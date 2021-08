Este es mi gadget imprescindible cuando me voy de vacaciones: 14 dispositivos recomendados por los editores de Xataka

Un día apagas el ordenador y te prometes no volver a encenderlo hasta la vuelta: estás de vacaciones y toca desconexión total. ¿De la tecnología? El móvil claramente se viene con nosotros, pero no es el único: estos son nuestros gadgets, dispositivos y accesorios imprescindibles en nuestra maleta de vacaciones. ¿Cuál es el tuyo?

Cargador Anker

José García Nieto, editor de Xataka

Mi dispositivo imprescindible cuando voy de vacaciones, además del móvil, la Nintendo Switch y el smartwatch, es un cargador de cinco puertos. Un modelo de Anker (28 euros), para ser exactos. Lo compré hace dos años por unos 30 euros y no podría estar más contento.

Tiene, como decía, cinco puertos USB (cuatro USB A y un USB C). El puerto USB tipo C tiene PD y una potencia de 30W y los otros cuatro tienen PowerIQ, que básicamente adapta la potencia al dispositivo. Es grande, sí, pero es muy cómodo.

Es imprescindible, básicamente, porque cuando viajo suelo llevar varios cacharros conmigo, además de los de mi pareja. Es muy útil porque con un solo cargador podemos cargar dos móviles, el reloj, la Nintendo Switch y la GoPro, por ejemplo. La auténtica salud, vaya.

Anker Power Port C de 5 Puertos USB Cargador 60 W Cargador de Pared, 1 Puerto con Power Delivery para Apple MacBook, Nexus 5 x/6P y 4 Puertos PowerIQ para iPhone, iPad, Samsung y Otros Dispositivos Hoy en Amazon por 28,89€

Kindle Oasis

Javier Lacort, editor de Xataka y podcasts Loop infinito y Ovejas eléctricas

Para mí es un 10/10 como lector de libros electrónicos, aunque no es el modelo que recomiendo a la gran mayoría de la gente, que entre el Kindle básico y el Paperwhite tendrán una opción mejor.

Escogí el Oasis por su diseño, algo que valoro mucho; así como por su pantalla algo mayor, la rotación automática para poder ir cambiando de posición, etc. Para quien aprecie esos detalles, el Oasis es el mejor de los Kindle, y el que nunca falta en mi mochila.

Cristian Rus, editor de Xataka

El dispositivo que nunca falla en mi maleta a la hora de viajar (aunque sea viajes de un día) es el lector de libros electrónicos, concretamente el Kindle Oasis (249 euros). Me parece el dispositivo perfecto para viajes. ¿Por qué? Por la utilidad que tiene y sobre todo por la comodidad que ofrece.

Es perfecto para leer durante largos periodos de tiempo donde no tenemos otra cosa que hacer, por ejemplo en los vuelos largos en avión. Por otro lado, gracias a su autonomía de semanas en la mayoría de ocasiones ni me preocupo en llevar un cargador extra para él. Es simplemente cómodo y útil en cualquier situación, y por esa misma razón va conmigo en cualquier viaje.

Nintendo Switch

Sergio Cejas, editor de Vidaextra

Existen algunas cosas que nunca dejaré de lado cuando haga cualquier viaje, pero algo que siempre me ha acompañado durante los últimos años ha sido mi Nintendo Switch (314 euros). Para esos momentos en los que estás en el avión o en el tren y no te apetece ponerte a ver una serie o una película, me parece la opción perfecta, porque así puedo disfrutar de cualquiera de mis juegos favoritos en cualquier parte. Incluso si llevo un acompañante podemos jugar juntos a numerosos títulos con un mando cada uno.

No tengo que llevar un armatoste con sus cables que me ocupe media maleta, esperar a llegar al hotel para enchufarla a la tele y demás. Es tan fácil como sacarla de la funda, encenderla y a jugar. Y si me canso la dejo en stand-by y cuando quiera puedo retomar mi partida en unos segundos justo en el mismo punto donde la he pausado. Además, me sirve tanto para los transportes como para esos momentos en los que estás en la cama descansando y te apetece pasar un rato de lo más entretenido con Zelda, Mario, Pokémon, etc.

Sony WH-1000XM4

Samuel Oliver, Xataka Vídeo

Irse de vacaciones normalmente significa viajar. Y viajar es meterte en un tren, avión o coche con su correspondiente ruido... Y a mí me gusta escuchar tranquilo mi música y solo mi música. Por eso se ha convertido en un imprescindible para todas mis escapadas los Sony wh-1000xm4 (303 euros), que pocos rivales tiene en cuestión de cancelación de ruido.

Ya no me imagino ir en cualquier transporte sin oir nada más que lo que yo elijo. O incluso no reproducir nada, dejar la cancelación de ruido y echarse una cabezadita.

Pero es que además, estos auriculares son una delicia en cuanto a calidad de sonido, así que voy disfrutando al máximo de mi música. Es verdad que son unos auriculares caros, pero creo que se amortizan bastante rápido, no solo con el uso diario, sino en este tipo de situaciones.

Xiaomi Mi Selfie Stick

Eva Rodríguez de Luis, editora de Xataka

Hace años de sustituí la cámara por las lentes de mi móvil y no me he arrepentido. Sí, sé que las cámaras ofrecen (en general) una mejor calidad y más opciones, pero en mi apuesta influye la comodidad en el manejo y la simplicidad de llevar cuantas menos cosas, mejor. Uno de esos accesorios que me permiten exprimir un poco más mi teléfono es el Xiaomi Mi Selfie Stick (19 euros), un trípode de bolsillo que a su vez es disparador y palo selfie.

Me viene genial no solo para ganar algo de estabilidad (aunque las opciones de ajuste son básicas y limitadas), sino también para las míticas fotos con tu familia y amigos tanto en formato selfie (nadie quiere ser quien sujete el móvil, y con razón) como grupales. Un dispositivo barato, compacto y que funciona muy bien.

Razer Kishi

Frankie MB, editor de Vidaextra

Este año no he ido muy lejos de vacaciones, pero tampoco he echado mucho de menos las maquinitas y cacharros que he dejado en casa durante mis días de ocio y relativo descanso: además de una Nintendo Switch que me acompaña allí dónde voy, mi arma secreta ha sido el Razer Kishi para iPhone, un accesorio sencillo pero muy resultón que añade sticks, botones y gatillos a mi teléfono con la disposición del mando de Microsoft y que, combinado con el juego en la nube de Xbox Cloud Gaming ha resultado una jugada maestra.

Homologado por la propia Xbox, el Razer Kishi se acopla al iPhone desde el puerto de carga, con lo que no depende de batería y la latencia a la hora de jugar es prácticamente imperceptible. Dicho lo cual, no solo se puede usar con los juegos de Xbox Game Pass: los clásicos de SEGA, los JRPGs retro de la AppStore de iOS, el mítico 'Castlevania: Symphony of the Night' o juegos como Fortnite lo reconocen sin tener que pasar por las configuraciones del móvil o trastear los menús de opciones. Hay soluciones más económicas y otras opciones, desde luego, pero con la caña que le he dado estos días ya está más que amortizado.

Nikon D3100

Pablo Rodríguez, editor de Xataka

El dispositivo que siempre me acompaña de vacaciones es mi Nikon D3100. Es una réflex de gama baja que compré hace varios años por tres motivos: era barata, me daba una calidad aceptable y pesaba poco en comparación con modelos superiores (el tema del peso se ha solucionado de forma extraordinaria en los últimos años con las mirrorless, pero hace un tiempo era un factor muy importante que tener en cuenta si no querías romperte la espalda). Algún tiempo después de comprarla deseché el objetivo que traía de serie y compré un Nikkor 35 mm f/1.8, que aumentó considerablemente la calidad de las fotos.

En la era de los móviles con cámaras de altísima calidad cargar con una réflex puede parecer absurdo, pero una cámara ofrece ciertas ventajas que un móvil aún no da.

El visor tradicional, por ejemplo, permite tener una visión perfecta de la escena que queremos fotografiar con cualquier tipo de condición lumínica. La ergonomía y distribución de los botones de la cámara permiten cambiar parámetros de forma manual a gran velocidad para conseguir las condiciones de luz que queremos para nuestra imagen en cuestión de segundos.

También hay que tener en cuenta que, si nos gusta hacer muchas fotos y en alta calidad (en formatos como el .raw) la cámara nos permite liberar una gran cantidad de espacio de nuestro smartphone.

Por último, para los aficionados a la fotografía una cámara como la mía, a pesar de ser bastante básica, ofrece muchas más opciones de jugar con desenfoques, luces, y exposiciones que un móvil, y en muchos casos la calidad que se obtiene con sus instantáneas sigue siendo superior a la de los móviles de gama baja y media que existen en el mercado en la actualidad, en especial si se combinan, como en mi caso, con una buena lente.

Nota: modelo agotado, os proponemos la versión más actual, la Nikon D3500 (499 euros).

Power Bank y regleta

María González, directora de Xataka

Diría que tengo dos gadgets imprescindibles. El primero, mi batería "ladrillo" de 20000 mAh para cargar el teléfono en caso de necesidad. Es un modelo antiguo de AUKEY que pesa lo suyo pero que aguanta un montón de días sin recargar y que me ha salvado en más de una ocasión. Hasta he "salvado" a más gente sin batería ya que se pueden cargar varios teléfonos a la vez. El mismo modelo ya no lo venden pero creo que alguno parecido (y más ligero al ser más moderno) puede ser este de Anker (39 euros) o este Xiaomi Redmi (23 euros).

El segundo dispositivo es muy básico pero es muy muy útil: un enchufe múltiple o "ladrón" de toda la vida. Casi todos los hoteles o sitios en general a los que voy tienen muy pocos enchufes y cargar los dispositivos por la noche es toda una odisea: móvil, reloj, tablet en algunas ocasiones... Y siendo dos personas el número se multiplica por dos.

Por eso siempre que viajo intento meter en la maleta algún adaptador pequeño de dos tomas sin cable (éste de Legrand (3,59 euros) es el que yo uso y es muy compacto) o directamente una regleta que no tenga un cable demasiado grande si llevo bastantes dispositivos.

Legrand 50511 Adaptador Enchufe, Doble, Frontal, Negro Hoy en Amazon por 3,49€

Kindle Paperwhite

Anna Martí, editora de Xataka

Vacaciones para mí implica una desconexión cada vez más estricta y en los últimos años he ido dejando de lado gadgets que quizás antes sí me llevaba. Más allá del móvil y el smartwatch, que al usar diariamente de manera personal no considero ya ni siquiera como algo ajeno a mi organismo, lo que sí me llevo en los viajes es el Kindle Paperwhite (129 euros) porque siempre encuentro algún rato en el que me apetece leer, sobre todo sabiendo que no dependo tanto de agenda.

Me parece un lector de libros electrónico cómodo y que funciona muy bien. Lo tengo mucho tiempo y es una manera cómoda de llevar varios libros a la vez sin tener que cargarlos todos en su versión impresa, y como tampoco leo tantas horas durante esos días y es un dispositivo de consumo bajo por su tecnología, la batería me suele aguantar todas las vacaciones y ni me he de llevar cargador. Y eso sí, no va en la maleta, va en el bolso, que así siempre está a mano y no hay excusitas para no leer cuando hay algo de pereza vacacional.

Ricardo Aguilar, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

Cuando voy a viajar no puede faltar en mi maleta el Kindle Paperwhite (129 euros). Es el modelo con 8 GB de memoria (más que suficiente para meter cientos y cientos de libros), pantalla de alta resolución (300ppp sin reflejos) y sin publicidad. Una de las mejores compras que he hecho en mucho tiempo y recomendación a ciegas para lectores.

Carlos Castillo, editor de Vidaextra

Un compañero inseparable en mis viajes es el libro electrónico. Concretamente, el Kindle Paperwhite (129 euros). Y lo es por dos motivos: porque es pequeño, ligero, fácil de transportar y cabe en cualquier rincón de la mochila, y porque incorpora retroiluminación. Esto último es un must have para mí ya que suelo leer en la cama, a oscuras, y este tipo de dispositivos no molestan a la vista como sí ocurre al leer en una tablet o en el smartphone.

Además, incluso la versión más corta de almacenamiento tiene espacio de sobra para almacenar cientos de libros. Aunque lo ideal es no llenarlo completamente y dejar algunos MB libres; así evitamos que la batería (que dura semanas sin despeinarse) rinda un poco más y el sistema vaya más fluido. Eso sí, se me hace indispensable contar con una funda tipo libro, a poder ser de esas que incorporan un imán que deja la tapa cerrada y que activan el Kindle automáticamente cuando la abrimos.

Antonio Sabán, director de Genbeta

Cuando me voy de vacaciones, me encanta desconectar del todo, y para ello, una de mis armas es mi Amazon Kindle Paperwhite (129 euros). Lo lleno de libros que leer y lo utilizo en la piscina, en la playa y en ratos muertos allá donde voy. Tiene una enorme batería que me hace no tener que preocuparme por nada en cuanto a cables y cargador, porque además tanto la compra como el envío de libros y artículos para leer más tarde los hago por WiFi. Una compra recomendadísima a un precio buenísimo.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB, con publicidad PVP en Media Markt 129€ Hoy en Amazon por 129,99€

Sony WH1000-XM3

Mario Arroyo, de Xataka Vídeo

El dispositivo que llevo siempre conmigo a cada viaje son mis auriculares Sony WH1000-XM3 (208 euros). Llevo utilizándolos un año aproximadamente para trabajar a diario, y además también me han acompañado en cada trayecto que he realizado. Elegí este modelo, ya que cuenta con dos prestaciones, que pienso que los hacen esenciales para viajar.

La primera, la duración de su batería, ya que son capaces de aguantar cerca de 25 horas sin necesidad de cargarlos. Esta capacidad es perfecta incluso para largos viajes o para pasar un fin de semana a cualquier lugar sin necesidad de preocuparnos por el cargador.

Por otro lado, la cancelación de ruido activa que tienen es esencial si queremos viajar tranquilos, disfrutando del contenido que queramos, ya sea música, una serie o una película, sin necesidad de estar escuchando el ruido ambiental que hay a nuestro alrededor que pueda desviar nuestra atención.

Google Chromecast

Javier Pastor, editor de Xataka

Aunque no siempre puedo usarlo porque depende un poco de cómo esté la tele en el lugar de destino, últimamente me llevo un Chromecast (34 euros) y un adaptador de USB a microUSB para poder darle alimentación.

De esa forma si la tele del hotel/apartamento lo permite, puedo emitir contenidos en esa tele desde el móvil fácil y cómodamente, y así seguir disfrutando de pelis y series desde plataformas como Netflix o Disney+ sin más complicaciones.

Nota: modelo agotado, os proponemos la versión más actual.

Power Bank Samsung

Juan Carlos López, editor de Xataka

Cuando me voy de vacaciones o viajo por trabajo hay varios dispositivos que tienen un hueco garantizado en mi maleta: mi smartphone, mi tablet, mi ordenador portátil y mi cámara de fotos. Sin embargo, no voy a proponeros ninguno de ellos. Y es que, en realidad, el gadget del que no puedo prescindir es una batería externa de Samsung (60 euros) que compré hace dos años, y que ya me ha sacado de varios apuros.

Tiene una capacidad de 10 000 mAh; permite cargar varios dispositivos simultáneamente (uno de ellos con una carga más rápida de lo habitual); tiene dos conectores USB-A y uno USB-C, y, lo mejor de todo, consigue mantener la carga durante meses sin perder un ápice de energía.

La utilizo sobre todo para cargar la batería de mi smartphone, mi reloj inteligente y mi tablet. Y sí, en cierto modo es el gadget más importante que tengo porque sin él los demás me dejarían tirado en muchas ocasiones.

Nota: modelo agotado, os proponemos una versión actualizada.

SAMSUNG Induktive Powerbank 10.000 mAh (Type-C) Hoy en Amazon por 60,50€

Nikon D3400

Gabriela González, editora de Genbeta

A ver, no voy de vacaciones desde los lejanos días de 2019, pero diría que mi cámara DSLR. Tengo una vieja Nikon D3400 (444 euros) con un par de objetivos, uno clásico de 50mm tan bueno para retratos como para fotografía callejera, y un 18-105mm que me deja sacar unas buenas fotos de paisajes a distancia.

Prefiero de lejos la calidad de una imagen sacada con una reflex en raw, que después llego y revelo en casa dentro de Lightrooom. Es todo un proceso que se me hace muy relajante y parte de la experiencia, y que quizás extiende un poco las vacaciones en tu mente.

Siempre puedes tomar fotos con el móvil, y claro que lo hago, pero mirar por la lente de una cámara 'de verdad' es más agradable para algunos y me suele dar mejores resultados.

Sony WH1000XM2

Amparo Babiloni, directora de Xataka Android y Xataka Móvil

El gadget que nunca falta en mi maleta cuando viajo (bueno, viajaba jeje) son los auriculares de cancelación de ruido. Da igual que sea tren o avión, que quiera trabajar, ver una peli o simplemente descansar, si me los dejo en casa me da una rabia tremenda. Me compré los Sony WH1000XM2 en el Black Friday de 2018 y siguen funcionando a las mil maravillas. Son cómodos, suenan de maravilla y la cancelación es realmente efectiva para quitar el molesto zumbido del motor del avión. Sin duda los renovaré.

¿Cuál es tu gadget imprescindible?

Estos son los dispositivos que siempre llevamos con nosotros en vacaciones, pero seguro que hay muchos más. ¿Qué gadget no falta en tu maleta? Si quieres participar, cuéntanoslo en los comentarios.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.