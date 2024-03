El iPhone 15 Pro Max es mi smartphone desde hace seis meses y con este ofertón de Ktuin no puedo más que recomendártelo

Si has decidido que este año es el momento de renovar tu móvil y apuntas a la gama (más) alta de Apple, no puedo más que recomendarte el iPhone 15 Pro Max. Es mi actual terminal y estoy realmente satisfecho con él. Aquí te cuento por qué, pero además te doy una razón de peso más: lo puedes encontrar a muy buen precio en Miravia, en la tienda de Ktuin, por 1.199 euros con envío gratuito incluido.

Comprar el iPhone 15 Pro Max al mejor precio

Como digo, el precio que nos ofrece Ktuin a través de su tienda en Miravia no puede ser más atractivo: oficialmente, la versión con 256 GB de este terminal tiene un precio de 1.469 euros, pero nos lo dejan en unos 1.199 euros, lo que nos supondrá un ahorro de 270 euros nada menos. El envío es gratuito y podemos tenerlo en casa en unos 3 días.

Como digo, el iPhone 15 Pro Max es mi actual teléfono y no puedo más que recomendarlo dado lo satisfecho que estoy con él. Aunque yo me he decantado por la versión de 512 GB porque soy más de usar música en local y de no querer estar preocupado por borrar fotos, vídeos o apps por falta de espacio, lo cierto es que para muchos, los 256 GB de partida, los del modelo en oferta serán más que suficientes.

Este modelo cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, de tipo OLED, con un brillo pico de 2.000 nits y una frecuencia de refresco de 120 Hz con el sistema ProMotion. Además, cuenta con isla dinámica en lugar del notch que tenía mi anterior iPhone 13 Pro Max. En este aspecto no puedo poner una sola pega al smartphone: la pantalla de lo mejor en todos los sentidos.

Ahora cuenta con chasis de titanio, un añadido que si bien lo aligera un poco, (incluso así, tiene un peso algo elevado, de 221 gramos) y le da un color y acabado novedoso, no aporta mucho más. No he sufrido de problemas de rayas como apuntan algunos, ya que siempre va con funda y protector de pantalla puestos.

Otra de las novedades más esperadas que aporta es el botón de acción, que sustituye al slider de silencio que teníamos desde el primer iPhone. Permite adjudicarle diferentes funciones, aunque se le podría sacar más partido aún. Quizás en futuras actualizaciones del sistema operativo.

Monta el chip A17 Pro y cuenta con 8 GB de RAM, así que, junto a la fluidez de iOS 17, no hay pega posible en cuanto a potencia (excepto si somos gamers muy exigentes).

En cuanto a fotografía, con respecto a mi anterior iPhone 13 Pro Max el aumento de calidad es más que notable. Con una triple cámara principal de 48 + 12 + 12 Mp, las fotos mejoran en todos los sentidos menos en la gestión de los colores de situaciones complicadas a nivel de HDR, como por ejemplo los atardeceres (siguen siendo muy "iPhone" y poco reales). Mención aparte merece el teleobjetivo 5x y su calidad, aunque hay que tener muy buen pulso para aprovecharlo como es debido.

El aspecto por el que recomiendo un modelo Max sobre un Pro a secas siempre que alguien me pregunta es sin duda la batería. Más allá de gustos por pantallas grandes o pequeñas, que también, lo mejor de un Pro Max es la autonomía, y en el 15 no lo es menos. Incluso con una de 4.422 mAh de capacidad, por debajo de la mayoría de Android actuales, es posible llegar a los dos días de uso.

Dispone de carga rápida, así como de carga inalámbrica magnética MagSafe y la "tradicional Qi" y destaca la posibilidad de limitar la carga hasta el 80% de la capacidad de la batería. Es algo que sólo permite la actual generación y que yo agradezco especialmente a la hora de conectar por cable a mi coche, para usar CarPlay y no cargar más de lo necesario la batería cada vez que subo o bajo de éste.

El otro gran cambio que aporta no este iPhone 15 Pro Max, sino toda la nueva generación es el paso al puerto USB-C. Para muchos puede ser una ventaja, pero para los que ya teníamos cientos de cables Lightning, es más bien una molestia. De cualquier forma, esto amplía la compatibilidad y se agradece y sobre todo, en el caso de los modelos Pro, aporta unas velocidades de transferencia bestiales si se tiene el cable adecuado (que no es barato, eso sí).

Decir también que, si bien es cierto que los problemas térmicos de este modelo son una realidad, a mí que no soy gamer al menos, de momento no me han afectado. En un uso normal del móvil, no he tenido mayor problema, nunca se me ha cerrado una app o he recibido la alerta por alta temperatura en pantalla. Me queda pasar el verano con él para poder dar un verdadero veredicto sobre este aspecto, aunque no espero nada peor de lo que ya he vivido con los iPhone Pro Max 11 y 13.

Por lo demás, este iPhone mantiene la resistencia al agua concertificación IP68, (doy fe de que funciona, e incluso permite grabar vídeos alucinantes bajo el agua, aunque no sea lo más recomendable), el sistema biométrico facial Face ID o el NFC para pagos móviles ahora abierto a nuevas posibilidades.

Imágenes | Manu García, Apple

