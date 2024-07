Llevo cuatro años cubriendo el Prime Day, y estos son los cinco chollos (y un bonus) que yo no me perdería en 2024

Acaba de arrancar una nueva edición del popular Prime Day de Amazon: dos jornadas repletas de descuentos, con miles de ofertas en toda clase de dispositivos, muchos de ellos tecnológicos. Y tras varios años cubriendo este tipo de eventos, uno ya tiene el ojo entrenado para identificar cuándo estamos ante una buena rebaja, por lo que a continuación repaso algunas de las más interesantes de las disponibles ahora mismo. Pero deberíamos darnos prisa si queremos hacernos con alguna, porque pueden volar.

Kindle Paperwhite (16 GB)

Un imprescindible que suele estar rebajado en cada campaña de ofertas de Amazon es su libro electrónico estrella: el Kindle Paperwhite. Desde que saliera a la venta, hace ya más de una década, he sido usuario habitual de este modelo de Kindle y no puedo estar más contento, y eso que gracias a su larguísima vida útil sigo usando mi Paperwhite de ¿2015? Probablemente, sí. Y mientras aguante, me resistiré a cambiarlo por un modelo más actual.

Sin embargo, tengo claro que el día que inevitablemente tenga que sustituirlo, lo haré por el modelo de última generación que haya en ese momento. Lo que ahora, en pleno julio de 2024, se traduce en el Kindle Paperwhite de 6,8 pulgadas y 16 GB de almacenamiento interno, que acaba de bajar hasta los 134,99 euros en su versión sin publicidad. Esto significa que no recibiremos sugerencias por parte de Amazon mientras no leemos, un must have para muchos lectores. Un preciazo para contar, como cuenta, con certificación IPX8, una pantalla de bordes reducidos, una nitidez de 300 ppp y batería para semanas de uso ininterrumpido.

SSD Samsung 980 PRO 1TB

Desde hace años soy un jugador que pasa bastantes horas a la semana disfrutando de toda clase de títulos, a caballo entre Nintendo Switch, Xbox Series X, Steam Deck e incluso el smartphone. Pero sin duda, mi plataforma de juegos favorita es el PC gaming. Y cuando configuré mi último equipo, hace algunos meses, quise hacerme con el mejor SSD NVMe PCIe Gen4 posible, sin que tampoco me resultase excesivamente caro.

Al final acabé decantándome por el Samsung 990 Pro, todo un súper ventas de gama alta que ofrece un rendimiento sobresaliente. Eso sí, se trata de un modelo considerablemente caro, y este Prime Day no lo encontramos rebajado. Sin embargo, sí que lo está su predecesor, el 980 Pro: ahora ha bajado a 92,99 euros en Amazon. A este precio, también una magnífica opción de compra si buscamos lo mejor de lo mejor y el bolsillo lo permite. Porque al bajar de los 100 euros, sin duda se convierte en una de las mejores alternativas posibles en la actualidad cuando nos movemos por el terreno de los SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 de 1 TB de capacidad.

Fire TV Stick

En los últimos años he ido transformando viejas televisiones que tenía por casa en smart TVs gracias a dispositivos como el Google Chromecast o los Fire TV. Y precisamente, este último protagoniza ahora en Amazon una oferta para no dejar escapar: casi a mitad de precio, ahora sale por sólo 25,99 euros. De modo que si andábamos tras la pista de uno de estos dispositivos, lo cierto es que la oferta que protagoniza el Fire TV Stick es para no pensársela.

Estamos ante el modelo más reciente de uno de los sticks más populares. El cual es compatible con las principales plataformas de streaming (Max, Netflix, Prime Video, YouTube...), incluye un mando repleto de botones que nos facilita bastante su uso y cuya conexión no puede ser más sencilla: basta con conectarlo a cualquier puerto HDMI libre de nuestro antiguo televisor para que, de golpe, se convierta en uno inteligente a la altura de los más recientes del mercado.

Apple iPad 2022 (Wi-Fi, 64 GB)

Esta edición del Prime Day no puede llegar en mejor momento, ahora que acabamos de estrenar un nuevo verano. Porque podemos aprovechar para ahorrarnos un pellizco en algún dispositivo tecnológico para disfrutar durante las vacaciones y los viajes. Y el iPad básico (sobre todo ahora que está rebajado a 379 euros) es una apuesta segura si queremos seguir disfrutando de series, películas o videojuegos allá donde nos encontremos sin gastar demasiado.

Con un PVP de más de 400 euros y ahora rebajado en unos 50 euros, el modelo básico en su versión de 2022 de la tablet más popular de Apple es, sin duda, una de las ofertas a tener en cuenta durante el Prime Day 2022. Sobre todo, al tratarse de este modelo, que se acerca mucho más al iPad Air en términos de diseño. Y que, en este caso, cuenta con una configuración de 64 GB de almacenamiento interno, conectividad WiFi y una genial pantalla de 10,9 pulgadas con True Tone.

Google Pixel 8

Otra de las ofertas que no dejaría escapar hoy, sobre todo si necesitase un buen teléfono móvil que me dure años, es la que protagoniza el Pixel 8: el smartphone más reciente de Google, que se desploma hasta sus 538,99 euros actuales. Una rebaja para no dejar pasar si tenemos en cuenta que su PVP es de prácticamente 800 euros y que gracias a su larga vida de actualizaciones, nos puede durar muchos años.

Personalmente, uso el Pixel 7 desde que saliera a la venta. Y lo sigo manteniendo porque está como el primer día (en buena medida, gracias a la funda oficial de Google que llevo usando mucho tiempo que le sienta como un guante). Pero si tuviera que actualizar ahora mismo, y teniendo en cuenta lo cómodo que me siento con la experiencia que ofrece esta familia de terminales de Google, no dudaría un instante y por sus apenas 540 euros actuales, el elegido sería el Pixel 8.

Bonus: Asus ROG Ally

Como decía antes, soy un jugador que pasa semanalmente bastante tiempo pegado a toda clase de pantallas, lo que cuando se trata de videoconsolas portátiles (en mi caso) se traduce en Steam Deck y Nintendo Switch. Pero lo cierto es que el preciazo que protagoniza Asus ROG Ally es para valorar su compra seriamente: ahora sale por 569 euros en Amazon, en su versión Z1 Extreme). Unos 100 euros menos de lo que marca su PVP.

Si andábamos tras la pista de una videoconsola portátil compatible con Xbox Game Pass de manera nativa, que nos permita jugar a nuestro catálogo de PC, súper potente y con una brutal pantalla, este modelo de ROG Ally (sobre todo a este precio) es una oferta irresistible. Cuenta con un panel de 7 pulgadas con resolución 1080p y 120 Hz, así como un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD ampliables si lo necesitamos.

Más ofertas

