Si empiezas un nuevo curso y vas a hacer una compra tecnológica, estas son las compañías que ofrecen descuentos educativos

Curso nuevo, nuevas compras. Libros, material de papelería y quién sabe si te toca comprar un ordenador portátil, has apostado por una tablet para estudiar, la imprescindible calculadora científica para clase o simplemente tienes que hacerte con un montón de accesorios. A la vuelta a la rutina se une otro golpe más, el de la cartera. Para mitigar esta inversión, algunas empresas lanzan ofertas exclusivas para el sector educativo que, en algunos casos no solo atañe a estudiantes, sino también a otros trabajadores del sector. Si no quieres perderte las mejores ofertas especiales para educación, en este artículo recopilamos las más interesantes.

Amazon

El todopoderoso Amazon cuenta con una promoción de lo más atractiva. Primero porque permite a los estudiantes disfrutar de los beneficios de Prime a mitad de precio, ya que el coste de hacerse Prime Student es de 24,95 euros/año (con 90 días de prueba gratis) frente a los 49,90 euros de los no estudiantes.

Siendo de Prime (estudiante o no) implica envíos rápidos, gratis e ilimitados sin coste adicional, la suscripción a Prime Video, el acceso más de 2 millones de canciones y listas de reproducción en Prime Music, miles de eBooks en Prime Reading, contenido adicional para Twitch Prime, almacenamiento de fotos gratis e ilimitado con Amazon Photo, acceso Prioritario a las ofertas flash y eventos como el Prime Day.

Pero la versión de Prime Student tiene ventajas exclusivas que incluyen descuentos para material escolar como en las Microsoft Surface, papelería de Rhodia, Exacompta, Clairefontaine y Bic, además de en una selección de productos Philips, Bose, Turtle Beach o de la línea de cosmética Elemis London.

Para hacerse de Prime Student es necesario enviar la dirección de correo electrónico académica, así como un método de pago y una dirección de facturación. En caso de no contar con email de la universidad, bastará con un certificado escolar. Tras el proceso de verificación, serás de Prime Student.

Eso sí, la suscripción a Amazon Prime Student tiene una duración máxima de cuatro años (lo que dura un grado teóricamente). Después podrás pasar a Prime estándar.

Apple

Apple ofrece en sus tiendas un descuento para el sector educativo que está activo durante todo el año, si bien durante septiembre las ventajas son más atractivas. Así, además de contar con descuentos en ordenadores de Apple y en el iPad, en este periodo también obsequian con una tarjeta regalo de hasta 150 euros.

El ahorro puede ser de hasta 275 euros en un Mac o 51 euros en un iPad, pero no solo hay rebajas en hardware: también hay otras promociones interesantes como el descuento para estudiantes en Apple Music, el servicio de música en streaming de Apple. Tras seis meses de prueba gratis, esta promoción que está vigente en varios países (por lo que las tarifas varían), rebaja el plan individual desde 9,99 euros/mes hasta 4,99 euros en España. Asimismo puedes conseguir un año gratis de Apple TV+

Para beneficiarse de estos descuentos es necesario introducir tu correo electrónico de estudiante en UNiDAYS, que acredita que o bien estás estudiando o trabajas en un centro educativo. Ese proceso habitualmente requiere el envío de una copia de la matrícula o del contrato de trabajo para su verificación.

Acer

En la tienda online de Acer existe una sección para estudiantes con 15% de descuento que podrás aplicar en forma de cupón. Para lograrlo, rellena el formulario con tus datos personales, tu centro educativo, grado y email corporativo, así como el año de graduación. Una vez procesado y aceptado, recibirás el código de descuento para que lo uses en caja. Los descuentos no son acumulables.

No obstante, también puedes conseguir códigos de descuento para estudiantes en el portal DescuentoEstudiante. Allí tendremos que registrarnos con un email válido — el email que nos haya proporcionado la universidad — para lograr un cupón de hasta 15% en la Tienda Acer Online. Estos códigos no son acumulables y caducan el 31 de diciembre de 2022.

Dell

Dell cuenta en su página web con un programa de ahorro para alumnos de más de 18 años que cursen un grado superior o universitario, ofreciendo hasta un 20% de descuento dispositivos electrónicos y ordenadores orientados a los estudios.

Para acceder al programa es necesario registrarse con un correo electrónico académico o escribir a una dirección aportando documentación para demostrarlo y así poder acceder a los cupones exclusivos. Tras la validación, recibiremos un código de descuento que podremos aplicar durante el proceso de compra en la tienda online de Dell para ordenadores, monitores y accesorios.

No hay un umbral de gasto mínimo, solo puedes adquirir una unidad por pedido (puedes comprar dos productos por año y oferta), no son acumulables a otros códigos de descuento y se restringe a la web de de Dell España. El código de descuento caduca al final del año natural, pero puedes solicitar uno nuevo cuando caduque.

Respecto al descuento aplicado, la web especifica que será del 7% hasta 1199 euros y del 10% por encima de 2000€ únicamente en portátiles, por lo que ese "hasta 20%" sin especificar afectará o bien a monitores o a accesorios.

HP

Ojo porque aunque en la web general de HP Store España vas a encontrar descuentos de hasta el 25% (actualmente también con campaña Sin IVA, si accedes a la sección HP Store para Estudiantes la rebaja crece hasta el 30%.

Si queremos acceder a ella, tendremos que registrarnos con el email que nos haya proporcionado nuestro centro educativo y que nuestra universidad forme parte de la red de la comunidad. En caso de no disponer de correo electrónico académico, será necesario aportar información adicional para completar el registro.

Procedemos a registrarnos con nuestra cuenta de estudiantes y, tras introducir nuestros y una contraseña robusta, nos envían un código de verificación al correo que tendremos que pegar en la web de HP. Será necesario introducir más datos relativos a nuestra carrera para concluir el proceso. Una vez registrados, seremos redirigidos a la portada de la HP Store, donde veremos sus productos con el precio para estudiantes sin restricciones.

Las rebajas entre los dispositivos varían enormemente en función del modelo elegido, pero son muy atractivos: portátiles premium, convertibles, gaming, básicos, All in one, impresoras o tintas y tóneres con un 30% de descuento.

Microsoft

En la tienda online de Microsoft existe una sección para el sector educativo con descuentos en hardware, software, accesorios e incluso consolas Xbox, porque no todo va a ser estudiar. Asimismo, disponen de una sección propia para el sector educativo.

Las mejores ofertas las encontramos en productos Surface, con rebajas de hasta un 10%, lo que se traduce en ahorrarse hasta 117 euros en Surface Pro 8 o hasta 66,9 euros en Surface Laptop Go 2, eso sí, siempre de acuerdo con los precios de venta recomendados. También puedes elegir packs de Surface con descuento adicional en los accesorios.

Si solo necesitamos software, el completo pack Office 365 sale gratis y viene con Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams y herramientas adicionales para el aula. En la sección de software para estudiantes podemos acceder a diferentes versiones de Windows 10, Microsoft 365 y Office con descuento. Los precios de packs de Xbox de estudiantes son los de la tienda habitual.

Si queremos aprovechar estos descuentos para el sector educativo es necesario disponer de una cuenta de Microsoft y culminar un proceso de comprobación, donde verificarán que eres estudiante o profesor.

K-tuin

En K-tuin también hay ofertas exclusivas para el sector educativo que podremos aprovechar tanto en comercios físicos como en su tienda online, además de una financiación al 0%. Estos descuentos son aplicables para estudiantes universitarios mayores de edad y profesores.

Así, comprando un iMac o portátiles Mac te beneficias de un 10% de descuento y si te haces con un iPad, el descuento es del 6%.

Para aprovechar los descuentos para el sector educativo de K-tuin basta con añadir los productos y posteriormente introducir los códigos EDUCPROMO para ordenadores o EDUCPROMOIPAD para iPad. Posteriormente y según corresponda añadimos la documentación que lo acredite: carné universitario, la matrícula o un certificado del centro. Si somos personal educativo, podremos adjuntar una nómina, contrato o un certificado expedido por el centro.

Western Digital

El comienzo de curso es buen momento para proponerse buenas prácticas como organizar nuestros apuntes y contenido digital en un disco duro, así que si te toca comprar uno, en Western Digital Store ofrecen un descuento del 15% en sus dispositivos para estudiantes, profesores y mayores de 55 años. Ojo porque no solo tienen discos duros externos, también puedes montarte una nube o cambiar el almacenamiento de tu ordenador.

Para poder beneficiarte de este descuento tendrás que demostrarlo a través de Youth Discount, donde te pedirán tu email académico para enviarte un enlace de verificación. Este cupón puede usarse una única vez por persona por mes natural, quedan excluidos los impuestos y gastos de envío y como máximo puedes usarlo en cinco productos.

OnePlus

La firma china OnePlus dispone de un programa de descuento exclusivo para estudiantes en su web. En ella podremos lograr hasta un 10% de descuento en cualquier pedido que podremos ejecutar en la página de pago, como son sus móviles, smartwatch y auriculares.

Para hacer uso del descuento es necesario verificar nuestra identidad como estudiantes a través de Student Beans. En los términos y condiciones de esta sección se indica que esta verificación solo es válida durante un año — pudiéndola renovar al año siguiente — y es necesario disponer de una cuenta de OnePlus.

Autodesk

Autodesk es la firma detrás de software tan utilizado en las carreras técnicas como AutoCAD, y en su página web dispone de un área para estudiantes desde la que podremos descargar gratis software como el propio AutoCAD, Maya, Inventor o TinkerCAD, el software para impresión 3D, y así hasta 48 programas. Asimismo, también ofrece certificaciones de su software que podrían sernos útiles a nivel curricular o profesional.

Para aprovecharnos de estas descargas gratuitas es necesario demostrar que eres estudiante o trabajador de un centro educativo, especificando información relativa a nuestros estudios como la carrera o la universidad.

Adobe

Adobe, la empresa detrás de software tan ilustre como Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom o Acrobat, dispone de descuentos especiales para el sector educativo a través de Creative Cloud, con un mes gratis y un 65% de descuento en la suscripción anual. Así, puedes disfrutar de más de 20 aplicaciones (incluidas Photoshop, Illustrator e InDesign), además de 100GB de espacio, por 215,38 euros/año. Esta promo termina el 21 de septiembre

Esta promoción es válida para profesores y estudiantes de más de 18 años que no lo hayan solicitado antes y está sujeta a una permanencia de un año, renovándose un segundo de forma automática.

Finalmente, también las instituciones disponen de planes especiales para que ofrezcan licencias a sus propios estudiantes. Si no tienes claro si es el caso de tu centro educativo, mejor preguntar antes.

Google

Google for Education es el área de Google centrada en la educación. Su misión es proporcionar una serie de recursos TIC para las aulas en forma de software, formación y asesoramiento en la materia. Aunque no ofrece descuentos en hardware como sus Chromebooks, a efectos prácticos los estudiantes pueden verse beneficiados por la posibilidad de usar su suite sin publicidad y almacenamiento extra en Google Drive. Ojo porque aunque antaño era ilimitado para estudiantes, el nuevo modelo proporciona una base de 100TB a centros educativos para que sean ellos los que los distribuyan.

Spotify

Hemos repasado qué ventajas presenta ser estudiante a la hora de adquirir hardware y software para tu carrera, pero no solo de hincar codos vive el estudiante. Sin ir más lejos, Spotify dispone de una oferta para estudiantes para disfrutar del plan premium por 4,99 euros, exactamente la mitad de lo que cuesta habitualmente.

Eso sí, este descuento está acotado a estudiantes de instituciones de enseñanza superior acreditadas que todavía no hayan probado Premium, es decir, que puede haber universidades fuera de esta promoción, no se aplica a docentes ni a estudiantes que ya hayan probado el modo sin anuncios del popular servicio de música en streaming.

Si se cumplen las premisas anteriores, será necesario atravesar con éxito un proceso de comprobación para aprovechar esta tarifa especial de estudiantes de Spotify.

