Los gadgets para la salud y el deporte que usamos los redactores de Xataka y nuestra experiencia con ellos

En Xataka quien más quien menos hace algo de deporte. No somos expertos ni mucho menos, pero sí que intentamos evolucionar y mejorar nuestro estado físico, algo para lo que nos viene muy bien ciertos gadgets, bien sea para monitorizarlo, para ayudarnos a estar más activos o para llevarlos con nosotros mientras lo practicamos.

Hemos probado muchos y hemos descubierto que desgraciadamente la mayoría de smartwatch no monitorizan el pádel. Pero hay vida más allá de smartwatches y pulseras: estos son nuestros gadgets para la salud y el deporte y nuestra experiencia con ellos.

Los gadgets de Jose García:

"Debo reconocer que no soy una persona que haga mucho deporte. Es uno de mis propósitos de año nuevo, si a estas alturas es legal hablar de eso, y confío la monitorización de estadísticas y la motivación a mi Apple Watch 7 ( 421 euros ). Es mi reloj personal y, además de por la integración que tiene con el iPhone, me gusta cómo motiva a hacer ejercicio.

Por otro lado, los Reyes Magos han dejado en casa el Ring Fit ( 61 euros ), el juego de Nintendo para hacer deporte. Tengo pendiente marcarme una rutina de juego, pero el tiempo que he podido usarlo me ha bastado para darme cuenta de que se puede hacer deporte en casa y sudar sin ningún problema . Tengo muchas ganas de darle duro, pero reconozco que todavía no me he puesto."

El gadget de César Muela:

Como añadido, tuve un problema con la báscula y estuve intercambiando varios mails con el servicio técnico y me ayudaron bastante bien (me enviaron otra nueva, básicamente) ."

No solo mide el peso, sino porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal (BMI), agua corporal, nivel de proteínas, etc. Tiene una aplicación propia para iOS y Android y es compatible con apps de salud como Google Fit o Salud de Apple .

Los gadgets de Jesús Quesada:

Samsung Health en el reloj no admite bandas para pecho, pero sí la app de Google Fit o Adidas Running, por ejemplo. Los datos que me proporciona el conjunto son suficientes para mis exigencias y estilo de vida . Puede que con él no puedas cerrar los anillos, pero sí unas barras en forma de corazón

La otra opción era la clásica Polar H10, pero estaba por 100 euros y no sabía si acabaría dándole mucho uso o no. De momento, con la CooSpo se registra bien el ritmo cardíaco, tiene Bluetooth 4.0 y ANT+ y es compatible con la mayoría de apps y servicios disponibles . Además, la correa se puede lavar sin problemas.

Los gadgets de Javier Lacort:

"Esto no funciona por sí mismo, no hay magia, solo te ayuda en caso de que tengas la suficiente constancia y fuerza de voluntad. Añado: hay que preocuparse un poco por configurarlo de una forma óptima , escogiendo esfera, complicaciones y aplicaciones adecuadas .

En general mi experiencia con los gadgets se resume en que algunos ayudan más y otros menos, pero ninguno hace magia ni te aporta fuerza de voluntad, que es lo esencial . Y algo más: las aplicaciones para ponerse en forma desde casa me gustan como complemento o para gente con objetivos muy concretos, pero no suplen a un entrenador corrigiéndote posturas o enseñándote la técnica adecuada."

Los gadgets de Anna Martí:

"De todo lo que he podido probar gracias a este trabajo, para mí son los Apple Watch y los Galaxy Watch los que más me han ayudado a mejorar algunos aspectos de mi vida en este área, como puede ser el asentar el hábito de levantarme unos minutos cada hora o bien el beber más agua.

Personalmente me he acabado inclinando por un Apple Watch Series 6 (397 euros) por el ecosistema y por la relación tamaño/autonomía (que no es la mejor ni mucho menos, pero a mí me encaja que me dure un día largo mientras sea pequeño), pero me gustó mucho el Samsung Galaxy Watch Active 2 y en el Samsung Galaxy Watch 4 han ampliado la información sobre registros corporales (aunque éste ya no es compatible con iOS o un móvil Huawei, los anteriores sí).

¿Qué me ha ayudado? Lo que cariñosamente llamamos en casa “la comunidad del anillo” (“comunidad” es un eufemismo). Ponerme un mínimo de kilocalorías activas a quemar, de horas de pie y de minutos de ejercicio al día para tener un nuevo TOC de rellenar el calendario con días completos (los tres anillos y el puntito verde de haber entrenado) hizo que, por ejemplo, fuese contracorriente y me mantuviese en forma durante el confinamiento (acompañado de dieta, que milagros a Lourdes). Tener retos mensuales, cada vez más duros, también es una motivación extra, y el control de sueño es otro aspecto que me ha hecho recapacitar sobre lo poco y mal que he podido estar descansando y el despertarme con una felicitación por conseguir el objetivo de ocho horas que me puse también se ha convertido en otra meta diaria.

A día de hoy, con aún ciertos objetivos a nivel de salud por cumplir, no me veo sin este dispositivo. Y algo que me ha ayudado más por su “compañía” que por tener funciones directas con la salud y el registro de actividad son los auriculares-mp3 para nadar.