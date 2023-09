Intel Core i7, gráfica RTX4050 y pantalla táctil: este portátil convertible MSI para profesionales tiene 365 euros de descuento

Los profesionales de sectores como el diseño gráfico necesitan de dispositivos a la altura de las cada vez mayores exigencias en sus trabajos. MSI les ofrece este Summit E16 Flip A13VET-085ES, un portátil convertible con el que trabajar con total flexibilidad y una gran potencia para rendir al máximo profesionalmente. Ahora tiene una enorme rebaja en Amazon que lo deja en 1.734,71 euros.

Comprar el MSI Summit E16 Flip A13VET-085ES al mejor precio

Este MSI Summit costaba 2.099 euros en Amazon, pero con el descuento de 365 euros, su precio cae hasta los 1.734,71 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Cuenta con una pantalla táctil de 16 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles), una tasa de refresco de 165 Hz y soporta Pen Touch. Monta el procesador Intel Core i7-1360P (decimotercera generación) con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB dedicados.

Su RAM es de 32 GB y su almacenamiento SSD de 1 TB. Viene con el sistema operativo Windows 11 Home Plus y con dos altavoces con 4 W.

Entre sus puertos, encontramos tres USB, de los que dos son Tipo C y uno de ellos cuenta con DisplayPort, un puerto HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD y combo para auriculares y micrófono jack de 3,5 mm.

