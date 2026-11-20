Comprar un iPad nuevo de gama media o alta exige un desembolso considerable, especialmente si buscamos versiones con conectividad móvil. Sin embargo, el mercado reacondicionado permite acceder a modelos de generaciones recientes con potencia de sobra para varios años y por mucho menos de lo que te costaría el original. Este es el caso del iPad Air de 5ª generación (2022) con chip M1 que vende Back Market ahora por 437 euros, estando más barato que antes gracias al Black Friday.

Esta unidad reacondicionada corresponde a la versión de 64 GB con conectividad WiFi + 5G en color Gris Epacial y estado Correcto (un iPad revisado profesionalmente y 100% funcional). Además, incluye 24 meses de garantía, 30 días de prueba con devolución gratuita y envío sin coste adicional.

iPad Air (2022) 5.a generación 64 GB - WiFi + 5G - Gris Espacial Reacondicionados PVP en Back Market — 550,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Potencia de ordenador con el chip M1 y conectividad 5G en movilidad

Una de las principales razones de compra de este iPad Air de 2022 sigue siendo su cerebro: el chip Apple M1 con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos y 8 GB de RAM. Esta arquitectura no solo mueve con total soltura cualquier aplicación de productividad, edición de fotografía, dibujo digital o juegos exigentes, sino que también le permite aprovechar funciones avanzadas de iPadOS, como el modo Organizador Visual (Stage Manager) y el soporte completo para monitores externos mediante USB-C.

En el apartado visual monta una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas con resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, tecnología True Tone, gama cromática amplia (P3) y película antirreflejos. A esto se suma el sensor Touch ID integrado en el botón superior, altavoces estéreo en horizontal, compatibilidad con el Apple Pencil de 2ª generación y el Magic Keyboard, así como una cámara frontal ultra gran angular de 12 MP con encuadre centrado ideal para videollamadas.

Además, al tratarse de la variante WiFi + 5 G, permite insertar una tarjeta SIM o configurar una eSIM para trabajar, estudiar o consumir contenido en streaming desde cualquier lugar sin depender de redes públicas ni compartir datos desde el móvil.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ipad air m1 reacondicionado hoy ✅ LO MEJOR Rendimiento sobresaliente gracias al chip M1 y sus 8 GB de RAM.

Gran pantalla laminada y compatibilidad con accesorios Pro. ❌ LO PEOR Almacenamiento base muy justo (64 GB) .

. Tasa de refresco de 60 Hz y sin Face ID. 💡 CÓMPRALO SI... Eres estudiante o profesional que viaja o trabaja fuera de la oficina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles descargar muchos juegos pesados, películas o editas vídeo sin usar la nube.

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Imágenes | Javier Penalva (Xataka) y Apple

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