Llega a Lidl el viernes, 16 de octubre, una freidora de aire compacta que también es vaporera

Hay utensilios y electrodomésticos que nos facilitan la tarea de cocinar. La más popular es la freidora de aire, pero también hay otros como arroceras o microondas. Para evitar tener varios de estos electrodomésticos sobre la encimera, Lidl tiene en tienda online una freidora de aire que es, además, vaporera: cuesta 89,99 euros.
Freidora de aire y vaporera 2 en 1, con programas preestablecidos
Si no llegas a tiempo a hacerte con ella, una alternativa similar es la Ninja Speedi. Es cierto que es más cara (está disponible ahora mismo por 172,63 euros), pero a cambio tendremos un electrodoméstico que nos permitirá cocinar varias raciones de un mismo plato o, si lo preferimos, un plato y su acompañamiento con esta olla que es 10 en 1.
Ninja Speedi Olla Exprés Multifunción Rápida 10 en 1, Gris
Freidora de aire y vaporera, todo en uno
Este electrodoméstico de la marca Silvercrest es una buena opción si buscamos algo para cocinar sano. Con un mismo dispositivo, vamos a poder tener una freidora de aire (que nos permitirá cocinar sin aceite) y, además, una vaporera. Dicho de otra forma: dos formas de cocinar los alimentos con menos grasa.
No hay que verlo como un dispositivo que nos permita cocinar de una forma u otra, sino que pueden combinar. ¿Y para qué sirve? Usando a la vez la función de freidora de aire junto a la cocción al vapor, podemos conseguir que los platos que tienden a quedarse secos acaben con un punto muy jugoso. Esto es ideal para carnes o piezas de pescado, entre otras cosas.
El dispositivo tiene una potencia de 1.700 W y cuenta con una capacidad total de 4,5 litros. Su diseño, al ser compacto, hace que no ocupe demasiado espacio sobre la encimera. Eso, unido a que une dos funciones en una, hace que sea una opción muy interesante para cocinar de forma sana y no acumular demasiados cacharros.
|
⚡ EN RESUMEN: Freidora de aire y vaporera 2 en 1
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un electrodoméstico para cocinar de forma sana que mezcle freidora de aire y cocción al vapor sin necesidad de gastar mucho.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes una freidora de aire en casa o simplemente buscas un dispositivo de este tipo que tenga más capacidad.
También te puede interesar
Cecotec Freidora de Aire, Grill y Olla 6L Air Fryer Cecofry FireDome 6000
Philips 5000 Airfryer - Freidora de Aire con Vapor, 7,2L, Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Lidl
En Xataka | Ninja Crispi Pro vs. Ninja Crispi: el duelo por las nuevas freidoras de aire de cristal se decide en el tamaño y la potencia
En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados
Ver 0 comentarios