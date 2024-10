La maquinilla más popular de Philips no sólo tiene buen precio, también evita los molestos cortes al afeitarte

Desde hace unos meses me ha estado rondando por la cabeza la idea de comprar una nueva maquinilla para afeitar (o recortar el pelo) la barba, dejando a un lado mi antigua Philips Serie 5.000 que, con el tiempo, ha comenzado a desgastarse, sobre todo en lo relacionado a las cuchillas. Revisando durante semanas cuáles eran las más recomendadas me encontré con la Philips OneBlade, una maquinilla que me ha parecido muy curiosa y que ahora se encuentra a su mejor precio hasta la fecha: 34,99 euros durante la Fiesta de Ofertas Prime.

Philips OneBlade Hoy en Amazon — 62,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una maquinilla con cuchillas de punta redonda

Esta maquinilla Philips OneBlade parte de un precio de 62,99 euros, y aunque en estas últimas semanas la he podido encontrar más barata, ahora es el mejor momento de comprarla. En su momento no la llegué a comprar porque quería esperar a una buena oferta; y ese momento ha llegado con la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Su precio ha bajado hasta los 34,99 euros con el descuento del 44% (28 euros al cambio), y no hace falta ser usuario Prime para aprovechar la oferta.

La Philips OneBlade es una maquinilla orientada a utilizarse en el cuerpo y en la barba (ojo con no utilizarla en zonas sensibles). Pese a que se trata de una maquinilla y no de una cuchilla, el rasurado es más que decente, de lo mejor en este rango de precios y en este tipo de productos.

Pero lo curioso —y lo que más me llamó la atención— es que las cuchillas, que hay que renovarlas porque se desgatan con el paso del tiempo (una cuchilla suele durar aproximadamente tres meses y en Amazon hay un pack de cinco cuchillas), son de punta redonda. Sí, pese a ser de punta redonda rasuran muy bien, y son así básicamente porque el mayor reclamo de esta maquinilla es que evita los cortes.

Por ello, la Philips OneBlade está orientada sobre todo a aquellas personas que quieren un buen rasurado y evitar cortes innecesarios. Se puede utilizar para rasurar casi a "0", pero también para recortar barba o pelo gracias a sus accesorios, que en este caso incluye tres. Y uno de ellos permite seleccionar un nivel de altura.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Philips

En Xataka | Mejores afeitadoras inteligentes: qué esperar de sus funciones smart, cuál comprar y cinco (+1) modelos recomendados

En Xataka | Gadgets para cuidarse: 19 dispositivos que te ayudan a llevar una vida más saludable