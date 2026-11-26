A la hora de practicar running, pocas cosas hay tan útiles que un reloj con GPS. Lo bueno es que hay alternativas económicas que no exigen hacer un desembolso importante, y más ahora que estamos en Black Friday, donde tenemos ofertas bastante jugosas. Una está protagonizada por el Garmin Forerunner 265, una de las mejores opciones calidad-precio que acaba de caer hasta los 254,99 euros.
Garmin Forerunner 265, Reloj inteligente con GPS, Blanco | Pantalla AMOLED, GPS, métricas de carrera, Garmin Pay, música y hasta 13 días de batería
Ligero, con buena autonomía e incluso pagos NFC
Esta oferta del Black Friday de Amazon lo deja al que es su nuevo precio mínimo histórico. Este Garmin es un reloj inteligente muy orientado a la actividad deportiva que está pensado para ser cómodo de llevar, puesto que apenas pesa 47 gramos. Además, tiene una resistencia al agua de 5 ATM.
Su pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas ofrece buena resolución y ofrece la posibilidad de mantenerla siempre encendida (a costa de una menor autonomía, claro). En modo smartwatch, es un reloj capaz de darnos hasta 13 días de autonomía, lo que no está nada mal. Además, gracias a Garmin Pay, podremos hacer pagos NFC.
A nivel de métricas, con él podremos medir muchos aspectos interesantes a la hora de correr, como el VO2 máximo, nuestra dinámica de carrera o incluso la carga de entrenamiento que llevamos. También nos servirá para analizar nuestra calidad del sueño o incluso nos dará recomendaciones diarias con Garmin Coach. Pero ojo, porque también nos permitirá registrar deportes como natación, ciclismo o entrenamiento de fuerza, entre otros.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del garmin forerunner 265
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj deportivo con GPS para registrar tus entrenamientos, con buena autonomía y un precio asequible.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un Garmin más moderno que tenga más autonomía o que incluya alguna característica extra, como la carga solar.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Garmin
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