eReaders, monitores, robots aspirador y más: los cinco mejores chollos antes del Prime Day de Amazon

¡Quedan unas horas para el Prime Day 2025! La campaña de ofertas está a la vuelta de la esquina y Amazon ya ha lanzado sus primeros descuentos previos en un buen surtido de dispositivos. ¿Cuáles son los mejores? En este artículo vamos a repasar las cinco mejores ofertas que podemos encontrar en la tienda.

Eso sí, cabe mencionar varias cosas: Amazon ha igualado las ofertas de otras tiendas como MediaMarkt y su Día sin IVA, por lo que es posible que veamos precios más bajos a partir de las 00:00 horas. Además, para acceder a otras tantas ofertas es necesario tener una suscripción a Amazon Prime, ya que si no la tenemos es posible que no veamos el descuento o directamente veamos que no hay stock del producto —en cualquier caso, os decimos las ofertas en las que es necesario estar suscritos—.

Kindle por 98,35 euros, el eReader más barato de Amazon ha bajado de precio antes del Prime Day.

por 98,35 euros, el eReader más barato de Amazon ha bajado de precio antes del Prime Day. Philips One Blade por 34,99 euros, una maquinilla para barba y cuerpo que cuenta con cuchillas de punta redonda.

por 34,99 euros, una maquinilla para barba y cuerpo que cuenta con cuchillas de punta redonda. Asus Tuf Gaming VG34 por 238,84 euros, un monitor gaming con pantalla curva de 34 pulgadas.

por 238,84 euros, un monitor gaming con pantalla curva de 34 pulgadas. Fire TV Stick HD por 37,18 euros, el dongle en su versión estándar de Amazon también ha bajado de precio.

por 37,18 euros, el dongle en su versión estándar de Amazon también ha bajado de precio. Roborock QV 35A por 399,99 euros, un robot aspirador inteligente que también es capaz de fregar.

Kindle

Durante su Día sin IVA, MediaMarkt ha bajado el precio del Kindle (2024), por lo que Amazon ha hecho lo mismo. No vemos el mejor descuento que ha tenido hasta la fecha, pero sí uno de los mejores en los últimos meses, ya que el eReader de Amazon se encuentra en la tienda por 98,35 euros.

Aunque ahora mismo yo elegiría el Kobo Libra Colour (196,69 euros), es evidente que el Kindle (2024) es muchísimo más barato. El eReader se renovó el año pasado, aunque sigue estando más limitado que los modelos más caros. Integra una pantalla de seis pulgadas, incluye luz frontal ajustable, su batería es de semanas de uso y ofrece un mejor rendimiento que en generaciones anteriores.

Es, de esta forma, un buen modelo para personas que quieran iniciarse en los lectores de libros digitales o que simplemente sean lectores casuales.

Philips One Blade

Sin duda alguna, mi compra en el Prime Day 2025 será una de las maquinillas Philips OneBlade. Ahora mismo podemos encontrar de oferta la OneBlade 360 por 34,99 euros: es el modelo estándar que incluye un peine guía ajustable de 1-5 milímetros. Más allá de este accesorio, lo interesante es que las cuchillas de esta maquinilla tienen las puntas redondas, una característica que puede evitar que nos cortemos con facilidad. Y aunque sirve para la barba, también funciona con el pelo del cuerpo.

Asus Tuf Gaming VG34

Si estabas buscando un buen monitor gaming (o para trabajar) que tenga una pantalla bastante grande, el Asus Tuf Gaming VG34 también ha bajado de precio hasta los 238,84 euros. Monta un panel curvo (1.500R) de 34 pulgadas que ofrece tanto una resolución UWQHD como una tasa de refresco de 100 Hz. Ofrece un tiempo de respuesta de 1 ms y es compatible con HDR.

Fire TV Stick HD

No es el mejor descuento que ha tenido desde su lanzamiento, pero el Fire TV Stick HD ha vuelto de oferta en Amazon —aunque la "culpa" realmente la tiene MediaMarkt con su Día sin IVA—. Por 37,18 euros, hablamos de un dispositivo ideal para televisores antiguos que, al menos, tengan un puerto HDMI, ya que ofrece una resolución HD.

Su sistema operativo es FireOS, lo que permite instalar apps como Netflix, además de contar con el asistente de voz Alexa o utilizar algunas funciones que solemos ver en televisores inteligentes, como es el caso de duplicar la pantalla de un smartphone.

Roborock QV 35A

Para esta oferta sí que es necesario contar con una suscripción a Amazon Prime, ya que se trata de un producto del Prime Day anticipado. El Roborock QV 35A es un robot aspirador bastante completo que ahora ha bajado de precio en Amazon desde los 519,98 euros habituales hasta los 399,99 euros actuales.

Sí, es un robot aspirador, pero también es capaz de fregar el suelo. Incluye una base todo en uno para que pueda vaciar la suciedad en un depósito de 2,7 litros, pero también puede rellenar el agua en el depósito de cuatro litros. Tiene un sistema de cepillo antienredos, es capaz de evitar obstáculos y cuenta con navegación láser PreciSense LiDAR. Además, se puede utilizar desde el móvil a través de la app de la marca.

Roborock QV 35A PVP en Amazon — 399,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Amazon, Philips, Asus, Roborock

En Xataka | Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados