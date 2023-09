Los expertos de Xataka lo tienen claro: estos son los seis smartwatches que pondrían en su lista de deseos para el próximo Prime Day

A tres semanas para vivir el Prime Day de octubre, la antesala del ansiado Black Friday, en Xataka queremos facilitarte una lista de productos sobre los que poner un ojo en cada categoría. Y en la de relojes inteligentes hemos preguntado a nuestros redactores expertos Iván Linares, Ricardo Aguilar y José García para que nos recomienden varios smartwatches que, por prestaciones u opciones de encontrarlos a buen precio, puedan estar presentes en nuestra lista de deseos de Amazon de cara a la citada fecha. Distintos fabricantes, precios y estilos, pero dispositivos de gran nivel sobre los que estar atentos.

Apple Watch Series 8

Uno de los mejores smartwatches del mercado en relación calidad-precio, el Apple Watch Series 8 es el complemente ideal para aquellos que tengan un iPhone y de obtener descuento, puede ser ahora con la llegada del Apple Watch Series 9. Es la versión GPS+celular, por lo que no tendrás que llevar el teléfono junto con el smartwatch necesariamente para recibir llamadas y demás notificaciones que lleguen a tu smartphone.

Tiene una pantalla Retina LTPO OLED con una caja de 45 mm y 1,8 pulgadas, resolución de 396 x 484 píxeles, hasta 1.000 nits de brillo y pantalla siempre activa. Dispone del procesador Apple S8 de doble núcleo de 64 bits, con chip W3 inalámbrico y chip U1 de banda ultraancha.

Este exclusivo diseño en acero inoxidable color oro con pulsera Milanese Loop cuenta con un almacenamiento de 32 GB, carga rápida y una batería de hasta 18 horas de autonomía en modo normal que se doblan hasta 36 horas en modo de bajo consumo.

Tiene una resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad (5 ATM), resistencia al polvo IP6X, función de llamada de emergencia, WiFi, Bluetooth 5.3 y la mencionada banda ultraancha.

Entre sus múltiples sensores, cuenta con SpO2, ritmo cardiaco, electrocardiograma, acelerómetro (fuerzas de hasta 256g con detección de caídas y accidentes), giroscopio de alto rango dinámico, altímetro, GPS/GNSS, brújula, sensor de luz ambiental, VO2max, detección de accidentes y sensor de temperatura. En Amazon puedo ser tuyo por 789 euros.

Samsung Galaxy Watch6

El Galaxy Watch 6 de Samsung tiene pantalla Super AMOLED con cristal de zafiro, una resolución de 480 x 480 puntos en la versión de 44 mm, 432 x 432 puntos en la de 40 mm y Always On Display (AOD). Incorpora el procesador Exynos W930 Dual-Core a 1.4GHz con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

Tiene una autonomía de hasta 40 horas si no usamos el modo AOD y si lo hacemos, bajará a 30 horas, según el fabricante. También cuenta con carga rápida y WPC-base de carga inalámbrica. Su sistema operativo es Wear OS con tecnología Samsung (Wear OS 4) y la interfaz One UI 5 Watch.

Presenta compatibilidad con Android 10 o superior y con más de 1,5 GB de memoria. En cuanto a conectividad, dispone de LTE 4.1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 + 5 GHz y NFC para pagos sin contacto. Mientras, en geoposicionamiento cuenta con las tecnologías GPS, Glonass, Beidou y Galileo.

Entre sus sensores, encontramos sensor Samsung BioActive (frecuencia cardiaca óptica + señal cardiaca eléctrica + análisis de impedancia bioeléctrica), sensor de temperatura, acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético y sensor de luz.

Su resistencia 5ATM, IP6842 y MIL-STD-810H le hacen sumergible en agua a 50 metros de profundidad y aseguran que ha pasado ciertas pruebas militares de dureza. Lo tenemos en Amazon por 379 euros.

Ticwatch Pro 5

El Ticwatch Pro 5 tiene pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles, 326 ppp. Su pantalla secundaria de bajo consumo cuenta con cristal Gorilla Glass antihuellas. Incorpora el procesador Snapdragon W5+ Gen 1, con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Cuenta con una batería de 628 mAh que, según Mobvoi, ofrece una autonomía de algo más de cuatro días en el "Modo inteligente" y para los prometidos y por primera vez alcanzados 45 días en el "Modo esencial". Su carga rápida completa la batería en una hora y 25 minutos.

Para conectarse de forma inalámbrica, Bluetooth 5.2, WiFi a 2,4 GHz y NFC para pagos sin contacto. De cara a la geolocalización, integra chip GPS y las tecnologías GPS, Beidou, Glonass, Galileo y QZSS. Su certificación 5 ATM le hace sumergible en agua hasta 50 metros de profundidad.

Su sistema operativo es Wear OS 3 y, entre sus sensores, encontramos acelerómetro, giroscopio, ritmo cardíaco PPG, SpO2 para el oxígeno en sangre, temperatura cutánea, barómetro o altímetro. Otros extras incluyen llamadas Bluetooth, corona giratoria y brújula. Su precio en Amazon es de 359,99 euros.

Amazfit GTR 2

No nos olvidamos de los que buscan alternativas más económicas y para ellos una excelente opción por su relación calidad-precio es este Amazfit GTR 2, que tiene pantalla AMOLED con resolución 454 x 454 puntos y función Always on Display.

Cuenta con una batería de 471 mAh que nos otorga una autonomía de 14 días de duración en uso normal y hasta 38 días en modo básico. Su sistema operativo es el Amazfit OS.

Cuenta con Bluetooth 5.0 y sistema de conexión NFC, para pagos con tarjeta más cómodos, 90 modos deportivos, medición de pulso y de oxígeno en sangre, acelerómetro y sistema PAI para evaluar con una puntuación tu estado de salud actual.

También incorpora Alexa y 3 GB para almacenar música. Su grado de resistencia 5 ATM le hace inmune al polvo y sumergible en agua durante 10 minutos a 50 metros de profundidad. Su coste en Amazon tras aplicar el cupón descuento es de 109,90 euros.

Huawei Watch GT3

El Huawei Watch GT 3 consta de caja de 46 mm, dos botones físicos y pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles. Incorpora el procesador es el ARM Cortex - M, con una RAM de 32 MB y un almacenamiento interno de 4 GB.

Tiene una batería de 455 mAh que, con el reloj conectado en todo momento al móvil y con la monitorización en tiempo real, alcanza la semana de autonomía. Carga de 0 a 100 en hora y media gracias a su carga rápida.

Dispone de GPS doble banda aparte de la geolocalización GPS, GLONASS, Galilleo, Beiduou y QZSS. También viene con asistente virtual Celia, altavoz, micrófono y corona digital. Entre sus sensores, encontramos acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, PPG TruSeen 5.0+, presión de aire y sensor de temperatura.

Cuenta con el sistema operativo HarmonyOS 2.1, que tiene un rendimiento bastante fluido y es compatible con HarmonyOS 2 o superior, Android 6.0 o superior e iOS 9 o superior. Su precio en Amazon es de 269 euros.

Xiaomi S1 Active

Volviendo a precios más asequibles, el Xiaomi Watch S1 Active tiene pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles. Por otro lado, dispone de una batería de 470 mAh que llega a ofrecer hasta 12 días de uso típico con carga inalámbrica Qi (carga por inducción).

Cuenta con protección 5 ATM, que lo hace resistente al agua a una profundidad de 50 metros y soporta temperaturas de -10ºC a 45º C. Entre sus sensores, encontramos sensor cardíaco, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, barómetro, luz ambiental, seguimiento del sueño o medición SpO2.

En cuanto a la geolocalización, integra las tecnologías GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO y QZSS. Se conecta de forma inalámbrica mediante Bluetooth 5.2 y WiFi. Es compatible con Android 6.0 o iOS 10.0 y superior.

Cuenta con 117 modos deportivos, chip NFC para pagos sin contacto, aplicaciones de terceros descargables, micrófono y altavoz para llamadas vía Bluetooth. En Amazon puede ser nuestro por 100,59 euros.

