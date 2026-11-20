No es necesario jubilar un televisor que todavía se ve bien solo porque su sistema operativo se ha quedado obsoleto o ya no admite las últimas plataformas de streaming. Con la campaña del Black Friday activa en Amazon, toda la familia de reproductores Fire TV Stick ha recibido recortes importantes, pero uno de los que mejor equilibra precio y prestaciones es el Amazon Fire TV Stick 4K Select.

Frente a su precio recomendado habitual de 69,99 euros, este modelo cae ahora hasta los 27,19 euros, un descuento directo del 61%, situándose solo cuatro euros por encima del Fire TV Stick HD (23,06 euros), pero dando el salto a la resolución 4K Ultra HD y al soporte HDR10+.

Streaming en 4K, interfaz ágil con Vega OS y mando con Alexa

El Fire TV STick 4K Select es la puerta de entrada a la gama 4K de Amazon y apuesta por una instalación inmediata: basta con conectarlo a un puerto HDMI libre del televisor (incluye cable extensor en la caja por si el espacio trasero es justo), enchufarlo a la corriente y vincularlo al WiFi de casa.

En su interior monta un procesador Quad-Core a 1,7 GHz, 1 GB De RAM y 8 GB de almacenamiento interno, gobernado por Vega OS, el sistema operativo de Amazon diseñado para ofrecer una navegación más ligera y tiempos de apertura de aplicaciones más rápidos incluso en hardware contenido.

Es compatible con resolución 4K Ultra HD a 60 fps, estándares HDR10, HDR10+ y HLG y códecs modernos como AV1 y H.265, además de ofrecer passthrough de audio Dolby (AC-e y E-AC-3) por HDMI.

A través de su tienda de aplicaciones, da acceso a las principales plataformas de streaming (aunque debes saber de antemano que este dispositivo impide la descarga e instalación de apps de terceros, de externas o de fuentes desconocidas), así como a juegos en la nube mediante Xbox Cloud Gaming y Amazon Luna emparejando un mando Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: oferta para fire tv stick 4k select hoy ✅ LO MEJOR Fluidez sorprendente gracias a Vega OS: al estrenar el sistema operativo propio de Amazon basado en Linux en lugar de Android, la interfaz responde con mucha agilidad y las aplicaciones abren rápido a pesar de contar con solo 1 GB de RAM.

al estrenar el sistema operativo propio de Amazon basado en Linux en lugar de Android, la interfaz responde con mucha agilidad y las aplicaciones abren rápido a pesar de contar con solo 1 GB de RAM. Mando con Alexa muy práctico y configuración inmediata: permite controlar tanto el stick por voz como el encendido y volumen del televisor mediante infrarrojos, e incluye cable extensor HDMI en la caja para conectarlo cómodamente detrás de la tele. ❌ LO PEOR Sistema cerrado; adiós a las apps externas (APKs) y catálogo más limitado... Al abandonar Android por Vega OS, no permite instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial de Amazon.

Al abandonar Android por Vega OS, no permite instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial de Amazon. Interfaz muy orientada al ecosistema de Amazon... La pantalla de inicio da mucho protagonismo a recomendaciones y contenido patrocinado de Prime Video. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor antiguo o una smart TV que va muy lenta y solo quieres ver las plataformas principales en 4K de forma rápida y barata. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres instalar APKs o apps fuera de tienda.

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Imágenes | Amazon

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