Hacerte con el iPhone 15 con nocturnidad y alevosía te va a costar 110 euros menos con este ofertón por tiempo limitado

¿Llevas tiempo pensando en estrenar un iPhone 15 como tu nuevo terminal? ¿Quizás has pensado en regalar uno esta Navidad? Tanto lo uno como lo otro te va a costar menos si aprovechas este ofertón en los Midnight Drops de Miravia. Allí lo tienes por 849 euros en varios colores, con envío gratuito y vendido por una tienda de total confianza. Te lo contamos todo aquí.

Comprar el iPhone 15 al mejor precio

Durante un par de horas, (de las 00:00 a las 2:00), The Phone House a través de su tienda en Miravia, rebaja el último teléfono de Apple de los 959 euros oficiales a unos más asequibles 849 euros; 110 euros menos para el que posiblemente sea el mejor precio que vas a ver para este modelo en estos momentos. El precio incluye el envío gratuito, en pocos días, (con entrega antes de Navidad) y además, te puedes ahorrar 10 euros extra si aún no has hecho ninguna compra en esta tienda.

El iPhone 15 es el modelo de entrada de la marca de la manzana para este año, pero viene con una configuración muy atractiva y cambios que hacen que merezca mucho más la pena que el modelo del año pasado.

Por ejemplo, cuenta con una pantalla con panel OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, cuya resolución es de 2.556 x 1.179p, con un brillo de 2.000 nits, presidida por la Isla Dinámica como novedad en la gama básica.

Bajo ella tenemos el Chip A16 Bionic que montaban los modelos Pro y Pro Max el año pasado, a diferencia del iPhone 14, que repitió el chip de los modelos básicos del año anterior. Este se acompaña de 6 GB de RAM, y se puede elegir entre tres capacidades, 128, 256 y 512 GB, siendo el de la oferta el de 128 GB.

La cámara principal es doble, con angular y ultra angular y 48 Mp para el primero y 12 Mp para el segundo, mientras que la cámara frontal es una True Depth de 12 Mp, encargada del sistema biométrico Face Id.

Este terminal mantiene la resistencia al agua con certificación IP68 de modelos anteriores, y dice adiós al clásico conector Lightning para la carga de la batería y la sincronización de datos en favor del largamente demandado puerto USB-C.

Añadir que mantiene la carga mediante MagSafe, que cuenta con carga rápida a 35 W, y que, por supuesto, cuenta con conectividad 5G.

Para complementar tu compra

Imágenes | Iván Linares en Xataka, Apple

