Llevo tres años cubriendo el Prime Day y estos son los seis chollos que yo no me perdería en 2025

Hace poco más de tres años comencé a trabajar en Webedia en el equipo de e-commerce y desde entonces he visto muchas (muchísimas) ofertas. He cubierto todas las campañas que han ido llegando desde entonces, desde los Black Friday hasta los Prime Day, y eso te da una buena perspectiva de cómo valorar un buen precio y si merece realmente la pena. Casi siempre he aprovecho estas campañas para comprar algo y en este nuevo Prime Day 2025 tengo claro qué compraría. En este artículo os voy a comentar cuáles serían mis compras y qué más me interesa de cada uno de los productos.

Xiaomi 14T Pro

Al poco de lanzarse compré el Xiaomi 14T por un precio de aproximadamente 480 euros y desde entonces lo he visto bajar mucho de precio. Pero si fuese a comprar ahora mismo un móvil, sin duda alguna no apostaría por él, sino por el Xiaomi 14T Pro: es mejor y más barato.

El Xiaomi 14T Pro es un móvil que se lanzó por un precio de 799,99 euros, pero que ahora, durante el Prime Day, cuesta 399,99 euros. A nivel de diseño no se diferencia prácticamente en nada a su hermano menor: es bonito y muy cómodo en mano. En su interior... la cosa cambia, y evidentemente para bien.

El mayor reclamo lo encontramos en su apartado fotográfico, ya que las cámaras vienen firmadas por Leica. Pero, además, también monta un excelente procesador MediaTek Dimensity 9300+ junto con una pantalla que ofrece una resolución 1,5K y un brillo de hasta 4.000 nits. También se escucha muy bien, ya que los altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

Durante el Prime Day podemos encontrar muchos móviles de oferta, pero el Xiaomi 14T Pro es, sin lugar a dudas, uno de los que tienen mejor relación calidad-precio. Es potente, cómodo en mano y es capaz de realizar muy buenas fotografías.

Kindle Paperwhite

Suelo leer con bastante frecuencia, generalmente en formato digital. Tengo un eReader que funciona perfectamente, pero su pantalla de seis pulgadas se me ha quedado un poco pequeña. Y aunque siento una mayor predilección por el Kobo Libra Colour, es un modelo bastante caro. Para toda persona que quiera iniciarse en los lectores de libros digitales o que simplemente quieran tener una buena experiencia, mi elección personal dentro del ecosistema de Amazon sería el Kindle Paperwhite, cuyo precio ha bajado hasta los 154,99 euros (desde los 199,99 euros).

El Kindle Paperwhite Signature Edition es la última generación de su línea. Hay cambios notorios en lo referente a su funcionamiento, ya que en este caso nos encontramos ante un sistema más fluido, algo que se nota especialmente al pasar las páginas. También tiene un diseño limpio con una buena pantalla de siete pulgadas, lo que permite poder leer más texto en una sola página.

Entre las cosas que más me llaman la atención de este modelo, en primer lugar es su batería que ofrece, según Amazon, una autonomía de hasta 12 semanas. También permite personalizar la fuente y el tamaño de la letra, incluye luz regulable y es resistente al agua, algo a tener en cuenta si queremos llevarlo a la piscina o a la playa.

Soundcore Space Q45

Hace unos años me compré los Soundcore Space Q45 y desde entonces no los he cambiado. Me han encantado. Los compré cuando llevaban poco tiempo en el mercado y me costaron aproximadamente 110 euros porque estaban de oferta (su precio habitual es de 149 euros). Tras este tiempo, los he visto incluso con precios mucho más bajos, como es el caso de este nuevo Prime Day donde los podemos encontrar en Amazon por 89,99 euros.

Los Soundcore Space Q45 son unos auriculares Bluetooth de estilo diadema de la marca Anker. Ya os adelanto que me han gustado tanto que hasta he pensado en varias ocasiones comprarme otros únicamente para llevarlos de viaje. Son supercómodos y muy ligeros, la construcción es bastante buena y se escuchan muy bien.

La batería dura más de 40 horas y ofrecen una cancelación activa de ruido ajustable bastante buena que además se puede configurar en cinco niveles a través de la marca. Permite conectar dos dispositivos (como un móvil y un ordenador) simultáneamente y se puede alternar entre los modos de cancelación activa de ruido, modo transparencia y modo normal.

A día de hoy sigo considerando que los Soundcore Space Q45 son uno de los auriculares Bluetooth con mejor relación calidad-precio. Si fuese a comprarlos ahora mismo, no lo dudaría y aprovecharía la oferta que tiene Amazon, ya que a este precio (o a un precio similar) sólo los he encontrado en momentos puntuales, generalmente en los Prime Day o Black Friday.

Fire TV Stick 4K

En Xataka hemos hablado muchísimas veces de los Fire TV Stick de Amazon, y no es para menos. Aunque yo personalmente no tengo ningún modelo, sí que les he comprado dos (Fire TV Stick HD) a mis padres y están encantados. ¿Por qué aparece en este listado? Básicamente porque se trata de un dispositivo muy versátil que puede ser útil para muchas personas.

Mi elección personal es el Fire TV Stick 4K (35,99 euros) por todo lo que ofrece y porque es el modelo que a mí me vendría mejor, sobre todo para tener un sistema operativo diferente al que viene con mi tele (y para tener un rendimiento mejor, porque el software de mi televisor va bastante lento).

Es el dongle de Amazon que aconsejaría comprar únicamente si contamos con un televisor 4K, de lo contrario apostaría por el modelo HD por ser más barato y porque de otra forma no conseguiríamos aprovechar las características de los modelos 4K y 4K Max.

El Fire TV Stick 4K de última generación es compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision, viene con el asistente de voz Alexa y desde hace un tiempo permite suscribirse a través del dongle a Game Pass. Además, para lo que cuesta ahora mismo, ofrece un excelente rendimiento y, como es mi caso, puede ser muy útil si tenemos una smart TV y queremos un sistema operativo que sea más fluido.

iPad (2025)

Suelo viajar en tren o en bus con frecuencia y en esos momentos siempre aprovecho para leer o para ver alguna serie o película. Ya he hablado de los eReader, por lo que ahora le toca el turno a las tablets. Como sólo utilizo las tablets para ver contenido multimedia, no necesito modelos caros que ofrezcan el mejor rendimiento: con que sea vea bien, me basta.

Ahora mismo elegiría el iPad (2025) porque ha bajado de precio hasta los 349 euros. Se trata del mismo iPad que no es compatible con Apple Intelligence, pero a decir verdad esto es algo que yo no he utilizado en ningún momento en mi Mac mini M4, por lo que realmente no me interesa.

En cambio, el iPad (2025) sí que viene con una buena pantalla Retina de 11 pulgadas que ofrece una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles. Al ser un dispositivo del ecosistema de Apple, ofrece un buen rendimiento gracias al chip A16, el mismo que venían en los iPhone 14 Pro y iPhone 15.

Philips OneBlade Pro

Si hay un producto que va a caer sí o sí en este Prime Day 2025, es sin duda alguna la maquinilla de Philips. Estos días he valorado comprar el modelo estándar o el Pro, y de momento me quiero decantar por la Philips OneBlade Pro por varios motivos, siendo el principal su precio que ha bajado hasta los 74,99 euros desde los 119,99 euros.

La Philips OneBlade Pro es una maquinilla para barba y cuerpo que lleva en mi lista de deseos desde hace bastante tiempo, ya que se trata de un particular modelo que cuenta con cuchillas de punta redonda, lo que quiere decir que es más difícil cortarse la piel. Y mucho ojo, porque eso no significa que no corte el pelo, sino todo lo contrario: compañeros de Webedia la tienen y están encantados con su eficiencia.

Y elegiría el modelo Pro básicamente porque viene con una pantalla que muestra cuánta autonomía le queda y porque incluye más accesorios. Entre ellos, tenemos un estuche de viaje, una base de carga, un par de cuchillas y varios accesorios para recortar el pelo con diferente longitud.

