No es muy habitual que dispositivos lanzados hace poco tiempo bajen de precio durante campañas como el Black Friday, pero hay excepciones. El Mac mini M6 llegó hace muy pocos meses y hasta ahora ha recibido ofertas a cuentagotas. Sin embargo, durante el Black Friday 2026 de Amazon lo tenemos de oferta por 920 euros.

Nuevo precio mínimo histórico

Hace unos días también se podía encontrar de oferta, pero su descuento no era tan grande. La oferta que tenemos ahora mismo disponible en Amazon es la mejor que ha recibido el ordenador de Apple desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre. De hecho, sorprende que, tras la subida de precios en Mac y la oferta que lanzó Amazon hace una semana, ahora se encuentre incluso más barato.

El Mac mini M6 es un ordenador de sobremesa que destaca visualmente por su tamaño, ya que es muy pequeño. También es importante mencionar que se trata de un ordenador que no hace nada de ruido, algo que se agradece sobre todo en los meses más calurosos del año.

A nivel interno monta el chip M6 que, si bien es cierto que no es el más potente, ofrece una experiencia muy buena a la hora de estudiar o trabajar. Además, cuenta con un buen número de puertos USB-C e incorpora altavoces, de tal modo que es necesario contar con altavoces externos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del mac mini m6 hoy ✅ LO MEJOR Su formato : es pequeño e ideal si no tenemos mucho espacio en el escritorio.

: es pequeño e ideal si no tenemos mucho espacio en el escritorio. Su chip: ofrece un excelente rendimiento en tareas de estudio y de trabajo. ❌ LO PEOR Se echa en falta algún puerto USB-A .

. El botón de encendido se encuentra en la parte inferior del ordenador. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador para estudiar o trabajar en casa, que sea potente y que además también sea pequeño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un ordenador para utilizarlo fuera de casa. En ese caso, dentro del catálogo de Apple, lo recomendable es comprar un MacBook.

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Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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