizando su exposición al agua y el polvo, insectos, etc.

A partir de este punto, los criterios para acertar con tu TV de exteriores son idénticos a los de interiores:

Resolución : por oferta de modelos y de contenido, nuestra recomendación es que sea 4K, salvo que el modelo elegido tenga una diagonal lo suficientemente reducida (32") como para renunciar a esta y conformarnos con Full HD. Por el momento no hay modelos 8K en el mercado.

Diagonal . El tamaño ideal de tu TV se rige por los mismos parámetros que las TV estándar, si bien teniendo en cuenta que se trata de espacios abiertos, invita a diagonales cuanto más grandes, mejor. Eso sí, probablemente los ángulos de visualización sean más estrechos

Puertos y conectividad . Asegúrate de que tu futura televisión para exteriores cuenta con todas las tomas que necesitas y de la versión adecuada. Teniendo en cuenta que el cableado y aparatos probablemente estén lejos, hay configuraciones AV más complejas como HDBaseT, que transmite video, audio y Ethernet de ultra alta definición a través del cable de alimentación del televisor o 4K a través de Ethernet, para enviar señales de alta resolución a distancias más largas que los cables HDMI estándar.

Soporte HDR . Algo que echarás en falta respecto a las teles clásicas es la compatibilidad con HDR. El brillo "mejorado" de la pantalla y las diferentes condiciones de luz al aire libre no siempre favorecen el contenido HDR, por lo que hay fabricantes que optan por pasar de esta característica. Otros, sin embargo, ofrecen HDR con ajuste automático, un plus que se paga.

Características smart. Mientras que lo raro hoy en día es encontrar teles tontas, entre las TV para exteriores sí que es más común o que este aspecto esté menos cuidado. No obstante, siempre puedes colocarle un set top box para disfrutar de contenido en streaming.

Modelos recomendados

A lo largo de este artículo hemos mencionado ya los principales modelos y fabricantes, si bien únicamente el Samsung The Terrace se comercializa en España. No obstante, conviene tener en el radar otros fabricantes y modelos, ya sea para importación o para posibles lanzamientos.

Con una tasa de renovación muy inferior a los modelos "indoor", especialmente teniendo en cuenta que todavía son rara avis y su elevado precio, el año pasado probamos la Samsung The Terrace (desde 2999 euros), una smart TV 4K con panel con esquema de retroiluminación FALD, entrega de brillo de 2000 nits y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG.

Entre sus bazas, la integración del intuitivo Tizen y un puerto HDMI 2.1 para jugar, dos características que la colocan a competir de tú a tú con modelos estándar en prestaciones, aunque con los extras para exteriores.

Cuando lo probamos destacamos su fantástica calidad de construcción, el rendimiento de HDR y lo bien que se ve en exteriores, aunque puede sufrir con mucha luz y su sonido no está a la altura.

Furrion es una marca especializada en audiovisual para exteriores, con hasta cinco modelos diferentes en función de si la quieres para sombra, sol o sol y sombra.

Uno de los TV más asequibles del mercado para Full Sun es el Aurora, disponible en diagonales de 43", 55" y 65". Esta smart TV 4K es compatible con HDR10, ángulo de visión de 178 grados, ofrece una resistencia IP54 al polvo y agua y entrega un brillo de hasta 1000 nits.

Un modelo no disponible en España pero de gran popularidad es el Sunbrite Veranda, ya por la tercera generación aunque coexiste con la segunda. Disponible en la web oficial en 55, 65 y 75", su PVP parte de los 2.898 dólares. Con certificación IP55, está diseñado para usarse a la sombra, su entrega de brillo es de 1000 nits y su panel dispone de tecnología Quantum Dot Color.

Una de sus bazas más interesantes es que esta smart TV 4K integra el completísimo Android TV como SO y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

La Skyvue NXG de 49" está disponible con 2.000 y 3000 nits de brillo, por lo que según el fabricante están diseñadas para zonas soleadas, parcialmente soleadas o con sombra. Con una propuesta menos atractiva en cuanto a sus *specs, su panel ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles y dispone de aplicaciones integradas de Roku para servicios de streaming. Desde 3.649 dólares, no disponible en España.

Del fabricante Peerless-AV encontramos dos modelos, la XHB554-EUK y la XHB554-EUK (disponibles en 55 y 65") con certificación IP66, de lo más completo ante humedad, polvo e insectos, por lo que resulta especialmente interesante para los usuarios más "atrevidos". Funciona en un rango de temperatura de -35°C a 60°C y su entrega de brillo es de 2500 nits. Más rácana en cuanto a especificaciones para lo audiovisual, se queda en la resolución 1920 x 1080.

SÉURA cuenta con modelos para exteriores en zonas sombrías y soleadas, además de accesorios para exprimirlas como fundas, barras de sonido, controles remotos y soportes.

Su modelo más ambicioso es el Séura Full Sun Series (desde 7299 dólares, no disponible en España), disponible en versiones de 50, 65 y 85". Esta smart TV 4K ofrece una entrega de brillo de 2000 nits con esquema de retroiluminación FALD y una calibración de color especial, cuenta con un sistema de refrigeración específico y resistencia IP55.

