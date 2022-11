La lista de deseos para el Black Friday 2022 de los editores de Xataka

Falta menos de una semana para el Black Friday 2022 y ya hay tiendas que lo han adelantado con grandes ofertas y descuentos. Y es que este festival de ofertas no solo es buen momento para comprar los regalos de Navidad ahorrando algo de dinero, si no también para renovar tecnología y darnos un capricho.

Para que no te dejes llevar por la vorágine de ofertas, mejor tener claro antes qué necesitas de verdad y qué otras cosas podrías comprar si se pone a tiro a buen precio. Hemos consultado a los editores de Xataka sobre qué gadgets tienen en sus listas de deseos para este Black Friday.

Xbox Series S reacondicionada + FIFA 23

En la lista de deseos de Eva Rodríguez de Luis:

Ante la inflación, la especulación y la escasez de stock, medidas drásticas: soy una jugona bastante soft, vamos, que lo mío es el FIFA de turno (al que ocupo 90% de mi tiempo), los GTA, Horizon y God of War, por lo que como podéis deducir, soy de Play.

Sin embargo, me prometí a mi misma cuando salió que no pagaría 500 euros por la PlayStation 5. Je. Han pasado dos años y la PS5 no solo no ha bajado si no que ha subido y si la quieres, prepárate para pagar por packs con accesorios y juegos que no quieres. No en mi casa.

En esta travesía por el desierto de más de 700 días, hace justo un año aparecía una oferta de Google Stadia irrechazable y pasé por caja. Ya que estaba, me pillé el FIFA 22. Por unos 50 euros tenía mi juego favorito y podía jugarlo en cualquier parte. Algo dentro de mí cambió: aunque siempre he sido de consolas con ranura, una experiencia digital me había dejado satisfecha. No hace falta que recuerde lo que ha pasado con Stadia. Eso sí, dinero devuelto, un win-win en toda regla pero con mono de jugar.

En este escenario apareció hace unos meses una suculenta oferta de Xbox Series S reacondicionada con el FIFA 23 a 249 euros. Me lo pensé y voló. Una y no más: si ese pack vuelve a estar disponible, caerá sin pensármelo dos veces.

Sony PS-LX310BT

En la lista de deseos de Carlos Prego:

Llevo tiempo pensando en comprarme un tocadiscos y creo que este Black Friday al fin va a caer. En concreto, le he echado el ojo al PS-LX310BT de Sony (263 euros), un modelo elegante y de estética minimalista, sencillo.

Para iniciarse en el universo de los vinilos, como es mi caso, creo que es una buena opción a la venta en la web oficial de la marca por 280 euros. ¿Fortalezas? La posibilidad de la conectividad Bluetooth para usarlo con altavoces inalámbricos, barras de sonido o auriculares, controles sencillos y función de reproducción automática en un solo paso. Otro de mis candidatos en esa misma horquilla de precios, quizás ligeramente por encima, es el Project El Phono (329 euros).

Apple Watch Series 8

En la lista de deseos de Yúbal Fernández:

Con tanto festival de ofertas que tenemos, cada vez se hace más difícil crear una lista de deseos concreta para la próxima, ya que es fácil que cada dos por tres encuentres ofertas interesantes de determinados productos. Sin embargo, hay uno que sí que tengo en la recámara por si hubiera ofertas. Se trata del Apple Watch Series 8 (469 euros).

Teniendo un Series 5 cuya batería empieza a dar signos de agotamiento, tenía muy claro el salto al Series 8, pero el enorme incremento de precio de este dispositivo ha hecho que me lo piense dos veces. Actualmente estoy entre mantener el Series 5 un cuarto año o saltar al 8, y desde luego que una oferta jugosa en el Prime Day haría que me decantase por la compra, aunque no tengo demasiadas esperanzas.

Huawei Mateview y Corsair Dark Core RGB PRO SE

En la lista de deseos de Javier Penalva:

Este año de nuevo voy a volver a usar Black Friday con un solo objetivo: mejorar mi puesto de trabajo con elementos que solo compraré si hay una buena oferta. Es la manera que me he marcado para no pasarme en la avalancha de ofertas que veremos estos días en múltiples tiendas.

Mi primer objetivo está muy claro: un nuevo monitor con buena resolución, panel, diagonal no muy exagerada y muy importante para mi, formato 3:2 pues lo usare exclusivamente para tareas laborales y no para jugar ni para ver contenido. Mi única opción es el Huawei Mateview con conexión inalámbrica porque es una garantía de calidad y además muy buen diseño (449 euros).

En segundo lugar quiero hacerme con un buen ratón que me sirva para jugar pero que sea sobre todo cómodo y fiable. Tengo en el radar el Corsair Dark Core RGB PRO SE (109 euros) por sus numerosos botones programables, pero todo dependerá de la oferta .

Corsair Dark Core RGB PRO SE, Ratón para Juegos Inalámbrico/Cable con Carga Inalámbrica Qi, Sensor Óptico de 18.000 PPP, Ocho Botones Programables, Retroiluminación Dinámica Multicolor, Negro Hoy en Amazon por 109,99€ PVP en PcComponentes 136€

Monitor 4K, HomePod y iPad

En la lista de deseos de Anna Martí:

Excepcionalmente, este año espero el Black Friday y no por discos duros externos (aunque tampoco me voy a cerrar en banda si viese algo jugoso, las cosas como son).

Principalmente busco un monitor 4K, sin demasiada floritura más y sin que tampoco tenga que ser muy grande. Algo así como éste de Samsung(249 euros o algo que sea más básico apañaría (es un encargo, que yo sigo contenta con el mío).

Sé que las cosas de Apple siguen otro ritmo y puede que no tengan mucho Black Friday, pero tengo en el radar dos productos de este fabricante: un HomePod mini (92 euros) (en amarillo, claro) y un iPad Air, aunque no tendría que ser el modelo de 2022 (699 euros).

Tras haber probado el mismo HomePod y algún modelo de iPad, son dispositivos con los que he estado cómoda y que en el caso del HomePod usaría frecuentemente. El iPad Air me vendría muy bien para crear un tipo de vídeos en los que suelo usar puntero y que fuese mi cuaderno de apuntes y libro electrónico.

No necesito un iPad Pro y el modelo base tampoco lo descarto, pero por la diferencia de precio y las características creo que me convence el Air.

Tarjeta microSD

En la lista de deseos de Javipas:

No está el horno para muchos bollos este año y creo que será difícil que aproveche mucho el Black Friday, pero quizás sí me haga con una micro SD de 128 o 256 GB para mi Steam Deck que esté de oferta como esta Samsung (43 euros). Gracias a su ranura para estas tarjetas es posible ampliar el almacenamiento y poder tener más juegos instalados, y si ese día hay buenas ofertas al respecto quizás me anime.

Un pequeño aviso para quienes estén pensando en una idea similar: es bastante importante que esas tarjetas sean rápidas en este caso, y por ello es conveniente elegir una que al menos sea de clase V30 (30 MB/s de velocidad de escritura)

Samsung EVO Select 256GB, microSD, A2, V30, 130 MB/s, FHD, 4K UHD, tarjeta de memoria con adaptador para Smartphone, Tablet, Cámara de Acción, Drone o Notebook, Color Azul (MB-ME256KA) Hoy en Amazon por 43,00€

De'longhi Dedica, Elite Series 2 y Nintendo Switch Pro Controller

En la lista de deseos de Carlos Castillo:

De cara a este Black Friday tengo en el radar varias cosas que, si bien no necesito ahora mismo, llevo tiempo queriendo y si bajan lo suficiente de precio compraré sin pensar. Una de ellas, la más cara, es la cafetera De'Longhi Dedica (159 euros).

¿Por qué esta y no otra? Básicamente, por las recomendaciones. Pregunte a quien pregunte, todos me recomiendan este modelo de De'Longhi y además cuenta con unas geniales valoraciones en Amazon. También he tenido la oportunidad de probarla en casa de amigos y me parece una compra genial si la encuentro rondando los 100-150 euros.

También me gustaría dar el salto al Elite Series 2, el mando vitaminado de Xbox, para acompañar a mi Series X (148 euros). Juego con mis actuales mandos de Microsoft tanto en la propia consola como en PC, por lo que le doy bastantes horas de uso.

Y aunque este otro modelo es bastante más caro que los básicos, lo acabaría amortizando más pronto que tarde. Lo que más me llama de él es su cruceta, pero sobre todo no tener que andar cambiándole las pilas cuando se agotan; el Elite Series 2 viene con una batería recargable incorporada que valoro especialmente.

Y de mandos va la cosa, porque cierra mi lista de deseos el controlador Pro oficial de Nintendo Switch. Últimamente estoy jugando bastante con la Switch y en ciertas ocasiones ganaría en comodidad pasando de los Joy-Con a este excelente mando.

Concretamente, le tengo echado el ojo a la edición especial limitada de Splatoon 3 (67 euros), que se lanzó al mercado hace algunas semanas y que tiene unos colores que me encantan. Cuesta casi igual que el Pro original y su diseño hace que me merezca la pena pagar ese pequeño extra. Más aún, si lo rebajan en este Black Friday.

Logitech MX Mechanical Mini para Mac

En la lista de deseos de Alberto de la Torre:

Hace unos meses probé por primera vez un teclado mecánico conectado por USB a mi antigua torre. Tiempo después pasé a Mac y tuve dos problemas: el primero es que con el salto de SO, las teclas y los comandos del portátil y del teclado eran diferentes, por lo que pasaba mucho tiempo intentando descubrir qué tecla hacía qué. Por si fuera poco, a las semanas dejó de funcionar el Bluetooth del teclado. En aquel momento, vi una buena oferta para un teclado Magic Keyboard reacondicionado y me hice con uno. Estoy muy contento con él pero tengo un problema: creo que me estoy haciendo daño en uno de los brazos por una mala postura.

Y creo que está relacionado con lo bajas que están las teclas. Por ello, sigo con interés la evolución de precios del Logitech MX Mechanical Mini para Mac (159 euros). Me atrae volver al teclado mecánico y quiero comprobar si podría solucionar parte de mi problema postural. Hace poco que se lanzó al mercado, así que veo complicado que baje de precio pero si se acercara a los 100 euros estaría seguro de que, al menos, compraría para probarlo unos días.

Auriculares gaming para PC con cable

En la lista de deseos de Jesús León:

Este Black Friday tengo previsto estar atento a ofertas de auriculares gaming para PC con cable. Busco algún modelo con buena relación calidad precio y que también tengan buena construcción (los últimos han resultado algo frágiles).

Me he fijado en los Corsair HS60 PRO Surround (63 euros), los Corsair Void Elite RGB (89 euros) o los HyperX Cloud II (80 euros).

También quiero echar un ojo a posibles ofertas en discos duros externos de sobremesa, que aunque no me corre prisa pero siempre sale a cuenta aprovechar cuando surgen ofertas buenas y no cuando ya es urgente y tienes que comprarlo al precio que estén.

Tengo fichados un par de modelos de unos 8 TB como el Seagate One Touch Hub (205 euros) o el más original por su diseño LaCie Moon Silver (169 euros). Ambos suelen tener un precio constante entre 170-200€, así que si bajan lo suficiente de precio pues apostaré por alguno de ellos.

Seagate One Touch Hub, 8 TB, Unidad de disco duro externo, USB-C, USB 3.0, para ordenadores de sobremesa, portátiles y Mac, 4 meses del plan Adobe Creative Cloud Photography (STLC8000400) Hoy en Amazon por 202,64€

AirPods Pro (2ª generación)

En la lista de deseos de Jesús Quesada:

Quiero unos auriculares Bluetooth sin cables con potente cancelación activa de ruido y que se integren bien con los dispositivos de Apple, y parece que la segunda generación de los AirPods Pro de 2ª generación (283 euros) con el chip H2 mejora este apartado y reduce considerablemente los sonidos del exterior. Sin embargo, su precio de 300 euros incita a esperar a una oferta interesante.

AirPods Pro de 2ª Generación y una freidora de aire

En la lista de deseos de Álvaro García:

Tras varias idas y venidas de auriculares inalámbricos, tengo en mi radar los AirPods Pro de 2ª generación (283 euros). Lo cierto es que ya los tenía comprados y con descuento interesante de Amazon, pero tuve que devolverlos por un pequeño defecto y ahora que tengo el reembolso en mi bolsillo los observo con atención. Si bajan de precio considerablemente en Amazon u otra tienda, al 100% que será mi compra estrella del Black Friday.

Aparte, miro con mucha curiosidad las tan populares freidoras de aire. Hace poco que ya me deshice de mi freidora tradicional y si encuentro una de poca capacidad (vivo solo) y a buen precio, probablemente sea otra de mis compras en el Black Friday.

Batería MagSafe para el iPhone y Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S

En la lista de deseos de Iván Linares:

Con las Navidades a la vuelta de la esquina ando ya haciendo mi lista navideña. Y como creo que no me he portado demasiado bien este año, miraré un par de cosillas algo básicas para completar mis necesidades: una batería MagSafe para el iPhone 14 Pro y una lámpara para el escritorio.

Con los viajes, y pese a que ya tengo varias baterías externas, le he tomado el gusto a las inalámbricas con MagSafe. Probé una que no salió demasiado buena (lo que ves por AliExpress y lo que te llega), así que buscaré algo como la Mophie. Creo que el modelo de 10.000 mAh (64 euros) será demasiado grande, a ver si el de 5.000 mAh (43 euros ve alguna rebajilla. U otra batería similar que aporte calidad.

Mi segundo gadget en busca y captura es una lámpara para el escritorio. Me gustaría encontrar una como ésta con pie de Xiaomi: si la veo a buen precio en el Black Friday seguramente caiga.

Elite Series 2, Evercade Vs y AirTag

En la lista de deseos de Frankie MB:

Este año me he propuesto en firme no comprar ningún videojuego con motivo del Black Friday. Otra cosa es que lo consiga, claro. De momento, he ido añadiendo varios títulos clave a mis listas de deseo de Steam, Xbox y Switch aunque el grueso de mi presupuesto, que no es mucho, va a ir destinado a regalos de navidad y renovar esas cosas que ya no funcionan como deberían en casa. Lo cual no cierra la puerta a caprichos muy, muy específicos que llevan en mi radar desde que el tiempo es tiempo.

Mi primer objetivo este año es el Xbox Mando inalámbrico Elite Series 2 (148 euros). Hace poco lo análicé en VidaExtra y una vez te acostumbras a él no hay marcha atrás. Ahora que le estamos dando muy fuerte al Game Pass lo considero más una inversión que un capricho.

En diciembre saldrá la Evercade EXP, la cual tengo reservada. Es una consola nueva dedicada casi en explosiva a los juegos de cartucho clásicos de las recreativas y sistemas retro, así que en mi lista de Amazon tengo apartados dos artículos que me vendrán de escándalo para meterme de lleno en ese pozo de nostalgia: la Evercade Vs (el equivalente en sobremesas) (114 euros) y varios cartuchos dedicados al legado de Namco (17,99 euros) Data East (20 euros) o Atari (17,99 euros) ¡Un lote con todo y a buen precio entra fijo!

Por último, pero no menos importante, he de confesar que últimamente me he estado planteado más de lo necesario y por motivos muy concretos hacerme con un lote de AirTags de Apple (desde 32 euros). Alguno para mí, pero también para regalar a mi familia. No diré nombres, pero alguno perdería su propia cabeza si no la tuviera pegada al cuerpo.

Tarjeta gráfica RTX 3090 y eero 6

En la lista de deseos de José García Nieto:

Para el Black Friday tengo dos deseos. El primero es una nueva gráfica para el PC. Llevo tiempo pensando en actualizar mi ordenador y reconozco que la RTX 3090 me pone ojitos. Si encuentro alguna que se ponga a tiro con un buen precio (siendo consciente de que bajo, lo que se dice bajo, no va a ser), lo mismo me lo pienso.

Si no veo nada que me interese, quizá espere a que NVIDIA anuncie las versiones más asequibles de la serie RTX 40 (si es que eso llega a pasar, evidentemente).

Gigabyte Technology GV-N3090GAMING OC-24GD Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6X Hoy en Amazon por 1.556,81€

Por otro lado, me gustaría conseguir el sistema WiFi 6 de malla de Amazon Eero (259 euros). Es de esas cosas que sé que no necesito, pero teniendo un montón de dispositivos compatibles con esta tecnología, me da pena no aprovecharla.

Sistema Wi-Fi 6 de malla de doble banda Amazon eero 6, con controlador de Hogar digital inteligente Zigbee integrado | 3 unidades Hoy en Amazon por 259,00€

Joy-Con de Nintendo Switch

En la lista de deseos de Javier Lacort:

Un par de Joy-Con (68 euros). Apenas uso la Switch, pero cuando viene gente a casa, de cualquier edad, es la estrella. Así que para poder jugar más gente a la vez compraré otros Joy-Con si se ponen a tiro.

Multicargador rápido

En la lista de deseos de Miguel López:

Puede que sea un capricho de comodidad, pero ando atento a adaptadores de carga con puertos USB-C múltiples como este de Anker (59 euros). Los cables USB-C están cada vez más presentes en mi vida, cosa que he notado mucho cuando viajo con mis viejos adaptadores que sólo tienen puertos USB-A. También estoy pensando en una solución que me aporte estética en mi dormitorio para cargar todos mis dispositivos del día a día con un sólo cable, aunque no tengo ningún modelo concreto en mente.

Cargador USB C Anker Cargador 735 (Nano II 65W), Cargador Rápido de Pared Compacto 3 Puertos PPS para MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S20/S10, DELL XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13/Pro, Pixel, etc. Hoy en Amazon por 59,99€

De'Longhi Perfetto Dinamica Plus

En la lista de deseos de Enrique Pérez:

Estas semanas son una ocasión perfecta para dejarse llevar y gastar dinero en lo que más me gusta: el café. Tengo ya tres cafeteras (italiana, Nespresso y de émbolo), pero una buena máquina de espressos nos llama la atención desde hace años. Hemos estado mirando y nos gusta la Dinámica Plus (679 euros), con el sistema LatteCrema y esa pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. Su precio actualmente es bastante elevado, pero si la encuentro alrededor de unos 400 euros podría dejarme tentar. Su precio mínimo en Amazon es de 539 eurs, veremos si durante este Black Friday verdaderamente está rebajada.

De'Longhi Perfetto Dinamica Plus ECAM 370.70.B Máquina de Café Automática con Sistema de Leche LatteCrema, Cappuccino y Espresso, Pantalla Táctil en Color TFT de 3,5", Color Negro Hoy en Amazon por 679,00€ PVP en PcComponentes 921€

Plugins Neural DSP y Assassin's Creed Valhalla

En la lista de deseos de de César Muela:

Este año voy muy centrado en software para Black Friday. Estoy esperando con muchas ganas ofertas en varios plugins de Neural DSP, que son los emuladores de amplificadores de guitarra eléctrica más completos que hay en el mercado, y que incluso algunos artistas utilizan para dar conciertos en directo. Simplemente enchufas tu guitarra al ordenador y en el plugin configuras el sonido que quieras. Es una locura lo bien que funciona.

Hace unas semanas acabé pillando una Xbox One Series S y estoy encantado con el combo con Game Pass Ultimate. Sin embargo, hay un juego que quiero jugar y aún no está en el catálogo (y parece que no va a llegar pronto), y es 'Assassin's Creed Valhalla' (23 euros). Veo ya varias ofertas así que estaré muy atento a ver cuál es mejor. También quiero aprovechar para pillar cepillo de dientes y pasta para mi perro. Sí, a los perros también hay que cepillarles los dientes. Ya está habiendo alguna oferta, así que iré mirando las pastas que no "engorden" y que no lleven mucha porquería.

Xbox Series S + Assassin's Creed Valhalla: Standard - Xbox - Código de descarga Hoy en Amazon por 358,97€

¿Tienes algo en la lista de deseos?

Si tú también llevas tiempo con un dispositivo en tu lista de deseos esperando que baje de precio y quieres participar, cuéntanoslo en los comentarios.

