Estoy cansado de jugar en el móvil en mis viajes. Ya le he echado el ojo a este pack de Nintendo Switch Lite

En mis viajes, me gusta mucho jugar a videojuegos (algo que no suelo hacer mucho en el día a día porque no me da el día para más). Me he cansado ya de jugar en el móvil y estaba buscando una Nintendo Switch Lite para poder llevarla en la mochila o la maleta sin problema. Ahora, en Amazon, esta Nintendo Switch Lite + Animal Crossing y 12 meses de suscripción a Switch Online está en oferta, por 189 euros.

Una consola muy portátil y perfecta para jugar en el coche o transporte público

Sin lugar a duda, el motivo principal para comprar esta Nintendo Switch Lite es su portabilidad. Al igual que, buscando en las ofertas del Black Friday en directo, hemos descubierto su reducido tamaño, también lo es su precio. Este modelo (disponible en oferta en color coral), cuenta con una pantalla táctil de 5,5 pulgadas con resolución HD (de 1.280 x 720 píxeles).

Integra un procesador gráfico personalizado NVIDIA Tegra, acompañado de 32 GB de almacenamiento interno. Aunque dicha capacidad, se puede ampliar mediante tarjeta microSD. A diferencia de la Switch estándar, los Joy-Cons de la Nintendo Switch Lite no se pueden separar, ni tampoco trae la estación para conectarla a la tele.

Su batería, ofrece una autonomía de hasta seis horas. Y si lo que te preocupa (como me preocupaba a mí) es si puedes jugar con los juegos de Nintendo Switch original, son totalmente compatibles. Por último, me gustaría destacar de este modelo Lite su ligero peso, de solo. 275 gramos, lo que hace que sea perfecta para llevar en la mochila en cualquiera de tus viajes o desplazamientos diarios.

Aunque si no te convence mucho esta versión portátil y prefieres la normal, te recomiendo que leas este post de mi compañero Carlos Castillo, en el que te explica dónde comprar la Nintendo Switch y la Nintendo Switch OLED al mejor precio.

Los mejores accesorios para la Nintendo Switch Lite

Funda para Nintendo Switch Lite – Estuche Protector rígido Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

MoKo Funda Compatible con Nintendo Switch Lite Hoy en Amazon — 9,97 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Nintendo

En Xataka | Mejores consolas y otras réplicas de hardware retro para gamers nostálgicos: cuál comprar y modelos recomendados

En Xataka | Nintendo Switch (OLED) vs. Nintendo Switch, comparativa: la consola de Nintendo evoluciona, pero sabe a poco