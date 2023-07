Guía Amazon Prime Day 2023 España: qué es, cuándo es, a qué hora empieza y quién puede beneficiarse

Tanto si eres de los que cada año espera su llegada, como si no tienes ni idea de qué es el Amazon Prime Day, lo cierto es que te va a interesar si tienes compras que hacer y quieres ahorrarte un dinero. de los despistados y aún no sabes de qué hablamos, aquí tienes una pequeña guía para que sepas todo lo necesario.

¿Qué es el Amazon Prime Day?

El Amazon Prime Day es un periodo de ofertas especiales que se celebra, habitualmente, en verano. En él podemos encontrar precios muy atractivos en todo tipo de artículos. Por ejemplo, en tecnología, podemos comprar un iPhone, un libro electrónico, elegir el portátiles que más se adapte a nuestro presupuesto, hacernos con un altavoces Bluetooth para disfrutar de nuestra música en vacaciones o estrenar por fin ese Apple Watch al que tantas ganas tenemos, siempre con el denominador común de estar comprándolos a precios mucho más interesantes.

¿Que días es y cuando comienza el Amazon Prime day de Julio 2023?

Este año, se repite la estrategia y no nos ofrecen sólo un día de ofertas por el Amazon Prime Day, sino dos. Concretamente, se celebra los días 11 y 12 de julio, dando comienzo a las 00:00 del primero de los dos días y poniendo punto y final a las 23:59 del segundo.

¿Cómo y quien puede aprovechar las ofertas de Amazon el 11 y 12 julio?

Eso sí, las ofertas del Amazon Prime Day son exclusivas para los suscriptores Prime. (Este es el mejor momento para aprovechar la prueba gratuita del servicio por un mes. Así, si no somos suscriptores o no estamos logueados, los precios que se nos mostrarán no tendrán las suculentas ofertas de esta campaña.

Para no perderte las mejores ofertas a partir de mañana, puedes leernos en Xataka Selección donde te mantendremos informado de los descuentos más atractivos de los dos días, o bien, puedes permanecer atento a nuestro directo, en el que iremos lanzando actualizaciones con los chollos más interesantes de cada momento.





