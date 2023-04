Leroy Merlin tiene un aire acondicionado portátil muy barato para la llegada del calor, pero quedan muy pocas unidades

Todavía no estamos en verano, pero con el cambio climático y el aumento global de las temperaturas, el calor llega cada año antes de lo que debería. Para poder trabajar y estar en casa con unas condiciones decentes, tenemos este aire acondicionado portátil OLlimpia Solce Clima en Leroy Merlin por 229 euros.

Aire acondicionado portátil OLIMPIA Solce Clima 790 W PVP en Leroy Merlin 229,00€

Comprar el aire acondicionado portátil Olimpia al mejor precio

Un equipo que suele tener un precio de 309 euros, pero en una oferta flash online se queda en solo 229 euros, por 80 euros menos.

Un aire acondicionado ideal para los bolsillos más ajustados y que no necesita de instalación ninguna en casa. Evidentemente no cubre las dimensiones de un aire acondicionado con instalación, pero sí que es capaz de ventilar habitaciones no demasiado grandes (estancias de 15 metros cuadrados), además de poder moverlo de una parte de la casa a otra fácilmente.

Cuenta con un consumo máximo de 790W y un caudal de aire de 250 m³/h, además de una capacidad deshumidificadora de 2,5 l/h. También es bastante silencioso para poder trabajar o estudiar, porque tiene un nivel sonor de 55 dB. Integra pantalla digital, termostato y temporizador, pero no incluye conexión WiFi como un aire acondicionado inteligente. Dispone de asa de transporte para llevarlo a las vacaciones, por ejemplo.

