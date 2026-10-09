Este móvil viene con vidrio tallado de Swarovski, incluye auriculares de regalo y ahora lo puedes comprar de oferta

De vez en cuando vemos colaboraciones muy particulares con determinados móviles. Un buen ejemplo lo tenemos en el Poco X8 Pro de Iron Man, el Realme 16 Pro 5G de Harry Potter o, el más curioso, el Motorola Edge 70 con cristales Swarovski. Este último además está de promoción en Amazon por un precio de 378,45 euros.

Motorola Edge 70 + Moto Buds Loop con cristales Swarovski (12 GB, 512 GB) Hoy en Amazon — 378,45 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil y unos auriculares con un diseño muy particular

Lo llamativo del Motorola Edge 70 es que ahora mismo se encuentra de promoción. Amazon no muestra la oferta, pero ha bajado desde los 599 euros hasta los 378,45 euros actuales en el pack que incluye:

El móvil en edición Swarovski.

Auriculares Moto Buds Loop, valorados en 149 euros.

Los auriculares son con formato clip y también tienen cristales de la marca Swarovski, por lo que este pack está orientado, sobre todo, a aquellas personas a las que les gusten el "brilli brilli", ya que no son dispositivos que pasen demasiado desapercibidos, sobre todo los auriculares.

El Motorola Edge 70 tiene un diseño exclusivo con vidrio tallado de Swarovski en la parte trasera. Esta apariencia le da un toque bastante elegante, sobre todo teniendo en cuenta que incluye un acabo "nube" muy particular.

Respecto a lo que ofrece el móvil, incorpora una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución Super HD y tasa de refresco de 120 Hz, aunque su característica diferencial está más en el grosor de 5,99 mm. También viene con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 junto con una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Al ser un móvil muy delgado podríamos pensar que no tiene una buena batería, pero no es del todo así. Incorpora una batería de silicio-carbono con capacidad de 4.800 mAh y, sorprendentemente, su autonomía es bastante buena ofreciendo aproximadamente un día y medio con un uso normal. Además, dicha batería soporta carga rápida con cable de 68W y carga inalámbrica (Qi2) de 15W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Motorola Edge 70 hoy ✅ LO MEJOR Su diseño es muy particular con vidrio de Swarovski.

es muy particular con vidrio de Swarovski. Viene con auriculares de regalo .

. Su batería teniendo en cuenta que hablamos de un móvil muy delgado. ❌ LO PEOR El procesador se queda un poco corto.

se queda un poco corto. La cámara se resiente en condiciones con poca luz. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil con un diseño muy particular, sobre todo si te gusta el vidrio característico de Swarovski. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil y unos auriculares que pase más desapercibidos.

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Imágenes | Motorola

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