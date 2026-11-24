MediaMarkt ha vuelto a lanzar una de sus mejores ofertas a través de su sección de Ofertas del Día con unos Sony WH-1000XM4C a muy buen precio. Los auriculares de la marca se pueden comprar ahora mismo por 188 euros (antes 279 euros), pero solo durante unas horas: la oferta finalizará mañana, 25 de noviembre, a las 09:00 horas.

Unos auriculares buenos, bonitos y ahora más baratos

Los Sony WH-1000XM4C que tenemos disponibles de oferta en MediaMarkt son uno de los últimos lanzados por la marca. Y es que se trata de la versión "C" que trae batería intercambiable y que Sony empezó a comercializar hace tan solo unas semanas, adaptándose así a la regulación europea.

La nueva versión de los Sony WH-1000XM4 originales también trae otros cambios, y es que para que se pueda reemplazar la batería, la autonomía ha bajado un poco ofreciendo en este caso hasta 27 horas en lugar de las 30 horas que ofrecía el modelo original.

Por otro lado, si bien es cierto que el diseño y la cancelación activa de ruido se mantiene igual, sí que hay cambios en el sonido. En este sentido, los Sony WH-1000XM4C ahora cuentan con 10 ecualizadores, un modo juego y un botón Quick Access para utilizar apps como YouTube Music o Apple Music, entre otras.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Sony WH-1000XM4C hoy ✅ LO MEJOR La batería se puede reemplazar .

. Son unos auriculares cómodos .

. Ofrecen una muy buena cancelación activa de ruido. ❌ LO PEOR La autonomía es ligeramente inferior a la del modelo original .

. La oferta solo estará disponible durante unas pocas horas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares de diadema por debajo de los 200 euros, sobre todo si prefieres priorizar la cancelación de ruido por encima de la batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares con otro formato o unos auriculares de Sony más recientes, aunque sean más caros, como los Sony WH-1000XM6.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Enrique Pérez, Sony

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