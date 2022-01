Llévate la consola Xbox Series S con dos juegos a precio de derribo para Reyes en MediaMarkt: solo 279 euros

Aunque llega justito para Reyes (envío previsto entre el 5 y el 7 de enero), esta es una oferta difícil de dejar escapar si quieres comprar una consola de última generación a buen precio: la Xbox Series S + Fortnite + Rocket League a 279 euros en MediaMarkt con envío gratis o recogida.

Comprar el pack Xbox Series S + Fortnite + Rocket League al mejor precio

Solo el PVP de la consola es de 299 euros, aunque en estos días este pack especial con dos juegos está de oferta en Microsoft a 299 euros. No obstante, en MediaMarkt puedes comprarlo más barato: 279 euros

Muy atractiva en calidad precio, la Xbox Series S es la nueva consola sin lector de discos de Microsoft. Un modelo más modesto que la ambiciosa Series X, especialmente indicada para jugar a 1080p y 1440p.

Que no tenga unidad de Blu-Ray no es un problema, ya que el catálogo de Microsoft y su Game Pass es amplio y variado, donde no faltan títulos como 'Battlefield', 'Mass Effect', 'FIFA 22', 'Titanfall 2', 'Star Wars: Battlefront 2', entre otros.

