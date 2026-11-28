El Black Friday ha terminado, pero todavía podemos encontrar buenos precios en tiendas como El Corte Inglés. En su outlet online hay una gran variedad de descuentos en dispositivo como iPad, televisores de Sony o móviles de Samsung, por lo que vamos a hacer un repaso de los mejores chollos que hemos encontrado.

Eso sí, es posible que los precios varíen con el paso de las horas o que el stock se agote, ya que El Corte Inglés suele tener muy pocas unidades reacondicionadas de cada producto.

Samsung Galaxy S25 por 509,15 euros, un buen móvil con un precio ajustado.

por 509,15 euros, un buen móvil con un precio ajustado. Sony Bravia XR OLED por 543,15 euros, un televisor de 48 pulgadas con pantalla OLED.

por 543,15 euros, un televisor de 48 pulgadas con pantalla OLED. Samsung Galaxy Watch8 por 254,15 euros, un precio más ajustado en el reloj actual de Samsung.

por 254,15 euros, un precio más ajustado en el reloj actual de Samsung. iPad Pro M4 por 1.656,65 euros, una tablet muy grande con 2 TB de almacenamiento.

por 1.656,65 euros, una tablet muy grande con 2 TB de almacenamiento. Sony Bravia KD LED por 594,15 euros, un televisor de 55 pulgadas con Google TV.

iPad Pro M4 (2 TB) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.656,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy S25

Si queremos un móvil de Samsung con buena relación calidad-precio, El Corte Inglés tiene el Samsung Galaxy S25 por 509,15 euros. Es pequeño con una pantalla de 6,2 pulgadas, monta el procesador Snapdragon 8 Elite, ofrece una resolución Full HD y además cuenta con una buena batería.

Samsung Galaxy S25 (128 GB) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 509,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia XR OLED

También hay ofertas en televisores como la del Sony Bravia XR OLED que, por 543,15 euros, trae en este caso una pantalla de 48 pulgadas. Su panel es OLED, el sistema operativo es Google TV, es compatible con Dolby Vision y también con Dolby Atmos y además cuenta con HDMI 2.1.

Sony Bravia XR OLED (48 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 543,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch8

Si queremos comprar un smartwatch y además tenemos un móvil de Samsung, El Corte Inglés tiene de oferta el Samsung Galaxy Watch8 por 254,15 euros. Este reloj incorpora botones laterales y una pantalla que se ve muy bien a plena luz del día. Viene con 32 GB de almacenamiento, es resistente al agua y al polvo, incluye más de 100 modos deportivos y además, su sistema operativo es WearOS.

Samsung Galaxy Watch8 (44 mm) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 254,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPad Pro M4

En cambio, si queremos una tablet muy potente y con una gran configuración, el modelo iPad Pro M4 se encuentra en la tienda por 1.656,65 euros. Puede parecer caro, pero viene con un procesador de ordenador como lo es el chip M4 y trae una configuración de 2 TB de almacenamiento interno. Además, su pantalla es excelente y cuenta con 16 GB de memoria unificada.

iPad Pro M4 (2 TB) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.656,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia KD LED

Por último, si buscamos un televisor grande y con buena pantalla, el Sony Bravia KD LED está de oferta por 594,15 euros. En este caso, su pantalla es de 55 pulgadas, también es compatible con las tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV. Además, viene con puertos HDMI 2.1.

Sony Bravia KD LED (55 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 594,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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