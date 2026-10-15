Hoy en Lidl el cepillo eléctrico para limpiar la bañera, la cocina o las sartenes. Cuesta 17,99 euros y ya está disponible

Hoy en día tenemos una gran variedad de dispositivos para tener la casa mucho más limpia. Y aunque los robots aspirador o los aspiradores sin cable son de los más populares, hay otros que también suponen una gran ayuda diaria. Un buen ejemplo lo tenemos en el cepillo de limpieza eléctrico de Silvercrest, que se encuentra en la tienda online de Lidl por un precio de 17,99 euros.

Como alternativa, Amazon tiene otro cepillo eléctrico de la marca Fydee que, pese a ser más caro (37,97 euros), es el más vendido en la tienda y cuenta con muchas valoraciones. Trae siete cabezales y tarda tres horas en recargarse.

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Un complemento ideal para tener la casa más limpia

Este cepillo destaca sobre todo porque cuenta con cepillos pequeños, más pensados para limpiar pequeñas esquinas o accesorios de pequeño tamaño que grandes superficies como el suelo de una habitación. Lo interesante es que se puede utilizar en bastantes sitios, sobre todo en la cocina o en los baños.

Tal y como menciona la propia tienda, es ideal para utilizarse en la bañera o en la ducha, en las juntas de los baños, en las esquinas de las habitaciones, en pequeños recovecos e incluso en sartenes, ollas u otros utensilios de la cocina para eliminar la suciedad.

También viene con varios cabezales y con un brazo telescópico que sirve principalmente para limpiar ciertos lugares poco accesibles por encontrarse a gran altura, como las paredes de los baños. Además, incorpora una batería y se puede utilizar en zonas húmedas y mojadas o en lugares secos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del cepillo de limpieza eléctrico de Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Es ideal para limpiar zonas altas, esquinas, pequeños recovecos, duchas y bañeras e incluso sartenes y ollas .

. Se puede utilizar en zonas húmedas o secas. ❌ LO PEOR Tarda entre cuatro y cinco horas en recargarse .

. Solo está disponible en la tienda online de Lidl. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que sirva como complemento de un robot aspirador o aspirador sin cable, sobre todo para tener limpias las esquinas y ciertas zonas de la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres limpiar estas zonas a mano o cuentas con otro dispositivo que cuente con accesorios para limpiar también estas zonas.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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