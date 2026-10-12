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Llega a Lidl el viernes, 16 de octubre, una freidora de aire compacta que también es vaporera

No llega a 90 euros y es ideal para ahorrar espacio sobre la encimera si tienes una cocina pequeña

Lidl Freidora De Aire Vaporera Silvercrest
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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869 publicaciones de Juan Lorente

Hay utensilios y electrodomésticos que nos facilitan la tarea de cocinar. La más popular es la freidora de aire, pero también hay otros como arroceras o microondas. Para evitar tener varios de estos electrodomésticos sobre la encimera, Lidl tiene en tienda online una freidora de aire que es, además, vaporera: cuesta 89,99 euros.

Freidora de aire y vaporera 2 en 1, con programas preestablecidos

Freidora de aire y vaporera 2 en 1, con programas preestablecidos

Hoy en Lidl — 89,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a hacerte con ella, una alternativa similar es la Ninja Speedi. Es cierto que es más cara (está disponible ahora mismo por 172,63 euros), pero a cambio tendremos un electrodoméstico que nos permitirá cocinar varias raciones de un mismo plato o, si lo preferimos, un plato y su acompañamiento con esta olla que es 10 en 1.

Ninja Speedi Olla Exprés Multifunción Rápida 10 en 1, Gris

Ninja Speedi Olla Exprés Multifunción Rápida 10 en 1, Gris

Hoy en Amazon — 185,85
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Freidora de aire y vaporera, todo en uno

Olla Silvercrest

Este electrodoméstico de la marca Silvercrest es una buena opción si buscamos algo para cocinar sano. Con un mismo dispositivo, vamos a poder tener una freidora de aire (que nos permitirá cocinar sin aceite) y, además, una vaporera. Dicho de otra forma: dos formas de cocinar los alimentos con menos grasa.

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No hay que verlo como un dispositivo que nos permita cocinar de una forma u otra, sino que pueden combinar. ¿Y para qué sirve? Usando a la vez la función de freidora de aire junto a la cocción al vapor, podemos conseguir que los platos que tienden a quedarse secos acaben con un punto muy jugoso. Esto es ideal para carnes o piezas de pescado, entre otras cosas.

El dispositivo tiene una potencia de 1.700 W y cuenta con una capacidad total de 4,5 litros. Su diseño, al ser compacto, hace que no ocupe demasiado espacio sobre la encimera. Eso, unido a que une dos funciones en una, hace que sea una opción muy interesante para cocinar de forma sana y no acumular demasiados cacharros.

⚡ EN RESUMEN: Freidora de aire y vaporera 2 en 1

 LO MEJOR

  • Calidad-precio: Es una opción muy interesante para cocinar de forma sana por menos de 90 euros.
  • Dos en uno: Mezcla freidora de aire y cocción al vapor, dos funciones que podemos usar por separado o juntas.

❌ LO PEOR

  • Capacidad justa para familias grandes: Aunque tiene una buena capacidad para cocinar, se puede quedar corta para familias de 5 miembros o más.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un electrodoméstico para cocinar de forma sana que mezcle freidora de aire y cocción al vapor sin necesidad de gastar mucho.

⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes una freidora de aire en casa o simplemente buscas un dispositivo de este tipo que tenga más capacidad.
Ya en Action, la freidora de aire tipo Ninja Crispi con dos recipientes de cristal, pantalla y menos de la mitad de su precio
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Ya en Action, la freidora de aire tipo Ninja Crispi con dos recipientes de cristal, pantalla y menos de la mitad de su precio

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Imágenes | Lidl

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