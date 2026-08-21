Lefant nos deja sin excusas: su robot aspirador M210 Pro Omni baja de 999 euros a apenas 240 por tiempo limitado

Tener un robot aspirador en casa se ha vuelto una necesidad casi indispensable para muchos de nosotros. El hecho de que sean dispositivos autónomos que no requieren que estemos pendientes de ellos nos facilita mucho la limpieza del día a día. Es cierto que a veces dilatamos su compra dado su precio, sobre todo con los modelos más potentes. Sin embargo, Lefant acaba de dejarnos sin excusas con la oferta de su Lefant M210 Pro Omni: no solo está rebajado a 279,99 euros, sino que aplicando el cupón TYA3ETEJ podemos hacernos con él por 240,79 euros.

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Un robot aspirador 2 en 1 con una gran potencia de succión y un tamaño muy compacto

Lefant tiene varios de sus robots aspiradores rebajados a través de su propia tienda de Amazon. Sin embargo, el M210 Pro Omni es uno de los más interesantes. No solo porque tenga un gran descuento (de 999,99 euros a tan solo 239,99 euros), sino porque sus características son fantásticas para ayudarnos a tener la casa lo más limpia posible.

El primer aspecto que destaca de este modelo es su tamaño. Lefant ha ofrecido un dispositivo más compacto que lo que el mercado acostumbra a ofrecer, ya que este M210 Pro Omni cuenta con unas dimensiones de 280 x 290 x 99 mm, frente a los 350mm que suelen ser el estándar habitual. Esto, en la práctica, se traduce en una mejor maniobrabilidad, ya que podrá pasar más fácilmente debajo de sofás, muebles o camas. La marca asegura que, gracias a su tamaño, logra hasta un 92% de cobertura.

Su potencia de succión es de 20.000 Pa, lo que garantizará aspirar cualquier resto de suciedad que se cruce por su camino. Pero lo que realmente destaca es su canal de succión sin escobillas, lo que permite eliminar el molesto enredamiento de pelos. Además, incorpora un doble cepillo lateral que mejora la recogida de suciedad en esquinas y bordes.

Al tratarse de un robot 2 en 1, también permite fregar nuestro suelo. Gracias a su rodillo, que gira a 240 RPM con una presión de 15 N, será capaz de eliminar incluso las manchas incrustadas. Pero lo mejor de todo es que cuenta con un sistema de limpieza de 4 fases en tiempo real, que en la práctica se traduce en eliminar la suciedad de la mopa sin necesidad de llegar a su base de vaciado. Hablando su base, esta incluye un tanque de agua limpia de 2,4 L y uno de agua residual de 1,5 L. Lo más positivo es que la base se encarga automáticamente de rellenar el depósito del dispositivo, al mismo tiempo que elimina el agua sucia y limpia y seca su rodillo.

Un elemento muy destacado es su navegación dToF, que, gracias a un mapeo avanzado, es capaz de guardar con precisión cualquiera de las estancias. Además, es capaz de guardar hasta tres mapas diferentes e independientes, algo ideal para los que tengan varias plantas en casa. De hecho, permite establecer diferentes modos de limpieza, ya sea por habitaciones, zonas o áreas restringidas.

Esta oferta tan solo estará disponible hasta el 2 de septiembre. Sin duda alguna, poder conseguir un dispositivo con las características del Lefant M210 Pro Omni por apenas 240,79 euros (con cupón) es una oportunidad difícil de rechazar, sobre todo si llevas tiempo buscando un nuevo robot aspirador.

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Imágenes | Lefant

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