Hay muchas razones por las que tengo ganas de jugar a 'Cyberpunk 2077' en Nintendo Switch 2. Sobre todo a este precio

'Cyberpunk 2077' fue durante años uno de los videojuegos más esperados por los usuarios de la anterior generación de consolas. Aunque su lanzamiento fue bastante caótico, los años —y los numerosos parches— han dado como resultado un título excelente, al menos en la actual generación de consolas.

El videojuego de CD Projekt RED se lanzará próximamente para Nintendo Switch 2, la nueva consola híbrida de Nintendo. Pese a que saldrá a un precio aproximado de 70 euros, ya se puede encontrar de oferta en Carrefour; la tienda ha bajado su precio hasta 59,99 euros.

Un videojuego ambicioso con una narrativa excelente

La versión de 'Cyberpunk 2077' que llegará en físico a Nintendo Switch 2 se incluye de forma íntegra en el cartucho, por lo que no estamos hablando de una Game-Key Card. Además, el título viene al completo, tanto con el videojuego base como con su expansión 'Phantom Liberty' que añade más contenido al universo ciberpunk de la desarrolladora.

Eso sí, por el momento no hemos podido ver demasiado acerca de 'Cyberpunk 2077' en su versión de Switch 2 más allá del tráiler de lanzamiento que se mostró durante uno de los últimos Nintendo Direct y de lo poco que han podido jugar los medios especializados y creadores de contenido en la presentación de la consola híbrida de Nintendo.

En lo personal, fui de los que jugó al título en PlayStation 4. Obviando todos los errores y la falta de pulido, lo cierto es que es un videojuego interesante incluso si no te gusta el género —a mí de hecho no me entusiasma—. La jugabilidad y las opciones que brinda Night City son quizás uno de los puntos clave del título, pero las razones por las que me gustaría volver a disfrutar del título son por su historia y, sobre todo, la narrativa, ya q están muy bien cuidadas y son los apartados que me mantuvieron enganchado al mando.

Imagen | CD Projekt RED

